Kdysi dávno mělo Brno slavné autosalony, s takovými výstavami je to však dnes v Evropě obecně bída. Když se tedy automobilky chtějí pochlubit novými modely, musí vyrazit za zákazníky a ukázat se jinak. Třeba při nákupech. V brněnském obchodním centru se koná už druhý ročník výstavy elektroaut. Nechybí doprovodný program a dvě velká překvapení.
Autor: Matěj Okleštěk
Téměř 40 elektromobilů na jednom místě, z toho dva v české předpremiéře. To jsou hlavní lákadla 2. ročníku E-drive show, výstavy, která běží v obchodním centru Olympia Brno. Dva vystavené vozy vidí veřejnost v Česku naživo vůbec poprvé.
Autor: Jiří Hloušek
V tuzemské předpremiéře se představuje Alpine A390 a Mitsubishi Eclipse Cross. Oba vozy, které mají společného jmenovatele v podobě koncernu Renault, si oficiální českou premiéru odbydou až do 18., respektive 26. května.
Autor: Jiří Hloušek
Akce, která se koná v úzké spolupráci s generálním partnerem, Teplárnami Brno, návštěvníkům nabídne víkendové testovací jízdy, možnost zapojit se do soutěží i prezentaci dalších novinek v oblasti udržitelné dopravy. Testovací víkendy budou tematicky rozděleny podle jednotlivých značek.
Autor: Matěj Okleštěk
„Součástí programu bude také představení rozvoje nabíjecí infrastruktury včetně plánu na nový nabíjecí hub, který na výstavě představí Teplárny Brno. Městská společnost zároveň jako generální partner zajistí pro výstavu komplexní dobíjecí služby,“ popisuje Radka Mistrová, mluvčí Tepláren Brno.
Autor: Matěj Okleštěk
„V Brně dlouhodobě budujeme síť dobíjecí infrastruktury a dnes jsme největším poskytovatelem dobíjecích služeb ve městě. Díky vlastním energetickým zdrojům dokážeme nabídnout elektřinu za dostupné ceny a zajistit spolehlivé dobíjení. Na E-drive show chceme lidem ukázat, že elektromobilita má v Brně silné zázemí a že její každodenní využívání může být jednoduché, dostupné i komfortní,“ říká generální ředitel Tepláren Brno Petr Fajmon.
Autor: Matěj Okleštěk
„Teplárny Brno jsou největším provozovatelem dobíjecích služeb nejen v Brně, ale na celé jižní Moravě. Dnes provozují 145 dobíjecích stanic s 286 dobíjecími body. Do roku 2030 plánují síť rozšířit na minimálně 500 stanic tak, aby byla dostupná nejen v docházkové vzdálenosti, ale také u klíčových dopravních, kulturních a sportovních lokalit napříč městem,“ dodává Radka Mistrová.
Autor: Matěj Okleštěk
„Teplárny Brno rozvíjejí elektromobilitu jako komplexní službu. Vedle veřejného dobíjení budují také infrastrukturu pro firmy, developery i městské organizace a propojují výrobu energie s jejím využitím v dopravě,“ říká Radka Mistrová.
Autor: Matěj Okleštěk
„Rozvoj elektromobility má podporu vedení města a představuje významnou pomoc při naplnění strategických cílů, mezi které patří zlepšení kvality ovzduší v Brně,“ dodává Radka Mistrová z Tepláren Brno. „Dobíjecí infrastrukturu dnes využívají nejen obyvatelé, ale i městské firmy a služby, například Technické sítě Brno, Brněnské komunikace nebo Dopravní podnik města Brna. Elektromobilita se tak postupně stává přirozenou součástí fungování města i jeho energetiky.“
Autor: Matěj Okleštěk
„Olympia Brno je se svojí polohou na křížení dálnic D1 a D2 strategickým bodem, který je už dnes pro majitele elektromobilů skvělým místem, kde mohou svá vozidla dobít a zároveň efektivně využít čas, kdy je auto na nabíječce,“ říká ředitel centra Olympia Brno Jan Pazour.
Autor: Matěj Okleštěk
Alpine A390 byl odhalen v květnu 2025, do Česka dorazil v těchto dnech, s ročním odstupem.
Autor: Matěj Okleštěk
Pětimístný, čistě elektrický sportovní „fastback“ patří mezi elektrické crossover/SUV-kupé.
Autor: Matěj Okleštěk
Nová generace Mitsubishi Eclipse Cross je plně elektrické SUV, které technicky vychází z modelu Renault Scenic E-Tech.
