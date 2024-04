Alfa Romeo nemá na jména štěstí. S poetickým Duettem ustoupilo dezertu

Mysleli jsme to dobře, ale dopadlo to jako vždycky. Legendární výrok sovětského státníka Černomyrdina by si marketéři značky Alfa Romeo mohli vyvěsit na stůl. Aktuální trapas s přejmenováváním modelu Milano, se kterým hrdá lombardská metropole nechce mít nic společného mimo jiné proto, že se bude vyrábět v polských Tychách, není prvním „názvoslovným“ průšvihem v historii automobilky.

Hrdá značka se v roce 1966 chystala vrhnout na trh nový kabriolet postavený na přelomové platformě série 105. Ano, ten krásný kabriolet, který se stal legendou, vyráběl se až do roku 1994 a kalifornské silnice s ním brousil Dustin Hoffman v ikonickém filmu Absolvent.

Italští marketéři tehdy vymysleli inovativní tah – jméno pro auto vzejde z veřejné soutěže. K dealerům značky po Evropě i Spojených státech zamířily rudé letáky s představením auta a řádkem, do kterého mohli lidoví kreativci napsat svůj návrh. Model tam byl „provizorně“ pojmenovaný Spider 1600. Nesoutěžilo se o nic menšího než samotné auto – to měl autor vítězného návrhu získat.

Hlasovací lístek o jméně nové Alfy Romeo

Výběr byl opravdu pestrý, líbivý kabriolet tak mohl čistě teoreticky nést jméno Pizza, Sputnik nebo Hitler. Nejvíc soutěžících pracovalo s variacemi na jméno návrháře Battisty Pininfariny, který Spider navrhl a v době konání soutěže – tedy na jaře 1966 – zemřel. Dohromady se sešlo kolem sto čtyřiceti tisíc návrhů. Anketní lístek mohli lidé vyplnit a nechat přímo na dealerství nebo jej poslat koresponďákem přímo do Milána.

Vítězné jméno Duetto – tedy zkrátka „duet“ – porotu okouzlilo metaforickým vyjádřením harmonie a zároveň říkalo, že auto je primárně pro dva, byť až do roku 1979 mělo i provizorní zadní lavici. Giudobald Trionfi, který si jako vítěz 17. června 1966 převzal klíčky od svého nového auta, nebyl zdaleka jediný génius, kterého tento název napadl, výherce tedy museli losovat.

Pompézní oznámení, novináři, blesky fotoaparátů, rudé auto s novým jménem… zkrátka jako v aktuální „kauze Milano“. V dalším dějství se neozývá starosta lombardské metropole a následně ministr italské vlády, který chce vytřískat politický kapitál jako v moderní parafrázi, ale šéf cukrářské firmy Pavesi.

Alfu Romeo jemně upozorňuje, že tento název má registrovaný on a rozhodně nechce, aby mrzký kabriolet z Milána nesl stejné jméno jako jeho kakaovo-vanilková pochoutka. Žádné drama se nekoná, Alfa Romeo couvá, jen si tehdy netroufá říct, že celá soutěž a změna názvu je součástí promyšlené marketingové strategie.

A co nebohý kabriolet? Ten přichází o část svojí plánované identity. Zkrátka se začne prodávat pod označením Spider 1600, i když mu spousta lidí – a platí to dodnes – jinak než Duetto neřekne. V Itálii se autu se zaobleným půdorysem dostane díky jeho tvaru ještě milého názvu Osso di Sepia, tedy sépiová kost. V oficiální „bibli“ alfistické produkce, knize Alfa Romeo – Vetture di produzione z roku 2008, je model označený jako Spider 1600 (Duetto).

Vypadá to jako hříčka, ale čistě marketingově vzato se z této šlamastyky „Duetto“ nikdy nevzpamatovalo. Následují totiž modely Spider 1750 se stejnou kulatou zádí, které už nejsou vůbec Duetto, ale na první pohled vypadají totožně. Další generace s „useknutou“ zádí nese označení Spider 2000, někdy Spider 2000 Veloce, ale třeba pro Italy dál zůstávají Duettem – až do konce své dlouhé kariéry v roce 1994.

Američani a ostatní Evropané se na názvosloví nepojmenovaného auta naopak vyřádí. Druhou generaci, která přišla o svoji kulatou záď, najdete často pod označením fastback nebo kammtail, třetí generace nafasuje kvůli době poplatnému plastovému spoileru název „duck tail“, tedy kachní ocas. V Česku jsme si je také pojmenovali po svém. Druhá generace je zkrátka „chromka“, protože si ještě udržela velkou míru chromovaných prvků. Třetí – z osmdesátých let – je „plasťák“.