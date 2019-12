Po Silvestru za volant: Opici zkrotí jídlo a voda, odbourávání ale neurychlíte

Oficiální tabulky říkají, že třičtvrtěmetrákový muž by měl půllitr dvanáctky odbourat zhruba za dvě hodiny, šedesátikilové ženě by to pak mělo trvat o hodinu déle. Při pěti pivech je to už deset hodin u muže a 15 u ženy. Jenže test skutečného odbourávání, který jsme provedli předloni na deseti figurantech, ukázal, že ve skutečnosti je to úplně jinak (viz box Test odbourávání). Proč je to tak složité?