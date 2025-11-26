O návrhu přelomového elektromobilu se u VW radili s dopravci pizzy

František Dvořák
Aktuálně je to jeho nejoblíbenější auto, tak už to u designérů bývá. Je zakoukaný do „svého“ nejnovějšího výtvoru. Volkswagen ID.EVERY1 je ovšem přeci jen v mnoha ohledech jiný. Andreas Mindt, šéfdesignér značky Volkswagen, v exkluzivním rozhovoru pro iDNES.cz vysvětluje, proč se při tvorbě nejmenšího elektromobilu ptali na názor poslíčků s pizzou.
Část 1/5

Andreas Mindt převzal vedení designstudia Volkswagenu v únoru 2023 po odvolaném Jozefu Kabaňovi. Německý designér strávil celou profesní kariéru v koncernu VW, před aktuální pozicí měl na starosti design u britské honorace, značky Bentley.

Je podepsán pod Golfem sedmé generace nebo prvním Tiguanem. Nyní je ovšem jeho tým plně ponořen do elektromobilizace značky.

Šéfdesignér značky Volkswagen Andreas Mindt
„Příští rok ho uvedeme na trh, a proto je teď skvělá příležitost o něm mluvit,“ říká o ID.EVERY1 sympatický šéfdesignér značky, který je obrovským automobilovým nadšencem. Koncept s délkou 388 centimetrů má kabinu pro čtyři a 305 litrů zavazadel. Je předzvěstí elektromobilu, který má být vstupenkou do světa elektrické mobility, Volkswagen chce u modelu, jehož výrobu chystá v Portugalsku, srazit cenu pod dvacet tisíc eur (půl milionu korun). Stát bude na modifikované platformě MEB, pro bateriové vozy s pohonem přední nápravy. Koncept má v útrobách elektromotor s výkonem 70 kW.

Andreas Mindt vyzdvihuje jednoduché, čisté tvary, jasně definované proporce a střídmé zdobení. Rovná kapota, hladké boky karoserie dávají designu nadčasovost, má to ale i praktickou stránku. Na výrobu jednotlivých panelů karoserie je u méně „prohýbaných“ a členitých ploch třeba méně lisovacích cyklů, což obrovsky sníží náklady.

VW chystá restart v Číně. Nový koncept jsme prozkoumali jako jediní na světě

Říká se, že postavit levné jednoduché auto je vlastně mnohem těžší než udělat supersport...
Ano. Udělat skvělé sportovní auto je vlastně snadné, to umí každý. Je to jako kopat penaltu do prázdné brány. Ale vytvořit něco jednoduchého, čistého, funkčního – na tom musíte makat. Musíte jít jako Maradona – od nápadu až po gól.



O návrhu přelomového elektromobilu se u VW radili s dopravci pizzy

