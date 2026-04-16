Místa, kde se bude měřit rychlost, přitom policie podobně jako v minulých letech předem zveřejnila. Odhalila také dvě desítky případů řízení pod vlivem alkoholu a drog.
„Přestože byla veřejnost o konání akce i o vybraných lokalitách předem informována, výsledky opět potvrzují, že část řidičů stále podceňuje rizika spojená s nedodržováním rychlostních limitů,“ uvedla mluvčí policejního prezidia Violeta Siřišťová. Loni policie při této akci zaznamenala 3 005 přestupků, z toho 1 857 bylo nedodržení rychlostních limitů. Už tehdy byla obě čísla meziročně vyšší. Vozidel loni v dubnu při Speed Marathonu policisté zkontrolovali téměř sedm tisíc, letos skoro šest a půl tisíce.
Výrazně rychleji, než směl, jel například ve středu ráno řidič v Děčíně, kterému policisté v úseku s povolenou padesátkou naměřili rychlost 99 kilometrů v hodině. Limit 90 km/h mimo obec nedodržel řidič ve Zlínském kraji, který jel rychlostí 137 km/h. Za překročení povolené rychlosti policisté podle mluvčí celorepublikově uložili pokuty za víc než 3,3 milionu korun, loni to bylo zhruba 3,2 milionu.
Alkohol a telefony
Řidičů pod vlivem alkoholu letos policisté odhalili devět, případů řízení pod vlivem jiných návykových látek bylo deset. Jedenáct řidičů usedlo za volant bez řidičského oprávnění. Lidí pod vlivem alkoholu ubylo z loňských čtrnácti, počet případů řízení pod vlivem jiných návykových látek se ale zvýšil ze šesti.
Policisté odhalili 230 aut v nevyhovujícím technickém stavu. Z dalších přestupků se 203 týkalo způsobu jízdy, za jízdy telefonovalo 173 řidičů a dálniční poplatky nemělo zaplaceno 130 aut. Případů nesprávného předjíždění policie zaznamenala 69, v 60 případech bylo přestupkem nepoužití zádržného systému.
Do Speed Marathonu se ve středu zapojily stovky policistů, dodržování stanovených rychlostních limitů kontrolovali na 1 173 místech. Vybírali je podle dopravních analýz i na základě podnětů a hlasování veřejnosti. „Ta letos zaslala víc než 16 tisíc tipů a přes 167 tisíc hlasů, což je víc než v loňském roce,“ uvedla Siřišťová.
Akce ve středu začala hned po půlnoci a trvala 24 hodin. „Vyhodnocování akce nadále probíhá. Na základě získaných poznatků se policisté i v následujícím období zaměří na nejrizikovější lokality s cílem dál zvyšovat bezpečnost na českých silnicích,“ podotkla mluvčí.
Speed Marathon je součástí celoevropské kampaně Roadpol, jejímž cílem je zvýšit povědomí o důležitosti dodržování rychlostních limitů a přispět k větší bezpečnosti na silnicích. Česko se k akci poprvé připojilo v roce 2017. S výjimkou covidového roku 2020, kdy policie kontroly odsunula na srpen, se Speed Marathon koná na jaře.