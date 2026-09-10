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Velkolepá každoroční mezinárodní Grand Tour italského registru značky Alfa Romeo (RIAR- Registro Italiano Alfa Romeo) se letos konala v České republice. Trasa s odjezdem z Prahy a návratem do hlavního města začala ve středu 2. září a byla rozložena do několika etap, přičemž celková vzdálenost byla přibližně 750 kilometrů a potrvala až do středy 9. září.
Majitelé převážně klasických vozů Alfa Romeo ale jen neseděli za volantem, některé dny totiž byly vyhrazeny návštěvám pamětihodností. Navštívili Karlovy Vary, místní porcelánku a sklářské hutě, ale také klášter Bečov nad Teplou se slavnou knihovnou s více než 100 000 svazky či sklárnu Moser. Hlavní pozornost ale Italové věnovali hlavnímu městu Praze, kde si zájemci mohli 8. a 9. září na nádvoří italského velvyslanectví na Malé Straně prohlédnout jejich auta. A byl to poměrně široký průřez modelů od 20. let až po 90. léta. Podívejte se na naši velkou fotogalerii.