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Italská elegance v srdci Prahy. Legenda Alfa Romeo dobyla Malou Stranu

Vladimír Löbl
Výprava italských sběratelů klasických vozů Alfa Romeo se letos vydala za krásami České republiky a na oplátku nám ukázala to nejlepší z tvorby potomků Michelangela Buonarrotiho. Vyvrcholení na nádvoří italského velvyslanectví v Praze pak mělo svou logiku. Kde jinde by se měl italský design potkat s českou historií než pod barokními klenbami v Nerudově ulici.

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Velkolepá každoroční mezinárodní Grand Tour italského registru značky Alfa Romeo (RIAR- Registro Italiano Alfa Romeo) se letos konala v České republice. Trasa s odjezdem z Prahy a návratem do hlavního města začala ve středu 2. září a byla rozložena do několika etap, přičemž celková vzdálenost byla přibližně 750 kilometrů a potrvala až do středy 9. září.

Majitelé převážně klasických vozů Alfa Romeo ale jen neseděli za volantem, některé dny totiž byly vyhrazeny návštěvám pamětihodností. Navštívili Karlovy Vary, místní porcelánku a sklářské hutě, ale také klášter Bečov nad Teplou se slavnou knihovnou s více než 100 000 svazky či sklárnu Moser. Hlavní pozornost ale Italové věnovali hlavnímu městu Praze, kde si zájemci mohli 8. a 9. září na nádvoří italského velvyslanectví na Malé Straně prohlédnout jejich auta. A byl to poměrně široký průřez modelů od 20. let až po 90. léta. Podívejte se na naši velkou fotogalerii.

Na pražskou Malou Stranu dorazil závan jižanského šarmu. Nádvoří italské ambasády se proměnilo v galerii pod širým nebem, kde prim hrály křivky, které formovaly světový automobilismus.
V letošní roce slaví značka Alfa Romeo 115 let od svého založení (založena byla 24. června 1910 jako A.L.F.A.) a zároveň uplyne 150 let od narození Nicoly Romea, muže, který dal automobilce její druhé jméno.
Vše začalo v roce 1910 v Miláně založením automobilky A.L.F.A. První model 24 HP okamžitě zamířil na závodní tratě. Když firmu převzal podnikatel Nicola Romeo, spojila se vášeň k rychlosti s novým jménem – a zrodila se legenda Alfa Romeo.
Ve 20. a 30. letech vládla Alfa Romeo světovému motorismu. Pod vedením geniálního konstruktéra Vittoria Jana a díky modelům jako 6C nebo 8C sbírala triumfy na Mille Miglia i Targa Florio. Za její závodní tým tehdy jezdil i jistý Enzo Ferrari.
Po druhé světové válce nastal čas pro proměnu v masovějšího výrobce. V roce 1950 přišel model 1900 a po něm ikonická Giulietta, které přinesly sportovní duši širší veřejnosti. Heslo „rodinný vůz, který vyhrává závody“ se stalo realitou.
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Italská elegance v srdci Prahy. Legenda Alfa Romeo dobyla Malou Stranu

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