Autor: Matěj Okleštěk
Kompaktní rodinné SUV v nové generaci zásadně mění koncepci. Pro evropský trh se jedná o čistě elektrický model (BEV). Již se nenabízí s čistě spalovacími ani plug-in hybridními motory, které definovaly předchozí generaci.
Autor: Matěj Okleštěk
Alpine A390 je druhý elektrický model značkye, po menším hatchbacku A290. Stojí na platformě Renault AmpR Medium (dříve CMF-EV), kterou využívají i modely Renault Megane a Scenic E-Tech. Vůz je vyráběn ve francouzském Dieppe.
Autor: Matěj Okleštěk
Standardně využívá tři elektromotory – jeden na přední nápravě a dva na zadní nápravě, což zajišťuje pohon všech kol (AWD). Systém Alpine Active Torque Vectoring (aktivní vektorování točivého momentu), nezávislým ovládáním zadních motorů optimalizuje chování vozu v zatáčkách.
Autor: Matěj Okleštěk
Mezi dalšími výraznými novinkami roku 2026 jsou například DS N°8, Nissan Micra, Toyota C-HR+, Renault Clio nebo Lexus RZ.
Autor: Matěj Okleštěk
Autor: Matěj Okleštěk
Základní provedení alpinky má kombinovaný výkon 295 kW (401 koní) a točivý moment 650 Nm. Zrychlení z 0 na 100 km/h za 4,8 s, maximální rychlost 200 km/h. Vrcholná verze GTS s výkonem až 345 kW (470 koní) a točivým momentem 824 Nm nabídne zrychlení z 0 na 100 km/h za 3,9 s a maximální rychlost 220 km/h.
Autor: Matěj Okleštěk
Mitsubishi Eclipse Cross vzniklo tzv. badging engineeringem, tedy přeznačkováním a lehkými úpravami jiného modelu, konkrétně elektrického Renaultu Scénic.
Autor: Matěj Okleštěk
Palubní deska je téměř kompletně převzata z Renaultu, včetně digitálního přístrojového štítu a vertikálně orientovaného displeje infotainmentu.
Autor: Matěj Okleštěk
Vůz se vyrábí ve francouzském závodě Renaultu v Douai (součást klastru ElectriCity), na stejné lince jako Renault Scenic.
Autor: Matěj Okleštěk
Trakční akumulátor alpine o kapacitě 89 kWh podporuje rychlé DC nabíjení výkonem až 190 kW. Palubní nabíječka pro střídavý proud (AC) má výkon 11 kW (volitelně 22 kW). Oficiální dojezd dle metodiky WLTP se pohybuje v rozmezí 520 až 555 kilometrů na jedno nabití. Kola mají průměr 20" (GT) nebo 21" (GTS).
Autor: Jiří Hloušek
Synchronní elektromotor s vinutým rotorem (bez permanentních magnetů) pohání přední nápravu. Základní verze Mitsubishi Eclipse Cross nabídne výkon 125 kW (170 k) a točivý moment 280 Nm. Výkonnější verze 160 kW (220 k) a točivý moment 300 Nm.
Autor: Jiří Hloušek
Do Olympie Brno přivezly své novinky značky Renault, Ford, Range Rover, Hyundai, MG, Mini, Leapmotor, Lexus, Škoda, Kia, Dacia, Fiat, Omoda-Jaecoo, Mitsubishi, Nissan, Lynk & Co, KGM, Peugeot, Opel, DS, Citroën, Alpine, Cupra, BYD, nebo třeba Hymer.
Autor: Jiří Hloušek
Délka alpinky je 4615 mm, šířka 1885 mm, výška 1532 mm a rozvor 2708 mm, kufr pojme 532 litrů. Minimální pohotovostní hmotnost začíná na 2121 kg, přičemž Alpine se chlubí téměř ideálním rozložením v poměru 49 : 51 ve prospěch zadní nápravy.
Autor: Jiří Hloušek
U mitsubishi jsou k mání jsou dvě „velikosti“ baterií: 60 kWh pro verzi se standardním dojezdem a 87 kWh pro verzi s dlouhým dojezdem, u ní přesahuje oficiální dojezd 600 km. Nabíjení je možné výkonem až 130 kW u menší a 150 kW u větší baterie. Palubní AC nabíječka má výkon 7 kW nebo volitelně 22 kW.
Autor: Jiří Hloušek
