Když se Amerika zamilovala do aut, přestěhovala se do nich. Klidně v pyžamu

Je 18. června 1953. V Oklahomě otevírá fastfoodový podnik Top Hat Drive-In. Vlastně je to obrovské parkoviště se stánkem – nejprve s root beer, specifickou nealkoholickou limonádou. Později s klasickým „smaženým“ sortimentem. Během pár let podnik a jeho pobočky změní značku na Sonic. A stanou se nejpopulárnější restaurací, do které se nechodí, ale jezdí autem. Místo stolu zaparkujete na vybraném místě. Přes „mluvítko“ si objednáte. Pak dostanete jídlo a hodujete s přáteli přímo v autě.

Rozmach amerických fastfoodů není milníkem sám o sobě. Jen je dokonalým projevem fenoménu americké automobilové kultury 50. let. A ta ovlivnila globální dějiny automobilismu na půl století.