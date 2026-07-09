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Evropští řidiči nejsou technicky tak vyspělí jako čínští, musejí se vzdělat, říká manažer

František Dvořák
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Alfredo Altavilla | foto: Profimedia.cz

„Peking 2026 byl zlomem. Auta prožívají stejnou revoluci jako kdysi mobily a televize,“ říká Alfredo Altavilla. Starší ročníky si ho pamatují jako vrcholového manažera automobilky Fiat. V současnosti působí jako zvláštní poradce pro evropský trh v čínském automobilovém gigantu BYD, kde má za úkol proměnit ambiciózní plány značky v realitu a upevnit její pozici lídra v oblasti elektromobility v Evropě.

Automobilový veterán Alfredo Altavilla strávil téměř 30 let na nejvyšších pozicích v evropském automobilovém průmyslu. Dnes své zkušenosti propůjčuje čínskému gigantu BYD. V otevřeném exkluzivním rozhovoru pro iDNES.cz popisuje, proč se tradiční evropské automobilky ocitly v defenzivě, jak umělá inteligence mění pravidla hry a proč už zákazníky nezajímá historie značky, ale její technologická nabídka.

Skutečná rychlost vychází z masivního nasazení umělé inteligence a z filozofie spotřební elektroniky. Zásadní rozdíl je v tom, že celkový životní cyklus čínského automobilu je nastaven na pouhé čtyři roky.

Alfredo Altavilla

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