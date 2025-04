Pak mě dovede k motoru: „Vidíte tenhle díl, ten jsem navrhovala, když jsem byla na stáži u Audi.“ Ukazuje na soudečkovitý tvar bloku válců, kde je uložena vyvažovací hřídel na oceňovaném čtyřválci EA888, který známe ze superbu. Andrea Hlaváček ho ovšem šlechtí pro soutěžáckou Škodu Fabii Rally2, nejúspěšnější rallyový speciál všech dob.

Výrazná šarmantní dáma mluví o automobilové technice s obrovským zaujetím, korunovaným dokonalou erudicí. Třeba právě tu ventilovou pružinu umí spočítat a navrhnout prý jako jedna z mála.

Motorsport je váš život? Jak jste se k tomu dostala?

Můj tatínek byl fanda do motorsportu, motorek. On pravidelně navštěvoval závody silničních motocyklů v Brně nebo v Holicích na mistrovství světa v motokrosu, rally, mne pak bral na závody do vrchu Česká Kamenice – Líska, do Dolního Bousova na autokros. To byly věci, ke kterým mě přitáhl. Umřel, když mi bylo 19 let. Hodně mě to zasáhlo a víceméně jsem převzala jeho roli v rodině. Matka to měla těžké, mám bratra, který byl tou dobou také na škole, a bylo těžké to utáhnout. Já jsem začala přemýšlet, kde pak v budoucnu pracovat, na co se upnout. Motorsport pro mě byl atraktivní, ale velmi vzdálený. Začala jsem studovat spalovací motory a následně aplikovanou mechaniku, která mě přes trainee program dostala do Škodovky. Výsledky byly dobré, takže jsem se dostala do vývoje motorů, což bylo k motorsportu relativně blízko.

Můj tehdejší šéf, pan Mansfeld, byl velký fanda do motorsportu a tím směrem mě vedl. Tehdy se začala rodit Fabia S2000 a hledal se člověk, který by dal motoru ducha. Vybral se partner pro výběr motoru, ale chyběl protipartner na straně Škodovky. Měla jsem tehdy na starosti technické výpočty v oblasti vývoje agregátu, tedy motory a převodovky. Tehdy jsem začala komunikovat s motorsportem a začali jsme dávat dohromady motor jako takový na straně Škodovky. Sbírali jsme první zkušenosti.