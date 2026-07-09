Automobilový veterán Alfredo Altavilla strávil téměř 30 let na nejvyšších pozicích v evropském automobilovém průmyslu. Dnes své zkušenosti propůjčuje čínskému gigantu BYD. V otevřeném exkluzivním rozhovoru pro iDNES.cz popisuje, proč se tradiční evropské automobilky ocitly v defenzivě, jak umělá inteligence mění pravidla hry a proč už zákazníky nezajímá historie značky, ale její technologická nabídka.
Skutečná rychlost vychází z masivního nasazení umělé inteligence a z filozofie spotřební elektroniky. Zásadní rozdíl je v tom, že celkový životní cyklus čínského automobilu je nastaven na pouhé čtyři roky.