Česko má jednu z nejsilnějších průmyslových základen v Evropě, ale méně vysokoškoláků a investic do výzkumu než řada průmyslových konkurentů. Příštích dvacet let rozhodne o tom, zda budeme nové automobily stále tvořit, nebo jen montovat technologie vzniklé jinde.
Když v roce 1897 vyjel z Kopřivnice první automobil, továrna vyráběla především kočáry a železniční vagony. Automobil si však nenakoupila celý, ale rozhodla se jej postavit sama. Tehdy nikdo nevěděl, zda budou české země někdy automobilovou velmocí. Ale právě tento přístup – věc nejen vyrobit, ale také vyvinout – dodnes určuje, kdo průmysl vytváří.
Náš nejdůležitější průmyslový partner, Německo, investoval v roce 2024 do výzkumu a vývoje
3,1 procenta HDP. Česko jen 1,82 procenta.