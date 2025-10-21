V době, kdy se auta jmenují QX5, ID.4 nebo EX30, si Italové umí užít libozvučnost svého jazyka. Architekturu aut pojmenovali Giorgio, a na ní postavili Stelvio a Giulii. Výbava? Veloce. A teď si představte, že by BMW vozilo na blatníku nápis „Schnell“.
Giorgio, Giulia, Stelvio. Zní to jako z milostné poezie. A přesně taková jsou i ta auta. Je to poezie.
Italská auta zlobí hlavně v rukou těch, kdo to s nimi neumí a nechtějí se o ně starat. A i když někdy zazlobí, pořád mají šmrnc, který jiní dávno ztratili. Aby bylo jasno od začátku: zrovna duo postavené na architektuře Giorgio je kromobyčejně spolehlivé. Na dnešní dobu je to rozhodně vysoký nadprůměr.
|
Alfa Romeo Giulia jezdí fantasticky a nekazí se. V bazaru hledejte diesel
Chtějí vás svádět
Alfy Romeo Stelvio a Giulia jsou jedinečné úkazy v dnešním autoprůmyslu. Jak je dnes v evropském autoprůmyslu zvykem, v nabídce přesluhují – na trhu jsou devátým rokem; jejich kariéra se chýlí ke konci, i když ji oproti původním elektrickým plánům automobilka protáhla. Stále patří k absolutní špičce, co se týče jízdních vlastností. Umějí vás naštvat v mnoha ohledech, ale jakmile se svezete, je to úplně jiný zážitek.
A jen na okraj: jsou tak trochu vyprodané, alfisté mají tušení, že je to poslední šance pořídit opravdovou alfu alfovatou, festovní, jezdící, jak se sluší.
Vlastně nezestárly. A hlavně, neztratily kouzlo. Je to jako s dobrou italskou herečkou. Roky jí přibývají a ona to přijímá s grácií. I když už není mladá, podívá se do kamery, a publikum jen nasucho polkne.
Platforma Giorgio, kterou Alfa Romeo vyvinula, aby na ní nakonec postavila pouhé dva modely (i to je tak trochu italské, i když to tak v plánu původně nebylo), je dnes tak trochu zázrak. Tehdy, během rekordně krátké doby, tedy vznikla architektura s pohonem zadních kol a podélně uloženým motorem vpředu. A je to poctivé železo. Ukázalo se jako velmi spolehlivé, robustní a dokonale odladěné. A to je právě kouzlo evropských automobilových specialit a alf zvlášť – dokážou auta naladit tak, že vás jízda těší. Jsou dokonale jistá, mají jedny z nejlepších řízení na světě - je pevné, přesné, rychlé. Celé auto působí suverénně, dodává sebevědomí v každé jízdní situaci. Podvozek je sice tužší, ale stále příjemně pružný.
Je to poctivá inženýrská práce, žádné vylevňovací finty a oblbování publika hrátkami se světýlky, barvičkami a softwarem (tím neomlouváme, že infotainment je jak z výprodejového stánku čínské tržnice). Oproti tomu, co se dnes montuje do většiny moderních aut, je to jako srovnávat bůvolí mozzarellu s taveňákem.
|
Loučení se čtyřlístkovým stelviem. Alfasaurus s dotykem ferrari se řítí do cíle
Stelvio je SUV bratrem tříprostorové přikrčené Giulie. Ale není takové to líné SUV s tupým řízením a gumovým podvozkem. Dává pocit naprosté jistoty a odezvy řízení všeho, co potřebujete. I na velkých ráfcích tlumí velmi dobře, nehoupe se, nenaklání se. Řízení plynem zvládne i za deště – auto jede jak po kolejích. V zatáčkách je dravé, na nájezdu zasedne na zadní běhy a vyjede z ní jak malý zadokolkový hatchback. Při ostřejší jízdě vám připomene, proč jste si kdysi zamilovali řízení. Sice je vyšší a těžší než Giulia, ale pořád je to alfa. Není to marketingová alfa, je to skutečná alfa.
Bachratá kráska
Stelvio je jedno z mála SUV, které dokáže jízdou přesvědčit i zapřisáhlé odpůrce této kategorie, že se s ním dá žít. Je to jedno z nejlépe jezdících SUV na trhu.
My, odpůrci SUV, jsme si rychle zamilovali stelvio s 2,2litrovým turbodieselovým čtyřválcem o výkonu 210 koní, spárovaným s 7stupňovým automatem. Ten občas mírně trhne nebo bouchne při přechodových režimech. Není to nic, co by vás naštvalo, ale překvapí. Motor má vysoké vstřikovací tlaky – je dost slyšet, hlavně při zahřátí nebo na volnoběh; pak se uklidní a ztiší. Táhne až do čtyř tisíc otáček, není letargický. Automat s ním dobře spolupracuje – řadí rychle a efektivně i při vysokých dálničních rychlostech.
Stelvio s ním jede jako vítr. V režimu Dynamic se výrazně přiostří – je rychlé a razantní. Na druhou stranu, když jedete po okreskách nebo ve městě v klidu, dostanete se i na spotřebu kolem 4,5 litru. Průměrných 7,5 litru je na takhle velké a mohutné SUV opravdu výborné. Na to, co jsme s ní nakonec vyváděli...
