Velikonoční pondělí, pozdní večer. Řidič se vracel z návštěvy příbuzných ve vedlejší vesnici. Vzdálenost mezi domy byla sotva pár kilometrů a silnice téměř prázdná. Před odjezdem si dal s rodinou panáka slivovice, jak velí tradice. Cesta měla trvat jen pár minut. Jenže v jedné z nepřehledných zatáček vůz vyjel ze silnice a skončil v příkopu. Naštěstí se nikomu nic nestalo. Přivolaná policie ovšem u řidiče naměřila hladinu alkoholu. Podobné příběhy se během velikonočních svátků odehrávají na českých silnicích bohužel každoročně.
Podle údajů Policie ČR bylo v celém roce 2025 pod vlivem alkoholu způsobeno 4 398 nehod, při nichž zemřelo 43 lidí, to je o 12 více než o rok dříve. Ve více než polovině případů (2 632) šlo o množství alkoholu vyšší než 1,5 promile.
„Velikonoce jsou z hlediska alkoholu jedním z nejrizikovějších období roku. Tradiční koleda je často spojena s konzumací alkoholu, což se projevuje zvýšeným počtem podnapilých řidičů na silnicích, a to i v dopoledních hodinách. Nebezpeční však mohou být i alkoholem rozjaření chodci či cyklisté,“ upozorňuje Roman Budský, dopravní expert Platformy VIZE 0.
Portál nehod ve své analýze zjistil, že alkohol hraje při kolizích o velikonočních svátcích výraznější roli než během běžných jarních víkendů. V některých okresech je přítomen až u pětiny havárií. Smutnými premianty jsou okresy Klatovy, Domažlice a Hodonín.
Analytici Portálu nehod zkoumali všechny dopravní nehody, které se v Česku odehrály během velikonočních svátků od roku 2010 do roku 2025, a sledovali vždy čtyři sváteční dny – od Velkého pátku do Velikonočního pondělí. Za tuto dobu se na českých silnicích stalo celkem 11 585 dopravních nehod.
Aby bylo možné velikonoční nehody lépe porovnat s běžným provozem, sledovali analytici také všechny ostatní nehody v průběhu měsíců březen a duben, a to ve stejném rozsahu dní – tedy vždy od pátku do pondělí.
„V průměru se během velikonočních svátků odehraje každoročně 724 havárií. Zajímavý je vývoj podílu havárií, u nichž policie zjistila přítomnost alkoholu u řidiče. Nejvyšší hodnoty se objevují na začátku sledovaného období. Například v roce 2010 byl alkohol zaznamenán u 10,85 % velikonočních kolizí. V posledních letech se tento podíl postupně snižuje. Během loňských Velikonoc došlo celkem k 713 dopravním haváriím, přičemž alkohol byl zjištěn u 5,89 % z nich,“ uvádí Marek Sibal, datový analytik společnosti DataFriends a Portálu nehod.
Alkohol „za volantem“ se objevuje zejména na Velikonoční pondělí, kdy policie zaznamenala přítomnost alkoholu u 8,41 % dopravních kolizí. Pro srovnání – během běžných pondělků v březnu a dubnu činí podíl takových případů pouze 2,81 %. „Velikonoční pondělí je specifické především tradicí koledování a návštěv. Právě v tento den se proto častěji setkáváme se situacemi, kdy řidiči usedají za volant po požití alkoholu,“ upozorňuje Marek Sibal.
„Typické velikonoční nehody často vznikají při zdánlivě krátkých jízdách. Řidič se vrací z návštěvy příbuzných nebo z velikonoční oslavy a má pocit, že domů je to jen několik kilometrů. Právě tyto situace však bývají velmi rizikové. Cesty vedou často po úzkých okresních silnicích, kde jsou nepřehledné zatáčky, užší vozovka či horší povrch. Pokud je řidič pod vlivem alkoholu, může snadno špatně odhadnout rychlost nebo reagovat pozdě na náhlou překážku. Stačí přitom drobná chyba nebo pozdní reakce a vozidlo může skončit mimo vozovku,“ upozorňuje Jan Chalas ze společnosti DataFriends, která provozuje Portál nehod.
