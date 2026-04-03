Během Velikonočního pondělí je na silnicích nebezpečno. V hlavní roli je alkohol

Velikonoce jsou spojeny s řadou zvyků a tradic. Koledování, návštěvy příbuzných nebo posezení s přáteli však bývají často doprovázeny alkoholem. Problém nastává ve chvíli, kdy lidé po takové návštěvě usednou za volant.
ilustrační snímek

foto: Michal Sváček, MAFRA

Velikonoční pondělí, pozdní večer. Řidič se vracel z návštěvy příbuzných ve vedlejší vesnici. Vzdálenost mezi domy byla sotva pár kilometrů a silnice téměř prázdná. Před odjezdem si dal s rodinou panáka slivovice, jak velí tradice. Cesta měla trvat jen pár minut. Jenže v jedné z nepřehledných zatáček vůz vyjel ze silnice a skončil v příkopu. Naštěstí se nikomu nic nestalo. Přivolaná policie ovšem u řidiče naměřila hladinu alkoholu. Podobné příběhy se během velikonočních svátků odehrávají na českých silnicích bohužel každoročně.

Podle údajů Policie ČR bylo v celém roce 2025 pod vlivem alkoholu způsobeno 4 398 nehod, při nichž zemřelo 43 lidí, to je o 12 více než o rok dříve. Ve více než polovině případů (2 632) šlo o množství alkoholu vyšší než 1,5 promile.

„Velikonoce jsou z hlediska alkoholu jedním z nejrizikovějších období roku. Tradiční koleda je často spojena s konzumací alkoholu, což se projevuje zvýšeným počtem podnapilých řidičů na silnicích, a to i v dopoledních hodinách. Nebezpeční však mohou být i alkoholem rozjaření chodci či cyklisté,“ upozorňuje Roman Budský, dopravní expert Platformy VIZE 0.

Portál nehod ve své analýze zjistil, že alkohol hraje při kolizích o velikonočních svátcích výraznější roli než během běžných jarních víkendů. V některých okresech je přítomen až u pětiny havárií. Smutnými premianty jsou okresy Klatovy, Domažlice a Hodonín.

Analytici Portálu nehod zkoumali všechny dopravní nehody, které se v Česku odehrály během velikonočních svátků od roku 2010 do roku 2025, a sledovali vždy čtyři sváteční dny – od Velkého pátku do Velikonočního pondělí. Za tuto dobu se na českých silnicích stalo celkem 11 585 dopravních nehod.

Aby bylo možné velikonoční nehody lépe porovnat s běžným provozem, sledovali analytici také všechny ostatní nehody v průběhu měsíců březen a duben, a to ve stejném rozsahu dní – tedy vždy od pátku do pondělí.

„V průměru se během velikonočních svátků odehraje každoročně 724 havárií. Zajímavý je vývoj podílu havárií, u nichž policie zjistila přítomnost alkoholu u řidiče. Nejvyšší hodnoty se objevují na začátku sledovaného období. Například v roce 2010 byl alkohol zaznamenán u 10,85 % velikonočních kolizí. V posledních letech se tento podíl postupně snižuje. Během loňských Velikonoc došlo celkem k 713 dopravním haváriím, přičemž alkohol byl zjištěn u 5,89 % z nich,“ uvádí Marek Sibal, datový analytik společnosti DataFriends a Portálu nehod.

Alkohol „za volantem“ se objevuje zejména na Velikonoční pondělí, kdy policie zaznamenala přítomnost alkoholu u 8,41 % dopravních kolizí. Pro srovnání – během běžných pondělků v březnu a dubnu činí podíl takových případů pouze 2,81 %. „Velikonoční pondělí je specifické především tradicí koledování a návštěv. Právě v tento den se proto častěji setkáváme se situacemi, kdy řidiči usedají za volant po požití alkoholu,“ upozorňuje Marek Sibal.

