Analýza: Evropské automobilky musejí v plnění emisí zrychlit, Čína je napřed

Emise automobilového průmyslu musejí za deset let klesnout na nulu, připomíná analýza. Pokud nedojde v Bruselu k přehodnocení Green Dealu, nebudou moci automobilky po roce 2035 prodávat auta se spalovacími motory (přesněji řečeno, budou moci prodávat jen auta s nulovými emisemi – tedy výhradně elektrická).

„Český trh, který je stále z drtivé většiny tvořen spalovacími motory, čelí při přechodu na bezemisní dopravu značným překážkám. Přechod k elektromobilitě v České republice komplikuje nedůvěra spotřebitelů, pomalý technologický vývoj, nedostatečná infrastruktura pro dobíjení aut a na to navazující neochota českých řidičů obměnit svá vozidla. Z nepřipravenosti evropského trhu profituje především Čína, která naopak počet elektromobilů meziročně zdvojnásobila,“ shrnuje Deloitte.

Spotřeba paliv v silniční dopravě tvoří 12 % celosvětových emisí skleníkových plynů a více než tři čtvrtiny všech emisí z dopravy. „Vzhledem k nařízení Evropské unie se očekává, že v příštích pěti letech klesne počet vozidel se spalovacími motory přibližně o 15 až 20 %,“ vyplývá z analýzy dekarbonizace od Deloitte.

„Akční plán čisté mobility ministerstva dopravy předpokládá, že do roku 2035 bude na českých silnicích 1 milion elektromobilů. To by ovšem znamenalo zvýšení počtu nově registrovaných elektromobilů o 85 %, což je mimořádně odvážný cíl, který se výrazně rozchází se současným stavem a chováním automobilového trhu. Zatímco z Evropské unie sílí tlak na bezemisní dopravu, produkce elektromobilů v Česku meziročně klesla o 16 % kvůli klesajícímu zájmu ze strany spotřebitelů,“ vysvětluje Gabriel Marosi, ředitel pro udržitelnost a ESG ve společnosti Deloitte.

Stárnoucí vozový park

Evropská směrnice stanovuje ambiciózní cíl dosáhnout nulových emisí během příštích deseti let, což však nutně vyžaduje zásadní transformaci českého vozového parku, který je stále převážně založen na spalovacích motorech. Více než 60 % z nich však v následujících deseti letech dosáhne hranice své životnosti a pokud nedojde k vyřazování starších vozidel, lze očekávat zpomalení růstu nových registrací vozidel.

„Český vozový park vykazuje značnou míru setrvačnosti, což může v následujících letech výrazně zkomplikovat dekarbonizační transformaci celého odvětví. Roli hraje i to, že typický český zákazník je poměrně konzervativní a k velkým změnám se staví spíše rezervovaně. Navíc jsem přesvědčen, že růst poptávky po elektrických vozidlech nenastane, dokud nebude vyřešena dobíjecí infrastruktura a dokud nedojde ke zvýšení dojezdu elektromobilů,“ doplňuje Milan Kulhánek, vedoucí pro oblast dodavatelského řetězce a automobilového průmyslu ve společnosti Deloitte.

Naplnění emisních cílů bude navíc vyžadovat posílení technologického vývoje. Elektrifikace dopravy bude vyžadovat nejen rozšiřování dodavatelských řetězců baterií, budování dobíjecí infrastruktury a zlepšení řízení sítí. Evropské automobilky také čekají výrazné investice do technologií i softwarů včetně umělé inteligence a autonomního řízení.

„V následujících patnácti letech pak můžeme očekávat až čtyřicetinásobné zvýšení poptávky po lithiu, niklu a dalších kritických minerálech pro výrobu baterií. To sice otevírá mnoho nových byznysových příležitostí, ale bohužel mimo Evropu – zejména v Číně, protože většinu těchto surovin u nás zkrátka nemáme. I to je jeden z důvodů, proč je nyní automobilový průmysl v problémech. V budoucnu snad pomůže technologický pokrok, protože materiály stačit nebudou a bude nutné hledat alternativní cesty,“ říká Milan Kulhánek.

Čínská hrozba

„Velkou výzvou pro automobilový trh z hlediska dekarbonizace je rovněž konkurenceschopnost, kterou dlouhodobě ohrožují rychle rostoucí asijské trhy, zejména pak Čína. Ta v tomto odvětví využila příležitosti a v posledních letech tamější trh astronomicky roste,“ píše se v analýze Deloitte.

„Zatímco v České republice podle údajů Sdružení automobilového průmyslu produkce elektrických automobilů klesla o 16 %, počet nově registrovaných elektromobilů v Číně se zdvojnásobil. Prodeje vozidel se spalovacími motory zde naopak klesly o více než čtvrtinu. Čínské automobilové značky intenzivně expandují na evropský trh, zatímco evropské značky na čínských trzích tak úspěšné nejsou.“

V rozhovoru pro čínskou národní televizi Wang Čchuan-fu. generální ředitel čínské elektromobilky BYD řekl, že čínská elektrická vozidla jsou „asi tři až pět let napřed“ před konkurencí, pokud jde o produkty, technologie a průmyslovou výrobu.

„V roce 2023 tato země (Čína, pozn. iDNES.cz) předstihla Japonsko a stala se největším světovým vývozcem automobilů navzdory 17% clům, které v té době uplatňovala Evropa (nyní až 35 % plus 10 % základní sazba) a 25 % v USA (nyní s Trumpem 100 procent). Výhody, kterých se těší čínský automobilový průmysl, jsou dobře známé: významné vládní dotace, dobře rozvinuté dodavatelské řetězce a obrovský domácí trh,“ uvádí magazín Quattroruote.

Náskok čínských automobilek v oblastí elektrických pohonů přiznávají i zavedené automobilky ze zbytku světa. Tradiční koncerny se často perou o přízeň ambiciózních čínských startupových automobilek. Příkladem může být souboj Stellantisu a Volkswagenu o mladou automobilku Leapmotor (založeno 2015); její elektromobily nyní vyrábí Stellantis v Polsku ve fabrice po fiatech.

Nečekaná patálie

Experti Deloitte se shodují, že automobilový průmysl v Evropě silně ovlivní i chystaná regulace, která na konci letošního roku začne dopadat na celou řadu firem v dodavatelském řetězci automobilového sektoru i mimo něj. Jedná se o EUDR, nařízení EU proti odlesňování. To nejprve dopadne na velké a střední podniky, se zpožděním pak i na malé firmy a mikropodniky. Jeho cílem je kontrolovat a regulovat komodity, které se významně podílejí na celosvětovém odlesňování a znehodnocování lesů.

„Tato chystaná regulace se dotkne obrovského množství podniků napříč průmyslovými odvětvími, protože dopadne na velkou část jejich dodavatelských řetězců. Z našich dosavadních zkušeností jasně vyplývá, že proces příprav na EUDR je pro dotčené firmy náročný, a i těm nejrychlejším zabere minimálně měsíce. Z našeho nedávného průzkumu přitom vychází, že 90 % dotčených podniků v Česku ještě ani nezačalo s přípravami, přitom sankce za neplnění povinností mohou být obrovské,“ dodává Milan Kulhánek z Deloitte. Nedodržení těchto povinností může být tvrdě pokutováno až čtyřmi procenty celkového ročního obratu společnosti.