Klatovy, Domažlice, Hodonín
Data Portálu nehod ukazují, že právě během velikonočních svátků hraje alkohol v dopravních kolizích výraznější roli než během běžných jarních víkendů. Tento trend je patrný napříč celou republikou, i když v některých regionech se projevuje výrazněji než jinde.
Nejvyšší podíl nehod s alkoholem během velikonočních svátků eviduje okres Klatovy, kde policie zaznamenala přítomnost alkoholu u 23,33 % dopravních kolizí. Pro srovnání – mimo velikonoční svátky je v tomto okrese podíl takových případů 11,11 %. Vysoký podíl nehod s alkoholem mají také okresy Domažlice se 17,46 % (mimo Velikonoce 8,52 %) a Hodonín, kde alkohol figuroval u 15,63 % velikonočních dopravních událostí, zatímco mimo svátky činí tento podíl 8,22 %.
Mnoho řidičů si stále neuvědomuje, jak výrazně alkohol ovlivňuje schopnost bezpečně řídit. I malé množství alkoholu prodlužuje reakční dobu, zhoršuje koordinaci pohybů a snižuje schopnost rychle vyhodnocovat riziko. Řidiči pod vlivem alkoholu navíc často přeceňují své schopnosti a mají tendenci jezdit rychleji, než to odpovídá situaci na silnici. Takové chování pak výrazně zvyšuje pravděpodobnost dopravní nehody.
To potvrzuje i zjištění Portálu nehod: „Během velikonočních svátků se často objevuje u nehodových situací kombinace alkoholu a rychlé jízdy. Právě ta patří k nejnebezpečnějším faktorům, které stojí za dopravními kolizemi v tomto období. Nejčastější příčinou velikonočních nehod, při nichž řidič ‚nadýchal‘, je sice způsob jízdy (52,82 %), avšak téměř 40 % havárií s alkoholem souvisí s příliš rychlou jízdou,“ komentuje Marek Sibal ze společnosti DataFriends
Policie varuje
Velikonoční kolize mají častěji vážnější následky. Proto velikonoční svátky patří k obdobím, kdy policie pravidelně posiluje dopravní kontroly. Zaměřují se především na alkohol za volantem, rychlost a dodržování základních pravidel silničního provozu. Zkušenosti policistů přitom ukazují, že právě během svátků se častěji objevují řidiči, kteří usedli za volant po požití alkoholu. Dopravní policie proto v těchto dnech apeluje na řidiče, aby se vyvarovali riskantního chování a plánovali cestu domů bez nutnosti sednout za volant.
Následky nerozvážnosti jsou totiž často vážné. „Analýza Portálu nehod ukazuje, že dopravní kolize během velikonočních svátků bývají z hlediska následků o něco rizikovější než během běžných jarních víkendů. Vážnost následků nehod je zejména v situacích, kdy policie u řidiče zjistí alkohol. V takových situacích končí 31,10 % kolizí lehkým zraněním, 4,34 % těžkým zraněním a 1,17 % havárií úmrtím,“ uvádí Marek Sibal.
Data zároveň ukazují, že u všech dopravních kolizí s vážnějšími následky přesahuje podíl případů s alkoholem 10 %. Právě kombinace alkoholu, svátečních přesunů a někdy i vyšší rychlosti tak podle analytiků vysvětluje, proč mohou mít velikonoční kolize na českých silnicích vážnější následky než během běžných jarních víkendů.
„Prevence přitom není složitá. Pokud člověk ví, že bude pít alkohol, měl by si předem zajistit jiný způsob dopravy. Nabízí se například domluvit se s někým, kdo nepil, využít veřejnou dopravu nebo si objednat taxi. Důležité je také nepodceňovat únavu. Řidič by měl usednout za volant jen tehdy, pokud je plně soustředěný a odpočatý,“ doporučuje Jan Chalas.