„Typické velikonoční nehody často vznikají při zdánlivě krátkých jízdách. Řidič se vrací z návštěvy příbuzných nebo z velikonoční oslavy a má pocit, že domů je to jen několik kilometrů. Právě tyto situace však bývají velmi rizikové. Cesty vedou často po úzkých okresních silnicích, kde jsou nepřehledné zatáčky, užší vozovka či horší povrch. Pokud je řidič pod vlivem alkoholu, může snadno špatně odhadnout rychlost nebo reagovat pozdě na náhlou překážku. Stačí přitom drobná chyba nebo pozdní reakce a vozidlo může skončit mimo vozovku,“ upozorňuje Jan Chalas ze společnosti DataFriends, která provozuje Portál nehod.

Klatovy, Domažlice, Hodonín

Data Portálu nehod ukazují, že právě během velikonočních svátků hraje alkohol v dopravních kolizích výraznější roli než během běžných jarních víkendů. Tento trend je patrný napříč celou republikou, i když v některých regionech se projevuje výrazněji než jinde.

Nejvyšší podíl nehod s alkoholem během velikonočních svátků eviduje okres Klatovy, kde policie zaznamenala přítomnost alkoholu u 23,33 % dopravních kolizí. Pro srovnání – mimo velikonoční svátky je v tomto okrese podíl takových případů 11,11 %. Vysoký podíl nehod s alkoholem mají také okresy Domažlice se 17,46 % (mimo Velikonoce 8,52 %) a Hodonín, kde alkohol figuroval u 15,63 % velikonočních dopravních událostí, zatímco mimo svátky činí tento podíl 8,22 %.

Mnoho řidičů si stále neuvědomuje, jak výrazně alkohol ovlivňuje schopnost bezpečně řídit. I malé množství alkoholu prodlužuje reakční dobu, zhoršuje koordinaci pohybů a snižuje schopnost rychle vyhodnocovat riziko. Řidiči pod vlivem alkoholu navíc často přeceňují své schopnosti a mají tendenci jezdit rychleji, než to odpovídá situaci na silnici. Takové chování pak výrazně zvyšuje pravděpodobnost dopravní nehody.

To potvrzuje i zjištění Portálu nehod: „Během velikonočních svátků se často objevuje u nehodových situací kombinace alkoholu a rychlé jízdy. Právě ta patří k nejnebezpečnějším faktorům, které stojí za dopravními kolizemi v tomto období. Nejčastější příčinou velikonočních nehod, při nichž řidič ‚nadýchal‘, je sice způsob jízdy (52,82 %), avšak téměř 40 % havárií s alkoholem souvisí s příliš rychlou jízdou,“ komentuje Marek Sibal ze společnosti DataFriends

Policie varuje

Velikonoční kolize mají častěji vážnější následky. Proto velikonoční svátky patří k obdobím, kdy policie pravidelně posiluje dopravní kontroly. Zaměřují se především na alkohol za volantem, rychlost a dodržování základních pravidel silničního provozu. Zkušenosti policistů přitom ukazují, že právě během svátků se častěji objevují řidiči, kteří usedli za volant po požití alkoholu. Dopravní policie proto v těchto dnech apeluje na řidiče, aby se vyvarovali riskantního chování a plánovali cestu domů bez nutnosti sednout za volant.

Následky nerozvážnosti jsou totiž často vážné. „Analýza Portálu nehod ukazuje, že dopravní kolize během velikonočních svátků bývají z hlediska následků o něco rizikovější než během běžných jarních víkendů. Vážnost následků nehod je zejména v situacích, kdy policie u řidiče zjistí alkohol. V takových situacích končí 31,10 % kolizí lehkým zraněním, 4,34 % těžkým zraněním a 1,17 % havárií úmrtím,“ uvádí Marek Sibal.

