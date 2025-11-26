Andreas Mindt převzal vedení designstudia Volkswagenu v únoru 2023 po odvolaném Jozefu Kabaňovi. Německý designér strávil celou profesní kariéru v koncernu VW, před aktuální pozicí měl na starosti design u britské honorace, značky Bentley.
Je podepsán pod Golfem sedmé generace nebo prvním Tiguanem. Nyní je ovšem jeho tým plně ponořen do elektromobilizace značky.
„Příští rok ho uvedeme na trh, a proto je teď skvělá příležitost o něm mluvit,“ říká o ID.EVERY1 sympatický šéfdesignér značky, který je obrovským automobilovým nadšencem. Koncept s délkou 388 centimetrů má kabinu pro čtyři a 305 litrů zavazadel. Je předzvěstí elektromobilu, který má být vstupenkou do světa elektrické mobility, Volkswagen chce u modelu, jehož výrobu chystá v Portugalsku, srazit cenu pod dvacet tisíc eur (půl milionu korun). Stát bude na modifikované platformě MEB, pro bateriové vozy s pohonem přední nápravy. Koncept má v útrobách elektromotor s výkonem 70 kW.
Andreas Mindt vyzdvihuje jednoduché, čisté tvary, jasně definované proporce a střídmé zdobení. Rovná kapota, hladké boky karoserie dávají designu nadčasovost, má to ale i praktickou stránku. Na výrobu jednotlivých panelů karoserie je u méně „prohýbaných“ a členitých ploch třeba méně lisovacích cyklů, což obrovsky sníží náklady.
Říká se, že postavit levné jednoduché auto je vlastně mnohem těžší než udělat supersport...
Ano. Udělat skvělé sportovní auto je vlastně snadné, to umí každý. Je to jako kopat penaltu do prázdné brány. Ale vytvořit něco jednoduchého, čistého, funkčního – na tom musíte makat. Musíte jít jako Maradona – od nápadu až po gól.