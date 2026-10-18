Tým kolem šéfdesignéra Alejandra Mesonera vytvořil sochu na kolech. Alfa Romeo Cuorerosso má v sobě víc ladných křivek než proslulá smyčka Nordschleife na Nürburgringu. Vpředu vidíte agresivní evoluci současné giulie, v bocích pak odlesky brery a vzadu hlubokou poklonu legendárním modelům s useknutou zádí typu „coda tronca“.
Čtyřdveřový fastback s délkou 4,7 metru je konceptem, který naznačuje další směřování designu Alfy Romeo. A to nejlepší je pod kapotou – dvakrát přeplňovaný benzinový motor 2.9 V6, samozřejmě v hybridní specifikaci, spojený s tradiční automatickou převodovkou a pohonem všech kol Q4. Obrázky mluví více než tisíc slov. Podívejte se na velkou fotogalerii a dozvíte se více.