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Geopolitický mor zachvátil autoprůmysl. Mercedesy mají v USA namále

Vladimír Löbl

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Mercedes-Benz | foto: Mercedes-Benz

Volkswagen nemůže vyrábět pro Izrael, protože mu to zakázal emír. Mercedes se třese strachy před Washingtonem kvůli akcionářům z Číny a Rusko na západních mapách vůbec neexistuje. Vítejte v novém světě, kde má geopolitika navrch nad byznysem.

Desítky let platilo jednoduché pravidlo: Vyrob tam, kde je to nejlevnější, a prodej tam, kde je to nejvýhodnější. Dnes se z téhle rovnice stalo právní a politické minové pole. Pohádka o otevřeném globálním trhu totiž skončila a mapa autoprůmyslu se stále překresluje. O přežití značek nově nerozhoduje to, jak dobrá vyrábějí auta, ale i jaké národnosti jsou hlavní akcionáři a odkud pochází kód v jejich řídicích jednotkách.

Ve Washingtonu totiž došlo k zásadnímu bezpečnostnímu posunu: moderní auto už není chápáno jako pouhý dopravní prostředek, ale jako pojízdný špionážní počítač.

Dopad nového amerického zákona se netýká jen Mercedesu. Hranice 15 % čínského vlastnictví a přísný zákaz čínského softwaru či komponent dostává do problémů řadu značek.

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