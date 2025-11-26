Svět aut čekají tři roky otřesů, soumrak spalováků a patálie se zombie vozy

Martin Šidlák
Počet nově vyrobených aut se spalovacími motory začne klesat už příští rok, řadě zákazníků zůstanou po krachu čínských automobilek nefunkční „zombie auta“ a do roku 2030 se bude až 40 procent nových vozů kupovat online. To jsou hlavní závěry globálního průzkumu poradenské společnosti KPMG.
Průzkum Global Automotive Executive Survey (GAES) sestavila KPMG letos už po pětadvacáté. Vyzpovídala v něm 775 hlavních manažerů z oblasti automobilového průmyslu. Většina respondentů (340) je z Evropy, zbytek z asijsko-pacifického regionu (245) a Ameriky (190). Automobilky zastupuje 30 % zúčastněných, dodavatele a dealery 40 % a poskytovatele navázaných finančních a mobilitních služeb 30 %.

GAES odhaduje, že výroba vozů se spalovacími motory začne od příštího roku v Evropě i Severní Americe klesat o pět až osm procent ročně. Odkazuje se přitom na Čínu, kde měla výroba vozů se spalovacími motory vrchol v roce 2017 a letos se očekává, že více než polovinu budou tvořit vozy čistě bateriové a plug-in hybridní. GAES zároveň předpovídá, že do roku 2030 dosáhne celosvětová produkce elektromobilů 30 milionů kusů ročně (z loňských 17,3 milionů).

Poptávku po elektroautech v Německu uměle navyšují nucené registrace

Průzkum ale zároveň odhaluje velkou závislosti elektromobilního trhu na dotacích. V současnosti totiž růst trhu s elektromobily v Evropě i severní Americe zpomaluje, mimo jiné kvůli omezení dotací (ve Francii) a nedostatečnosti veřejné nabíjecí infrastruktury (např. v Polsku, Rumunsku, Irsku).

„Symbolem a tahounem elektromobility byla dlouho americká Tesla, na její pozici ale zaútočil čínský BYD, který letos zatím na globálním trhu prodal elektromobilů více. V Česku jsme v prvním pololetí tohoto roku dosáhli nejvyššího růstu registrací elektromobilů v EU, i tak ale zůstává podíl elektromobilů v tuzemsku pod průměrem EU,“ poznamenal odborník na elektromobilitu z české KPMG Martin Sládeček.

Green Deal je naprosto nereálný, říká Martin Jahn z vedení Škody Auto

Odklon od fosilních paliv také vede ke vzniku nových závislostí, neboť lithium, kobalt a další minerály pro baterie elektromobilů se těží a zpracovávají v malém počtu zemí v čele s Čínou. GAES prognózuje, že globální poptávka po lithiu, kobaltu a ostatních kritických minerálech vzroste v nadcházejících desetiletích o 400 až 600 %. Proto se nařízení EU o bateriích snaží mimo jiné o vytvoření cirkulární ekonomiky pro baterie, aby se materiály v nich využívaly co nejdéle.



Vše o elektromobilech a nové éře automobilismu, světových trendech v této oblasti a měnící se legislativě. Prohlédněte si nejnovější modely elektromobilů a podívejte se, jak dopadly v testovacích jízdách redaktora Technetu, Václava Nývlta, který za volanty aut do zásuvky objevuje krásy i strasti elektromobility.

Prezidenta učili mistři jezdit zostra v Sosnové. Měl na to okreskového raubíře

Cestu na motoristickou akci si užil Petr Pavel za volantem,

Na okruhu v Sosnové se konalo tradiční Setkání mistrů, které je zároveň rozlučkou se závodní sezonou. Na akci dorazil i prezident Petr Pavel, obešel celé závodní depo, do některých vozů a zajímal se...

Nejvýkonnější porsche dobije i bez kabelů. Nový cayenne vyvíjela Češka

Porsche Cayenne Electric

Opravdu lidé chtějí a potřebují rodinné SUV s výkonem 1 150 koní, které stejně jako 911 Turbo S zvládne sprint na stovku za 2,5 sekundy? U Porsche si myslí, že ano. Do nové generace modelu Cayenne...

Revoluční Ford Focus definitivně skončil 17. listopadu. Téměř potají

Poslední vyrobený focus bude vystaven v Městském muzeu v Saarlouis. Současně s...

Poslední focus sjel z montážní linky v závodě Fordu v Saarlouis po 27 letech a 12 milionech prodaných kusech. Tímto okamžikem po 55 letech skončila i výroba aut v tomto závodě. Firma se však ke svému...

Past na řidiče fungovala skvěle, ale bylo z toho demoliční derby

Šířka jízdních pruhů je v Británii možná větším problémem pro řidiče než pro...

S průjezdnou šířkou 213 centimetrů by se měli umět popasovat řidiči většiny osobních automobilů. Jenže jak názorně ukazoval omezovač v anglickém Watfordu, bez úhony to tu často nezvládaly ani malé...

Americký drsňák ze spaghetti westernu. První jízda novým Jeepem Compass

Jeep Compass

Jeep jménem Compass přijíždí ve své třetí generaci. Pořád se tváří jako americký drsňák, ale je ušitý přímo na míru Evropě, tady ho vyvinuli na evropském „železe“ a tady ho i vyrobí. Pro Jeep je to...

O návrhu přelomového elektromobilu se u VW radili s dopravci pizzy

Šéfdesignér značky Volkswagen Andreas Mindt

Aktuálně je to jeho nejoblíbenější auto, tak už to u designérů bývá. Je zakoukaný do „svého“ nejnovějšího výtvoru. Volkswagen ID.EVERY1 je ovšem přeci jen v mnoha ohledech jiný. Andreas Mindt,...

