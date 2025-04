Stále platí, že v Česku existuje pouze nulová tolerance alkoholu. Tedy abychom byli přesní, pokud vám bude naměřeno do 0,2 promile, jedná se o fyziologickou hladinu alkoholu, kterou má každý v sobě i bez požití alkoholického nápoje. Problém ale nastává ve chvíli, kdy je vám naměřeno více. A to jak u policie, tak v případě nehody také u pojišťovny. A to i v případě, kdy jste nehodu vy nezavinili.

Kdo požil a jel, ten platí

„Nezáleží, zda budete viníkem, nebo ne. Nedalo vám na křižovatce přednost jiné auto? Vaše vina to sice nebyla, ale byli jste to vy, kdo nadýchal. Náhrada škody půjde na váš účet, ať máte jakékoli pojištění,“ upozorňuje ČSOB pojišťovna.

Abychom to vzali popořadě. Pokud policii nadýcháte, pak vás čeká řešení ve správním řízení. Na místě není možné tento přečin řešit. V rámci správního řízení se pak připravte na pokutu od 7 do 25 tisíc korun. V případě, že je vám naměřeno více než 0,3 promile tak také na šest bodů a zákaz řízení až na 18 měsíců.

Nepomůže ani odmítnutí

Co ale v případě, kdy jste účastníkem nehody a zároveň pod vlivem alkoholu nebo drog? Pak je potřeba se připravit na to, že pojišťovna po vás bude chtít buď část, případně celou vyplacenou částku zpět. „U povinného ručení sice škodu poškozenému zaplatíme, ale pokud se potvrdí, že viník řídil opilý nebo zdrogovaný, tak po něm budeme peníze vymáhat zpět. Také u havarijního pojištění při zjištění alkoholu nebo drog nedostane řidič ani korunu,“ říká Nela Maťašeje z Direct pojišťovny. A pozor, vůbec nezáleží na tom, jestli jde o čerstvý alkohol, nebo takzvaný zbytkový, který se vás drží ze včerejšího večírku. Z pohledu zákona, a tedy policie či pojišťoven, je to pořád stejný alkohol.

Pojišťovny řízení pod vlivem alkoholu nebo drog trestají i do budoucna a za pojištění si hříšníci příště výrazně připlatí. „V Directu se takovýto klient posune o deset stupňů níž na bonusové stupnici. Pokud měl maximální bonus, tak se dostane na nulu. Pokud neměl, dostává se do malusu. To znamená, že si za pojištění připlatí ještě víc,“ vysvětluje Maťašeje. Toto pravidlo ale neplatí u všech pojišťoven, protože podmínky pro bonus a malus si každá nastavuje individuálně.

Napadlo vás právě, že případný problém s pojišťovnou vyřeší odmítnutí testu? Chyba lávky. V tu chvíli vás totiž pojišťovna automaticky vidí jako řidiče pod vlivem. „Když vás zastaví policie a rozhodne se provést dechovou zkoušku na alkohol, máte možnost ji odmítnout. Nicméně to rozhodně nedoporučujeme. Pokud se totiž odmítnete testu podrobit, může to policie brát jako přiznání viny a vznést proti vám obvinění. Příliš na výběr tedy nemáte,“ vysvětluje pojišťovna ČSOB.

Ilustrační snímek

A potvrzuje to i Direct: „Řidičům nepomůže ani to, že policistům zkoušku na alkohol nebo drogy odmítnou. Odmítnutí totiž pro pojišťovnu automaticky znamená to stejné, jako by se u nich alkohol nebo drogy potvrdily. Kromě alkoholu a drog si dejte pozor také na některé léky. Stejná pravidla totiž platí i pro prášky, které jsou označené zákazem řídit motorové vozidlo.“