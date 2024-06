Alkohol za volantem některé země tolerují, pojišťovny jsou ovšem nekompromisní

Pokud nahlédneme do pravidel zemí kolem nás, nelze si nevšimnout toho, že tamní úřady a policie opravdu nic nedělají z jednoho piva nebo skleničky vína po obědě nebo večeři. Na první pohled to vypadá jako velmi uvolněná pravidla, fakticky je to ovšem složitější.

Drtivá většina zemí, kde je povolen nějaký alkohol za volantem, má totiž také v zákonech pravidlo, že pro začátečníky a profesionální řidiče platí nulová tolerance. Takže ne, řidiči autobusů nebo taxíků si opravdu nemohou dát ani to jedno pivo.

Nejčastějším limitem pro alkohol je půl promile, existují státy, kde mají povoleno dokonce 0,8 promile, ale i země, kde je povoleno jen 0,2 promile, což se dá rovnat nulové toleranci. Pokud si plánujete letošní dovolenou užít jak s řízením, tak s alkoholem, pamatujte, že při dodržení limitu a kontrole se vám opravdu nic nestane.

Jakmile ovšem dojde k nehodě, je jedno, jestli jste viníkem nebo ne, může být alkohol přitěžující okolností. Je to jako s neomezenou rychlostí na německých dálnicích. Ve vybraných úsecích můžete jet opravdu rychle, pokud však způsobíte nehodu, bude policie řešit, jaký vliv rychlost na vznik nehody měla. A i v tomto případě to může být přitěžující okolnost, byť fakticky zákonem povolená.

A důležitý je pro české řidiče také pohled pojišťoven. „Pokud dojde k nehodě pod vlivem tolerovaného alkoholu v krvi, česká pojišťovna může uplatňovat podmínku nulové tolerance alkoholu – při současných cenách oprav a odtahů ze zahraničí vás to jedno pivo tak může vyjít hodně draho,“ vysvětlila před nedávnem Cebia.

V Anglii skoro promile

Kromě nás má nulovou toleranci také Albánie, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Moldávie a Ukrajina. Ostatní státy mají alespoň nějakou toleranci, které se mohou v průběhu času měnit, proto si pravidla před cestou raději zkontrolujte, ideálně na zastupitelském úřadě daného státu. A jen pro představu doplníme, že 0,5 promile je jedno asi 12stupňové pivo. Ale nezapomeňte, že alkohol jinak působí na mladé a jinak na starší, jinak na 50kilogramovou ženu a jinak na metrákového muže.

Kdo jede do Bulharska, může počítat s limitem půl promile, a to pro všechny kategorie řidičů. Ve Francii platí pro zkušené řidiče také půl promile, začátečníci a profesionálové mohou mít 0,2 promile. V oblíbeném Chorvatsku mohou mít pokročilí řidiči půl promile, ostatní nulu. Stejně tomu je i v Itálii.

Kdo vyráží na Maltu, a je přitom jedno, jestli je profesionál, začátečník nebo zkušený řidič, může za volant s až 0,8 promile. V Německu mohou zkušení za volant s půl promile, ostatní mají nulovou toleranci. Polsko má pro všechny kategorie řidičů toleranci 0,2 promile.

Silně opilého řidiče kamionu na D1 odhalil defekt pneumatiky. Ta se roztrhla a poškodila auta v protisměru. Řidič kamionu nadýchal 2,26 promile.

Rakousko má pro zkušené řidiče 0,5 promile, profesionálové a začátečníci mají limit 0,1 promile, tedy vlastně nulovou toleranci. Půl promile pro zajeté řidiče a 0,2 pro ostatní mají toleranci nastavenou v Řecku. Španělsko nastavilo půl promile pro zkušené řidiče a 0,3 pro ostatní. Turecko pak toleruje jen 0,5 promile u zkušených řidičů, ostatní musí jezdit zcela střízliví.