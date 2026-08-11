Desítky let platilo jednoduché pravidlo: Vyrob tam, kde je to nejlevnější, a prodej tam, kde je to nejvýhodnější. Dnes se z téhle rovnice stalo právní a politické minové pole. Pohádka o otevřeném globálním trhu totiž skončila a mapa autoprůmyslu se stále překresluje. O přežití značek nově nerozhoduje to, jak dobrá vyrábějí auta, ale i jaké národnosti jsou hlavní akcionáři a odkud pochází kód v jejich řídicích jednotkách.
Ve Washingtonu totiž došlo k zásadnímu bezpečnostnímu posunu: moderní auto už není chápáno jako pouhý dopravní prostředek, ale jako pojízdný špionážní počítač.
Dopad nového amerického zákona se netýká jen Mercedesu. Hranice 15 % čínského vlastnictví a přísný zákaz čínského softwaru či komponent dostává do problémů řadu značek.