Data zároveň ukazují, že u všech dopravních kolizí s vážnějšími následky přesahuje podíl případů s alkoholem 10 %. Právě kombinace alkoholu, svátečních přesunů a někdy i vyšší rychlosti tak podle analytiků vysvětluje, proč mohou mít velikonoční kolize na českých silnicích vážnější následky než během běžných jarních víkendů.

„Prevence přitom není složitá. Pokud člověk ví, že bude pít alkohol, měl by si předem zajistit jiný způsob dopravy. Nabízí se například domluvit se s někým, kdo nepil, využít veřejnou dopravu nebo si objednat taxi. Důležité je také nepodceňovat únavu. Řidič by měl usednout za volant jen tehdy, pokud je plně soustředěný a odpočatý,“ doporučuje Jan Chalas.

Dacia míří výš. Cenově dostupný crossover Striker vyzve na souboj Octavii

Projeli jsme novou škodovku, ještě než odloží maskování. Peaq má obří kufr

Maskovaný prototyp elektrické Škody Peaq

Škoda Peaq představuje novou vrcholnou až sedmimístnou vlajkovou loď značky. Má to být největší a nejpraktičtější škodovka v historii a pravděpodobně bude také nejdražší. Maskovaný prototyp jsme...

Hypersport Aston Martin Valhalla v českém servisu. Pustili nás tam s foťákem

Exkluzivně
Při pohledu zezadu zaujme difuzor a ohromné vzduchové kanály pro zesílení tzv....

V minulých dnech otevřel prodejce Aston Martin Prague, oficiální zastoupení značky v České republice, nový servis. Pražská pobočka se tak zařadila mezi nejmodernější tovární zázemí britské...

Apríl na kolech. Kachny automobilek, které vás (možná) rozesmějí

Opel/Vauxhall Model Adam C s velkým klíčkem na zádi a bezemisním pohonem na...

A je to apríl! Prvního dubna je vždy jistější brát informace s rezervou. Také automobilky se tradičně předhánějí v tom, která vymyslí originálnější aprílovou zprávu. Takto vtipnou kaši jedli jejich...

Unikátní hasičská tatrovka dosloužila. Bude ozdobou domova důchodců aut

KHA 32 Tatra 148 6×6 na 2. srazu hasičských vozů Tatra 148 v Kamenici nad Lipou

Sbírka kopřivnického muzea nákladních automobilů Tatra se rozrostla o unikátní exemplář, který půl století sloužil u hasičů v Českých Budějovicích. Ještě loni jej bylo možné obdivovat třeba v...

Elektrický predátor v akci. Hyundai Ioniq 6 N je rychlejší než lidské smysly

Hyundai Ioniq 6 N

Hyundai zmodernizoval svůj nejuhrančivější model. Ioniq 6 vyměnil nejapný pohled vykulených předních lamp za přimhouřený ostrý pohled predátora, sekne mu to tak mnohem víc. A k tomu se přímo nabízí,...

Pozor na černá vrakoviště! Kvůli jedné chybě může auto zůstat psané na vás

Ve spolupráci
Ročně se v ČR zlikviduje přes 170 tisíc vozidel.

Staré auto už dojezdilo? Řada lidí chce jen předat auto k likvidaci a mít klid. Až později řidiči zjistili, že úřady to viděly jinak! Jak zlikvidovat vozidlo ekologicky a bez rizika?

Příběh ztraceného vejce. Aerodynamické posvícení předběhlo svou dobu

Schlörwagen byl široký přes dva metry, aby se do něj schovala i kola, a s okny,...

Byl to vůz, který vypadal, jako by se na silnici odkutálel z nějakého obřího kurníku budoucnosti. A podle místa svého vzniku dostal i přiléhavou přezdívku – „Göttingenské vejce“. Hladkými...

Výroba baterií pro škodovky je koncert robotů, na něco jsou však třeba ruce

Nová výrobní hala pro bateriové systémy společnosti Škoda Auto v Mladé...

