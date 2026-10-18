Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Alfa záření v Paříži. Největší sexbomba autosalonu je benzinovou rebelií

Vladimír Löbl
Alfa Romeo Cuorerosso je s velkým náskokem nejkrásnějším autem letošního pařížského autosalonu. Tato vášnivá facka nudnému automobilovému světu ukazuje, jak by mohla vypadat nová Giulia. Již samotný název „Rudé srdce“ naznačuje, že se v rámci tradic krví upisuje k benzinovému pohonu.

Tým kolem šéfdesignéra Alejandra Mesonera vytvořil sochu na kolech. Alfa Romeo Cuorerosso má v sobě víc ladných křivek než proslulá smyčka Nordschleife na Nürburgringu. Vpředu vidíte agresivní evoluci současné giulie, v bocích pak odlesky brery a vzadu hlubokou poklonu legendárním modelům s useknutou zádí typu „coda tronca“.

Čtyřdveřový fastback s délkou 4,7 metru je konceptem, který naznačuje další směřování designu Alfy Romeo. A to nejlepší je pod kapotou – dvakrát přeplňovaný benzinový motor 2.9 V6, samozřejmě v hybridní specifikaci, spojený s tradiční automatickou převodovkou a pohonem všech kol Q4. Obrázky mluví více než tisíc slov. Podívejte se na velkou fotogalerii a dozvíte se více.

Alfa Romeo Cuorerosso
Alfa Romeo Cuorerosso
Alfa Romeo Cuorerosso
Alfa Romeo Cuorerosso
Alfa Romeo Cuorerosso
80 fotografií

Rozstřel

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Zajímavé muzeum na Rujáně ukazuje tragičnost motorismu východního bloku

Muzeum veteránů Rujána (dříve Železniční a technologické muzeum Rujána —...

Samotná vystavená auta za moc nestojí. O často dost opoužívané a neoriginální kousky by milovník aut spíš nezavadil. Ale celou koncepcí je muzeum na předměstí mondénních mořských lázní jménem Binz na...

Na autosalonu v Paříži jsme načapali špiony. Šmejdili u Škody a Hyundaie

Špioni na autosalonu v Paříži, říjen 2026

Od zpravodaje iDNES.cz v Paříži Zaujali nás na stánku korejské značky. Tak dopodrobna běžný návštěvník, byť by to byl šťouravý novinář, nefotí. A tato dvojice fotila prapodivné věci. Hlavně detaily, z podivných úhlů, závěrka foťáku...

Evropa ukázala Číně, že má čím bojovat. Na autosalonu v Paříži vytáhla trumfy

Vysíláme
Hostem pořadu Rozstřel je František Dvořák, vedoucí redakce Auto iDNES. Pořad...

Čínské automobilky přijely do Paříže s obrovskými expozicemi, pozornost však podle Františka Dvořáka strhávaly evropské značky. Proti záplavě podobných vozů z Asie postavily nápadité koncepty,...

Pařížský autosalon začíná. Čína je v přesile, najdete tam ale i auta z Česka

Exkluzivně
Autosalon Paříž 2026

Od zpravodaje iDNES.cz v Paříži Na pařížský autosalon, který dnes otevřel své brány pro odborníky, dorazilo rekordních 20 čínských automobilových značek. Pro veřejnost otevírá autosalon na pařížském výstavišti u Porte de Versailles...

Nová kachna si veze zajíce a želvu. Elektrický Citroën 2CV má stát pod 400 000 Kč

Citroën 2CV Concept

Slavná kachna se vrací v plné síle. Citroën představil koncept 2CV jako ochutnávku sériového modelu, který má během dvou let zamířit na silnice jako jeden z nejdostupnějších a nejlehčích...

Největší vychytávku přivezla na autosalon do Paříže Škoda. Šlapací mixér

Šlapací mixér na stánku značky Škoda na autosalonu v Paříži, říjen 2026

Od zpravodaje iDNES.cz v Paříži Říkají mu „fruit bike“ a je to originální vynález na výrobu smoothie. Šlapací kolo, které pohání nože mixeru, je legrační exponát na expozici Škody v duchu jejích simply clever vychytávek. Fruit Bike...

18. října 2026

Alfa záření v Paříži. Největší sexbomba autosalonu je benzinovou rebelií

Alfa Romeo Cuorerosso

Alfa Romeo Cuorerosso je s velkým náskokem nejkrásnějším autem letošního pařížského autosalonu. Tato vášnivá facka nudnému automobilovému světu ukazuje, jak by mohla vypadat nová Giulia. Již samotný...

