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Americká GM prodlužuje společný podnik s čínskou SAIC na dalších 20 let

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  11:00
Největší americká automobilka General Motors (GM) se dohodla na prodloužení společného podniku s čínským partnerem SAIC Motor na dalších 20 let. Dohoda přichází v době, kdy se čínské značky stávají čím dál větší konkurencí pro západní automobilky, a to nejen na čínském trhu, ale také v zahraničí.

Společný podnik firem GM a SAIC vznikl v roce 1997. Dohoda o společném podniku byla tehdy sjednána na 30 let, takže by vypršela v příštím roce. Firmy ji však nyní prodloužily až do roku 2047. Každá z firem vlastní v podniku s názvem SAIC-GM poloviční podíl.

„Dohodě o prodloužení společného podniku předcházela rozsáhlá restrukturalizace aktivit GM v Číně, která zahrnovala uzavírání továren a stahování některých modelů z prodeje,“ napsala agentura Reuters.

Americká GM prodlužuje společný podnik s čínskou SAIC na dalších 20 let
Logo, které používá joint-venture SAIC-GM od roku 2021.
Americká GM prodlužuje společný podnik s čínskou SAIC na dalších 20 let
Buick Envision Plus
Buick Envision Plus
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Dohoda podle Reuters umožní automobilce GM vyvážet vozy značky Buick a Cadillac vyrobené v Číně do jiných asijských zemí, na Blízký východ, do Jižní Ameriky a do Mexika. Vývoz automobilů do Spojených států však společný podnik neplánuje.

Společnost GM patřila mezi první západní automobilky, které vstoupily do Číny. Postupně se stala jedním z největších hráčů na čínském automobilovém trhu. V roce 2017 prodej GM v Číně překročil čtyři miliony vozů. Od té doby však klesl o více než polovinu, vloni činil méně než dva miliony vozů.

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