Časy se mění. Čínský export elektroaut do EU poprvé trumfne evropský vývoz

Nejprve dobré zprávy pro ty, kteří nástupu elektromobility fandí. Prakticky každé třetí auto, které bylo letos prodáno na nejvýznamnějších a nejrozvinutějších trzích ve světě i v Evropě, disponovalo elektrickým nebo hybridním pohonem. Dohromady jde o 4,2 milionu kusů, což je v meziročním srovnání o dvaadvacet procent více, než loni. A to ještě rok 2024 neskončil.

Mezi nejvýznamnější trhy v Evropě počítá studie analytiků z PwC Německo, Velkou Británii, Francii, Španělsko a Itálii, zatímco mezi země s nejrozvinutější infrastrukturou Norsko, Švédsko, Švýcarsko, Nizozemí a Rakousko. Do této desítky zemí letos dosud zamířilo 2,8 milionu hybridních a elektrických aut, tedy o devět procent více než loni.

Jenže i dobré zprávy v sobě mohou nést určitou pachuť.

Třeba to, že všem těm nejrozvinutějším a nejvýznamnějším trhům s elektromobilitou světa i Evropy jednoznačně kraluje Čína. Právě v Číně se jich, z celkových 4,2 milionu, v prvním pololetí prodalo 2,5 milionu kusů. I kvůli tomu se letos poprvé v historii do Evropy z Číny přiveze víc všech druhů aut, než jich poputuje opačným směrem.

Podle očekávání analytiků agentury PwC letos čínské automobilky do EU dovezou 440 000 všech druhů aut, což bude tvořit 68 procent čínského automobilového exportu. Naopak opačným směrem zamíří jen 325 000 vozů.

V loňském roce se přitom čínské vozy poprvé dostaly nad polovinu všech evropských importů, když Čína loni do Evropy dovezla asi 280 tisíc aut.

„Bez odpovídajících kroků tak bude vliv čínských automobilek, zejména na poli elektroaut v Evropě dál výrazně sílit,“ říká expert na automobilový průmysl, Pavel Štefek.

Doplňuje též, že: „Sice nelze v tomto kontextu opomenout například Volkswagen přesunul část své výroby právě do Číny a fakticky tak již auta určená pro čínský trh neexportuje – ale pomalu se začíná objevovat i opačný trend, jak můžeme vidět na příkladu čínské automobilky BYD s její první evropskou fabrikou v Maďarsku.“

Evropa se přitom chce přílivu čínských automobilek bránit regulacemi a chystá zavedení cel. Jejich detailní podoba zatím není známa, uveřejněna bude až v listopadu. „Cílem opatření by měla být kompenzace nadstandardní státní podpory čínského automotive, která může vést k obchodní politice dumpingových cen,“ vysvětluje Štefek.

Růst bude pokračovat

Aktuální studie PwC počítá s tím, že za pět let se počet elektrických a hybridních aut ve světě více než zdvojnásobí, ze současných třiatřiceti milionů na více než osmašedesát milionů aut.

Nejrychleji by přitom měl růst zájem o čistě elektrické vozy, kterých bude do pěti let jezdit čtyřiatřicet milionů, naopak počty hybridů a plug-in hybridů porostou pomaleji.

A kde je český trh? Ten se skutečně v oblasti elektromobility nedá považovat za rozvinutý nebo významný. V prodejích elektroaut stále výrazně zaostáváme.

To, že se letos za první pololetí prodalo přes čtyři tisícovky čistě elektrických aut je sice meziroční „nárůst“ o 39 procent, ale ve srovnání s okolními státy je to skutečně nepostřehnutelné. Na českém trhu se elektromobily podílí jen asi 3,5 procenty.

I na českém trhu přitom lze sledovat sílící trend rostoucího zájmu o čínské elektrovozy. Možná si tedy čeští řidiči nenechají vnutit elektromobilitu diktátem Bruselu, jak rádi říkají – a raději vezmou zavděk auty dotovanými Pekingem.