18. října 2026

KOMENTÁŘ: Číňané autosalon v Paříži obsadili, vyhráli ale Francouzi

Pařížský autosalon, říjen 2026

Od zpravodaje iDNES.cz v Paříži Co do ambicí a velikosti expozic čínské automobilky na autosalonu v Paříži možná tradiční výrobce předčili. Ovšem jen na metry čtvereční stánků a utracené miliony eur se to počítat nedá. Okem...

17. října 2026  4:30

Pod kůži vidíte autům jen na autosalonu. U Renaultu svlékli elektro rozbruskou

Elektrický Renault 4 E-Tech ukazuje bezpečnostní výbavu na autosalonu v Paříži,...

Od zpravodaje iDNES.cz v Paříži Na autosalonech nahlédnete autům pod kůži. Renault přivezl do Paříže model vytvořený pro ukázku konstrukce karoserie a bezpečnostních prvků, který se používá při výcviku hasičů a záchranářů.

17. října 2026

Tesla představila létající Roadster. Má deset let zpoždění a není to roadster

Tesla Roadster

Americký výrobce elektrických vozů Tesla představil nový sportovní vůz Roadster s raketovými tryskami. Stroj má být schopen překonávat krátké úseky vzduchem. Tesla má začít vůz vyrábět v roce 2028.

16. října 2026  10:41

Britská šlechta má sraz. Přiveze dvojí prezident Turek některý ze svých pokladů?

19. Concours d’Elegance Karlovy Vary – sraz Jaguar clubu Czech Republic

O nadcházejícím víkendu budou Karlovy Vary hostit další z řady setkání britské automobilové šlechty. Jubilejní dvacáté podzimní rendez-vous českého Jaguar klubu se uskuteční na tradičním místě, na...

16. října 2026

Tesla dovezla na autosalon do Paříže auto bez volantu. Prohlédněte si Cybercab

Tesla Cybercab na autosalonu v Paříži, říjen 2026

Od zpravodaje iDNES.cz v Paříži Je to hodně nezvyklý pohled. V kabině toho auta vcelku normálních tvarů není volant. Jako by ho tam zapomněli namontovat, přitom konzola přístrojovky a velký tablet uprostřed nechybí. Vítejte na...

16. října 2026

Když šéf odejde v nejlepším. Proč náhle opustil Škodu a jde k Volvu?

Proč odešel šéf Škody k Volvu? Sledujte podcast v autě

Hledáme vizionáře, který povede ikonickou značku do nové éry. Staňte se předsedou/předsedkyní představenstva Škoda Auto. Tak přesně tento inzerát se v sekci kariéra na webových stránkách Škody Auto...

16. října 2026

Paříž viděla premiéru Octavie i skepsi prezidenta, který raději vsadil na koně

Škoda Octavia Paříž

Na pařížském autosalonu měla před 30 lety premiéru novodobá Škoda Octavia. Pařížská přehlídka je nejstarší na světě a kromě slavných debutů pamatuje i bizarnosti – třeba když z ní na konci 19....

16. října 2026

Renault si vzpomněl, co znamená espace. Obývák na kolech s přídí TGV je zpět

Renault E-Space Concept

Renault si hýčká svoji retrohorečku a na pařížském autosalonu se blýskl konceptem E-Space, který je moderní interpretací přelomového MPV z roku 1984. Elektrický obývák na kolech s přídí ve stylu...

15. října 2026,  aktualizováno  16:49

Francouzské studie daly šmrnc pařížskému autosalonu. Vynesly legendy minulosti

Alpine A310 Vision

Nejen Renault E-Space, ale i kreace od dalších francouzských značek daly pařížskému autosalonu tu správnou příchuť. Lahůdky v podobě konceptů Alpine A310 Vision, DS F3ver, Peugeot E-T16, Peugeot RCZ...

15. října 2026  11:30,  aktualizováno  16:42

Čtěte iDNES.cz a vyhrajte auto za 750 tisíc. V pondělí startuje velká podzimní soutěž

Hlavní výhrou v soutěži je Sealion 5 - plug-in hybridní rodinné SUV značky BYD...

Stačí číst oblíbené články, sbírat symboly iDNES.cz a mít trochu štěstí. Už v pondělí 19. října odstartuje na iDNES.cz velká podzimní soutěž, ve které mohou čtenáři vyhrát rodinné SUV BYD Sealion 5 v...

15. října 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×