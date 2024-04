Milano zrušeno. Alfa ustoupila ministrovi a nový model přejmenovala

„Během jednoho z nejdůležitějších týdnů pro budoucnost značky Alfa Romeo prohlásil italský vládní úředník, že používání názvu Milano, který si značka vybrala pro svůj nedávno představený nový kompaktní sportovní vůz, je zákonem zakázáno,“ vysvětluje značka z předměstí Milána.

Ministr obchodu a Made in Italy Adolfo Urso totiž začal tvrdit, že jméno Milano automobilka pro nový model vůbec nemůže použít. Je to možné chápat jako pomstu, či chcete-li nátlákovou hru. Protože se automobilka kvůli tomu, aby dostala náklady na výrobu nového modelu na rozumnou úroveň, rozhodla vyrábět nový model v Polsku. Urso ovšem přišel s tím, že zákon zakazuje vyrábět auto s názvem Milano v Polsku.

Na zahájení akce, jejímž cílem je propagace italských výrobků, v Turíně řekl: „Automobil s názvem Milano nelze vyrábět v Polsku. Zakazuje to italský zákon.“ Urso se přitom odvolává na zákon z roku 2003, který se zaměřuje na „italsky znějící“ názvy výrobků, které se neprávem označují za italské. „Tento zákon stanovuje, že nesmíte uvádět údaje, které zákazníky uvedly v omyl. Takže auto s názvem Milano se musí vyrábět v Itálii,“ vysvětlil.

Alfa Romeo oznámila, že nový model pojmenuje Milano už koncem loňského roku, ovšem to, že auto plánuje vyrábět v Polsku zveřejnila až při premiéře v uplynulém týdnu. „Jméno Milano, které bylo volbou veřejnosti, bylo zvoleno jako pocta městu, kde se v roce 1910 začala psát celá naše historie. Nebylo to poprvé, co se Alfa Romeo při výběru jména pro svůj vůz ptala na názor veřejnosti. Předtím se tak stalo v roce 1966 u modelu Spider 1600, kdy veřejnost vybrala název Duetto,“ uvádí automobilka a dodává, že přestože věřila, že název splňuje všechny zákonné požadavky a že existují mnohem důležitější záležitosti než název nového vozu, rozhodla se v duchu snahy o vzájemné porozumění změnit název z „Milano“ na „Alfa Romeo Junior“.

„Tým Alfa Romeo by rád poděkoval veřejnosti za pozitivní ohlasy, italské dealerské síti za podporu, novinářům za obrovskou pozornost, kterou novému vozu věnovala média, a vládě za bezplatnou publicitu, kterou tato debata přinesla,“ komentuje automobilka sídlící v Arese na předměstí Milana. „Díky jedinečnému příběhu a nekonečnému seznamu jmen, z nichž bylo možné vybírat, nebyla změna názvu problémem. Bylo pro nás potěšením projít si seznam jmen zvolených veřejností jako oblíbená, jedno z nich bylo i Alfa Romeo Junior,“ dodává.

„Jsme si vědomi toho, že tento okamžik zůstane zapsán v historii značky. Je to velká zodpovědnost, ale zároveň vzrušující okamžik. Volba jména Alfa Romeo Junior je naprosto přirozená, protože je silně spjato s historií značky a od počátku patří mezi oblíbené jak u nás, tak u veřejnosti,“ komentuje Jean-Philippe Imparato, výkonný ředitel značky. „Rozhodli jsme se změnit jméno, i když víme, že to není naše povinnost. Chceme totiž zachovat pozitivní emoce, které naše výrobky vždy vyvolávaly, a vyhnout se jakýmkoli kontroverzím. Pozornost, které se našemu novému sportovnímu kompaktnímu modelu dostalo v posledních dnech, je velmi vzrušující. Zaznamenali jsme nebývale vysoký počet návštěv online konfigurátoru, což dokonce způsobilo několikahodinový výpadek webových stránek.“

„Vítáme ve světle posledních zpráv rozhodnutí společnosti změnit název vozu z Milano na Alfa Romeo Junior. Kdyby k tomu nedošlo, mohlo by to ovlivnit nadšení a obrovskou pozornost, které se novému vozu v poslední době od našich zákazníků dostává. Alfa Romeo Junior, stejně jako Milano, jsou obě krásná jména, která mají své kořeny v historii značky,“ okomentoval Stefano Odorici, prezident italské dealerské asociace Alfa Romeo.

