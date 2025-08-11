Jen v letech 2016 až 2020 to bylo přes 1,9 milionu kusů všech verzí. Giulia však není silniční plevel. Je to velice zajímavé auto a v mnoha ohledech tehdejší běžné BMW řady 3 F30 i překonává (hlavně pokud jde o podvozek, řízení a celkový pocit z jízdy).
Na trh přišla Giulia na jaře 2016, pod kapotou se vystřídalo mnoho verzí a motorů a v prodeji je dodnes, i když s notně osekanou nabídkou verzí a motorizací. Základ stojí 1 229 tisíc korun (diesel 118 kW v zadokolce), benzin už má jen čtyřkolku. Benzin i diesel jsou k dispozici ve dvou výkonových verzích a jen s automatem. Giulia byl vždycky jen sedan, kombík se nevyráběl.