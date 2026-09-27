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ANALÝZA: Co ukáže Česko v autoprůmyslu za dvacet let? Rozhoduje se to dnes

Vít Vojta

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ilustrační snímek | foto: Valeo

Jaké místo pro Česko se v příštích desetiletích rýsuje ve světovém autoprůmyslu? To se po čtvrtstoletí poradenství v asijských aktivitách automobilek snaží odhadnout autor závěrečného dílu seriálu o asi největší revoluci tohoto oboru za posledních 50 let, sinolog Vít Vojta.

Česko má jednu z nejsilnějších průmyslových základen v Evropě, ale méně vysokoškoláků a investic do výzkumu než řada průmyslových konkurentů. Příštích dvacet let rozhodne o tom, zda budeme nové automobily stále tvořit, nebo jen montovat technologie vzniklé jinde.

Když v roce 1897 vyjel z Kopřivnice první automobil, továrna vyráběla především kočáry a železniční vagony. Automobil si však nenakoupila celý, ale rozhodla se jej postavit sama. Tehdy nikdo nevěděl, zda budou české země někdy automobilovou velmocí. Ale právě tento přístup – věc nejen vyrobit, ale také vyvinout – dodnes určuje, kdo průmysl vytváří.

Náš nejdůležitější průmyslový partner, Německo, investoval v roce 2024 do výzkumu a vývoje
3,1 procenta HDP. Česko jen 1,82 procenta.

Vít Vojtasinolog

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ANALÝZA: Co ukáže Česko v autoprůmyslu za dvacet let? Rozhoduje se to dnes

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Jaké místo pro Česko se v příštích desetiletích rýsuje ve světovém autoprůmyslu? To se po čtvrtstoletí poradenství v asijských aktivitách automobilek snaží odhadnout autor závěrečného dílu seriálu o...

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