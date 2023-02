Ferrari za cenu fabie. Unikát zaparkuje na poličce, sahejte jen v rukavicích

Sbírání modelů luxusních aut je poměrně uspokojující, ne až tak nákladný a na prostor obvykle nenáročný koníček. Zvlášť, když si cenu za reálnou předlohu modelů nemůžete dovolit zaplatit. Ovšem v případě modelu Ferrari SP3 Daytona vyrobeného společností Amalgam to úplně neplatí. K dostání je za cenu, za kterou v Česku koupíte novou fabii se základním motorem a pár příplatky anebo jeté BMW.

Legendy limitované edice

Společnost Amalgam se od roku 1995, kdy začala vyrábět modely automobilů ve vyšším měřítku, záhy stala pojmem mezi sběrateli. Pro preciznost a dokonalost vyvedení veškerých detailů, nepředstíranou funkčnost, onu až uměleckou hodnotu svých produktů. A samozřejmě taky kvůli jejich ceně.

V případě posledního přírůstku do přepestré nabídky – fantastického SP3 Daytona, sestaveného přímo podle konstrukčních plánů z dílen Ferrari – je lepší se před pohledem na sumu v katalogu něčeho přidržet. Za model v měřítku 1:8, tedy o délce 58 centimetrů, zaplatíte 17 570 dolarů. Bratru i s poštovným 390 tisíc korun.

Oproti originálu to pravda pořád vyjde levněji, protože ten šel do prodeje za 2,2 milionu dolarů – a teď už se, protože šlo o vůz edice limitované na 599 kusů – prodává i za 3,9 milionu.

To ale neznamená, že by model byl o něco méně vzácný. Amalgam jich totiž vyrobil jen 199 kousků. A tak musí sběratelé modelů, kteří chtějí mít tento klenot vzdávající hold motorům Ferrari V12 uprostřed zadní nápravy a duchu prototypů zlaté éry šedesátých let ve své sbírce, rozbít prasátko.

Ostatně je to dobrá investice. Limitované edice od Amalgamu totiž rostou na hodnotě. Jejich závoďák McLaren M8 Model Car šel do prodeje za sedm tisíc dolarů, a teď už jej nadšenci přeprodávají za čtyřnásobek sumy.

Stroj jako živý!

A co tedy můžete od nákupu modelu Ferrari SP3 Daytona v podání Amalgamu očekávat?

Je to kompletně ruční práce. Vývoj a příprava odlévání dílů zabraly 4 000 hodin, a dalších 400 hodin pak připadlo na konstrukci, montáže, kování a lakování.

V modelářské dílně používají stejné povrchové úpravy, lakovací postupy a zařízení, jaké se používají v moderních automobilových lakovnách. Součástí modelu jsou fotolepty, kovové součásti, uhlíková vláka, obráběné CNC frézované odlitky.

Model kopíruje tvar a funkčnost skutečného Ferrari. Což znamená, že je vybaven otevíracími dveřmi a krytem motoru, které odhalují velkolepé detaily uvnitř. V kokpitu není prý nic – ani jedna věc – co by vás přesvědčilo, že jde o zmenšený model; od volantu a pádel pod volantem až po modrá sedadla.

Výsledkem je sochařsko-inženýrsky přesné dílo, reinterpretující plynulé tvary a nenucenou estetiku už nyní ikonického vozu. Je to replika, která snese srovnání se skutečností. A pokud už máte opravdových sporťáků plnou garáž, tento se vám ještě do obýváku vejde.