Pamětníci černobílé televize vzpomenou na hrající si koťátka, před pár lety byl zase hitem pohled na hořící krb, který si pustíte na YouTubu. Novodobým geekům ovšem teď nabízí Škoda na uklidněnou...

Unikátní hasičská tatrovka dosloužila. Bude ozdobou domova důchodců aut

KHA 32 Tatra 148 6×6 na 2. srazu hasičských vozů Tatra 148 v Kamenici nad Lipou

Sbírka kopřivnického muzea nákladních automobilů Tatra se rozrostla o unikátní exemplář, který půl století sloužil u hasičů v Českých Budějovicích. Ještě loni jej bylo možné obdivovat třeba v...

Na pomlázku zásadně pěšky. Opilý nemůže být na motorce ani spolujezdec

Prahou projelo 800 motorkářů při All American Festu. (31. srpna 2024)

V autě můžete vézt libovolně opilého spolujezdce. Ostatně, třeba taxíky právě s takovými pasažéry počítají. Jenomže na motorkách nemá opilý spolujezdec co pohledávat. A ano, i spolujezdci mohou...

Během Velikonočního pondělí je na silnicích nebezpečno. V hlavní roli je alkohol

Ilustrační snímek

Velikonoce jsou spojeny s řadou zvyků a tradic. Koledování, návštěvy příbuzných nebo posezení s přáteli však bývají často doprovázeny alkoholem. Problém nastává ve chvíli, kdy lidé po takové návštěvě...

3. dubna 2026

Co ukázal evropský test. Na léto obujte pneumatiky, které umí dobře všechno

Premium
Test letních pneumatik autoklubů ÖAMTC a ADAC

Na apríla padla zákonná povinnost mít za zhoršených povětrnostních podmínek na autě zimní pneumatiky. Evropské autokluby – německý ADAC, rakouský ÖAMTC a švýcarský TCS – před nadcházející sezonou...

Elektrický predátor v akci. Hyundai Ioniq 6 N je rychlejší než lidské smysly

Hyundai Ioniq 6 N

Hyundai zmodernizoval svůj nejuhrančivější model. Ioniq 6 vyměnil nejapný pohled vykulených předních lamp za přimhouřený ostrý pohled predátora, sekne mu to tak mnohem víc. A k tomu se přímo nabízí,...

Apríl na kolech. Kachny automobilek, které vás (možná) rozesmějí

Opel/Vauxhall Model Adam C s velkým klíčkem na zádi a bezemisním pohonem na...

A je to apríl! Prvního dubna je vždy jistější brát informace s rezervou. Také automobilky se tradičně předhánějí v tom, která vymyslí originálnější aprílovou zprávu. Takto vtipnou kaši jedli jejich...

Ceny letních pneu mírně klesly, nové obutí vyjde na deset tisíc

Test letních pneumatik autoklubů ÖAMTC a ADAC

Ceny letních a celoročních pneumatik letos meziročně klesly o nižší jednotky procent. Řidiči přesto za nové sady utrácí o čtyři procenta více, průměrně 10 312 korun. Důvodem je jednak přechod na...

Hypersport Aston Martin Valhalla v českém servisu. Pustili nás tam s foťákem

Exkluzivně
Při pohledu zezadu zaujme difuzor a ohromné vzduchové kanály pro zesílení tzv....

V minulých dnech otevřel prodejce Aston Martin Prague, oficiální zastoupení značky v České republice, nový servis. Pražská pobočka se tak zařadila mezi nejmodernější tovární zázemí britské...

V Tesle plyne čas jinak. Trojce je deset let a stále je na vrcholu

Představení nového elektromobilu Tesla 3

Deset let je v autoprůmyslu nekonečně dlouhá, i strašlivě krátká doba, záleží, jak se na do díváte. Pro průmysl, který je náročný na technologie, investice a vývoj je plánování na deset let dopředu...

