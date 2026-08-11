Americká GM prodlužuje společný podnik s čínskou SAIC na dalších 20 let

Společný podnik firem GM a SAIC vznikl v roce 1997. Dohoda o společném podniku byla tehdy sjednána na 30 let, takže by vypršela v příštím roce. Firmy ji však nyní prodloužily až do roku 2047. Každá z firem vlastní v podniku s názvem SAIC-GM poloviční podíl.
„Dohodě o prodloužení společného podniku předcházela rozsáhlá restrukturalizace aktivit GM v Číně, která zahrnovala uzavírání továren a stahování některých modelů z prodeje,“ napsala agentura Reuters.
Dohoda podle Reuters umožní automobilce GM vyvážet vozy značky Buick a Cadillac vyrobené v Číně do jiných asijských zemí, na Blízký východ, do Jižní Ameriky a do Mexika. Vývoz automobilů do Spojených států však společný podnik neplánuje.
Společnost GM patřila mezi první západní automobilky, které vstoupily do Číny. Postupně se stala jedním z největších hráčů na čínském automobilovém trhu. V roce 2017 prodej GM v Číně překročil čtyři miliony vozů. Od té doby však klesl o více než polovinu, vloni činil méně než dva miliony vozů.