Přitom Stelvio není žádný obří mastodont – vedle Giulie, která bohužel nevznikla v kombi verzi, působí jako logická alternativa pro ty, kteří sedan nechtějí nebo nemohou mít. Je hodně bachraté – není to lehkonohá, atletická alfa – ale designově velmi výrazná, budí emoce a přitahuje pozornost. I po těch letech na trhu si na černé stelvio s bronzovými ráfky lidé ukazují, fotí si ho, obdivují. Dokonce na nás pokřikoval řidič Tesly S: „To je nádherný auto! Kolik to stojí?“
|
KOMENTÁŘ: Na naftu jsme dojeli k moři. A bylo to super, jako vždycky
Italský sedan pro fajnšmekry
Giulia má mnohem nižší těžiště, je to hbité zadokolkové zvíře. Přestože na pohled působí jako velké auto, ve skutečnosti je lehkonohá, obratná – typická zadokolka. Je to bavorák ze staré školy – připomíná BMW řady 5 z devadesátých let, a to v tom nejlepším slova smyslu. Sedí na silnici jako přibitá, řízení má opět jedno z nejlepších vůbec. To v Arese vždycky uměli.
Na rozdíl od Stelvia je to pravá sportovní elegance. To je větší, těžší, vnímáte hmotu, kterou jste obestavěni. Musíte si ho trochu „nakoukat“. Ty boubelaté tvary a mohutnost se za volantem projeví – musíte mít cit pro to, kde končí. Máte z něj dojem robustnosti a poctivosti.
Interiér možná není prémiový podle německých tabulek, ale stylový a pohodlný. Pádla pod volantem jako z Ferrari, sedadla jak z Maserati. Horší plast v kufru nebo na spodní části dveří je tvrdý a náchylný na poškození. Klimatizace se ovládá klasickými tlačítky, přehledně. Páčky stěračů a směrovek jsou typicky italské – daleko od volantu, kdo má kratší prsty, bude mít problém.
|
Chlapská záležitost: Alfa Giulia Veloce se za diesel vůbec nemusí stydět
Sedadla jsou jednoduchá, neoplývají hromadou funkcí, ale jsou skvěle pohodlná. Nastupování je díky nízkým prahem velmi komfortní. Vzadu je spousta místa – oproti giulii, která je až komicky malá vzhledem ke svým vnějším rozměrům.
Radši mapu
Ale samozřejmě – není to bez chyb. Infotainment je kapitola sama pro sebe. Ovládání je trochu chaos, některé věci si musíte osahat. Navigace? V mnoha situacích úplně k ničemu. Některé cíle vůbec nezná, zadávání je za trest.
A některé ergonomické nedotahy vás občas donutí k italskému „mamma mia!“ Extrémně tlustý A-sloupek s obřím modulem zrcátka, kvůli kterému v levých zatáčkách někdy opravdu nevidíte do oblouku, je technická danost diktovaná bezpečností. Typicky italskou pitomostí jsou sluneční clony, které vám vypalují paprskem slunce sítnici. To se má tak: jsou daleko vpředu u hrany okna, jejich úchyty, ze kterých se dají clonky vycvaknout a pootočit, mají velký výřez, a právě tím vám svítí slunce přímo do očí. Drobnost, kterou neodhalili při modelování na počítači a potom při jízdních testech už na to nedošlo. Takže si clonu sklopíte, ale pak musíte tu „díru“ něčím zakrýt, protože vás to jinak oslňuje.
Střešní okno je skvělé – větrá interiér a působí efektně – ale ovládání dvěma malými tlačítky je k vzteku.
Ale to všechno se odpouští, jakmile se rozjedete. Protože ten pocit za volantem. Ten je dnes už skoro zakázaný. Je to alfa, ve které chcete jezdit každý den.
Giorgio končí
A teď to hlavní: Giorgio končí. Nadcházející generace Giulie i Stelvia přejdou na francouzskou platformu koncernu Stellantisu. Technika bude mnohem obyčejnější, kompromisnější – ale z pohledu koncernu je to nutnost: unifikace, elektrifikace, úspory, kompromisy, pohon předních kol. Ačkoliv to budou pořád alfy, bude to něco jiného. Technicky jednodušší, unifikované produkty sdílející komponenty s Peugeoty a DS. Bude to možná hezké. Možná rychlé. Možná výkonné. Ale už to nebude Giorgio - drahá, poctivá, a na dnešní poměry starosvětsky robustní platforma. Na to prostě není v nových poměrech prostor. Proto říkáme: Kupujte je. Nebudou!
Teď je poslední šance pořídit si auto, které má duši, charakter, a skutečnou radost z jízdy. Auto, které i po letech zůstane něčím jedinečným. Giulia a Stelvio nejsou auta pro každého. Nejsou dokonalé. Ale jsou výjimečné.
A výjimečných věcí ubývá. Tak se rozhodněte. Dokud máte tu možnost.
Aktuálně jsou u prodejců jen skladové kusy. Výroba benzinových skončila. Od nového roku by se měly opět otevřít objednávky na diesely, v nabídce zůstanou pouze dvě varianty: 160koňová zadokolka a 220koňová čtyřkolka. Aktuální ceny giulie začínají na 1,23 milionech korun (RWD, 160 k), za stelvio se připlácí sto tisíc.