Průzkum Global Automotive Executive Survey (GAES) sestavila KPMG letos už po pětadvacáté. Vyzpovídala v něm 775 hlavních manažerů z oblasti automobilového průmyslu. Většina respondentů (340) je z Evropy, zbytek z asijsko-pacifického regionu (245) a Ameriky (190). Automobilky zastupuje 30 % zúčastněných, dodavatele a dealery 40 % a poskytovatele navázaných finančních a mobilitních služeb 30 %.
GAES odhaduje, že výroba vozů se spalovacími motory začne od příštího roku v Evropě i Severní Americe klesat o pět až osm procent ročně. Odkazuje se přitom na Čínu, kde měla výroba vozů se spalovacími motory vrchol v roce 2017 a letos se očekává, že více než polovinu budou tvořit vozy čistě bateriové a plug-in hybridní. GAES zároveň předpovídá, že do roku 2030 dosáhne celosvětová produkce elektromobilů 30 milionů kusů ročně (z loňských 17,3 milionů).
Průzkum ale zároveň odhaluje velkou závislosti elektromobilního trhu na dotacích. V současnosti totiž růst trhu s elektromobily v Evropě i severní Americe zpomaluje, mimo jiné kvůli omezení dotací (ve Francii) a nedostatečnosti veřejné nabíjecí infrastruktury (např. v Polsku, Rumunsku, Irsku).
„Symbolem a tahounem elektromobility byla dlouho americká Tesla, na její pozici ale zaútočil čínský BYD, který letos zatím na globálním trhu prodal elektromobilů více. V Česku jsme v prvním pololetí tohoto roku dosáhli nejvyššího růstu registrací elektromobilů v EU, i tak ale zůstává podíl elektromobilů v tuzemsku pod průměrem EU,“ poznamenal odborník na elektromobilitu z české KPMG Martin Sládeček.
Odklon od fosilních paliv také vede ke vzniku nových závislostí, neboť lithium, kobalt a další minerály pro baterie elektromobilů se těží a zpracovávají v malém počtu zemí v čele s Čínou. GAES prognózuje, že globální poptávka po lithiu, kobaltu a ostatních kritických minerálech vzroste v nadcházejících desetiletích o 400 až 600 %. Proto se nařízení EU o bateriích snaží mimo jiné o vytvoření cirkulární ekonomiky pro baterie, aby se materiály v nich využívaly co nejdéle.