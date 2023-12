Milion byl na dosah. Nejprodávanější alfa jezdila jako čert

Výrobní program sportovně zaměřené italské značky Alfa Romeo již od počátku 70. let pokrýval i segment nižší střední třídy. Od roku 1971 v něm byla zastoupena modelem Alfasud, pro který byl za výrazné podpory italské vlády vybudován zcela nový výrobní závod u městečka Pomigliano d’Arco nedaleko Neapole.

Tato první „lidová“ Alfa byla na svou dobu mimořádně technicky vyspělá i pohledná, většímu komerčnímu úspěchu ovšem zabránila kolísavá kvalita její výroby a výrazný sklon ke korozi.

Od konce 70. let ovšem Alfa Romeo pilně pracovala na nástupci s interním kódem „projekt 905“, který byl vedením firmy hrdě označován jako „první Alfa pro 80. léta“. Tento vůz jako první dostal nové numerické obchodní označení, v tomto případě číslicí „33“. Prodejcům byl představen koncem dubna, zástupci domácího i zahraničního tisku se dočkali v květnu 1983, přičemž postupně se prezentace zúčastnilo přes 3 000 hostů.

Že byla „třiatřicítka“ mimořádně důležitý model dokládá i to, že v červnu byla předvedena i tehdejšímu italskému prezidentu Sandru Pertinimu, však Alfa tehdy ještě byla majetkem italského státu.

Dvě trojky

Alfa Romeo 33 měla za úkol rázně napravit pošramocenou pověst svého předchůdce a v kompaktním segmentu své značce výrazně zvýšit prodejní čísla. Tento cíl se podařilo splnit, ale nepředbíhejme…

Dvě trojky v názvu nové „lidové“ Alfy rozhodně nebyly zvoleny náhodou, už je nosil slavný kusově vyráběný okruhový sportovní speciál z let 1967–1969 i několik následujících výstavních studií supersportů, karosovaných Bertonem a Pininfarinou. Číslo 33 tedy mělo u Alfy Romeo velmi dobrý zvuk.

Design kompaktní novinky působil moderně a zajímavě, o což se postaral tehdejší designérský tým Centro Stile Alfa Romeo, vedený Ermanem Cressonim. Ve srovnání s Giugiarovým uhlazeným Alfasudem „třiatřicítka“ dostala karoserii s tvrdšími liniemi, jak velela automobilová móda první poloviny 80. let. Nejzajímavější byla jakoby „zalomená“ a zároveň zvýšená záď, zakončené krátkým stupínkem.

Současnou terminologií se tedy jednalo spíše o kompaktní liftback, než hatchback. Toto řešení prospívalo aerodynamice i velikosti zavazadlového prostoru a zároveň karoserii přinášelo vyvážené boční proporce. To si Alfa ověřila již na úspěšném kompaktním sedanu Giulietta, vyráběném od roku 1977.

Na rozdíl od Alfasudu Alfa 33 vždy disponovala dvojicí bočních dveří a praktickou zadní výklopnou stěnou. Existoval sice i návrh třídveřového provedení, který ovšem nepřekročil stádium makety. Rozhodujícím kritériem se stala maximální praktičnost, takže každá Alfa 33 měla výborně přístupná nejen přední místa, ale i zadní sedadla a zavazadlový prostor. Jednomu kompromisu se však nevyhnul – jeho vstupní otvor sice zahrnoval i plochu zadního okna, nákladová hrana nesahala k nárazníku, ale jen nad obdélníkové zadní svítilny. Toto řešení ovšem výrazně zvyšovalo odolnost lehké karoserie v krutu a často ho používala i tehdejší konkurence (např. Fiat Ritmo, Ford Escort Mk. III, VW Golf II, Renault 11, Peugeot 309 apod.).

Šlechtění aerodynamiky

Ještě dodejme, že při přípravě Alfy 33 milánští konstruktéři využili některé poznatky z oblasti aerodynamiky a bezpečnosti, které získali při vývoji dvojice experimentálních Alfasudů s označením SVAR, resp. ESVAR. Těmito studiemi se automobilka pochlubila na XI. Mezinárodní výstavě experimentálních bezpečnostních vozidel, která se v roce 1982 konala v japonském Kjótu. Aerodynamické vlastnosti nezvykle tvarované zádě budoucí „třiatřicítky“ vývojáři Alfy testovali v aerodynamickém tunelu studia Pininfarina ještě předtím, než byly k dispozici její první prototypy. Posloužil k tomu pětidveřový Alfasud, na jehož záď byla zakomponována zadní část budoucí „třiatřicítky“.

Velký důraz kladený na mezigenerační zlepšení aerodynamiky nové „malé“ Alfy byl znát i z řešení jejích detailů – např. vnější kliky dveří byly zcela zapuštěny do dveří, zrcátka dostala zaoblený tvar a kola velkoplošné plastové kryty. Výsledkem byl součinitel odporu vzduchu Cx = 0,36, co byla počátkem 80. let u čtyřmetrového vozu velmi dobrá hodnota. Však se také Alfa 33 stala prvním modelem své značky, při jehož vývoji již byla ve výrazné míře nasazena výpočetní technika.

Velký důraz byl kladen na zlepšení antikorozní ochrany a kvality dílenského zpracování, protože právě tyto oblasti byly u Alfasudu podrobovány největší kritice zákazníků i odborného tisku. Továrna v Pomiglianu d’Arco u Neapole proto byla výrazně modernizována. Nejvíce to bylo patrné ve svařovně karoserií, která byla kompletně robotizována. Nejexponovanější části karoserie byly pozinkovány a velký důraz se kladl také na proškolení dělníků a výstupní kontrolu. Jak se později ukázalo, toto úsilí se neminulo účinkem – antikorozní odolnost i celková kvalita Alfy 33 se proti předchůdci skutečně citelně zlepšila.

Alfa 33 od své mimořádně progresivní předchůdkyně převzala kompletní podlahovou plošinu s rozvorem náprav 2 455 mm a téměř totožný byl i rozchod kol 1 392/1 359 mm. Příliš se nelišily ani vnější rozměry, které se v dnešních měřítkách zdají až neuvěřitelně skromné. Délka totiž činila 4 015 mm, šířka 1 612 mm a výška pouhých 1 340 mm. Ano, za posledních 40 let auta natolik „nabobtnala“, že dnes by Alfa 33 působila jako trpaslík i o segment níž, tedy mezi tzv. „malými vozy“, kam patří například Škoda Fabia. Podobný údiv dnes mohou vzbuzovat také skvělé hodnoty pohotovostní hmotnosti, která u základní verze činila pouhých 890 kg (a to měla palivová nádrž pod zadním sedadlem objem 50 l). Nároky na komfort a hlavně pasivní bezpečnost prostě byly před 40 lety někde úplně jinde, než dnes….

Malá zvenku, velká uvnitř

Prostorově geniální podlahová plošina zděděná po Alfasudu „třiatřicítce“ zajišťovala dostatek místa pro 4–5 pasažérů, kteří si s sebou mohli vzít až 0,4 m3 zavazadel. Po sklopení obou částí děleného zadního opěradla se nákladová kapacita zvětšila dokonce na 1,2 m3 bagáže. Na čtyřmetrové autíčko, vysoké pouhých 1,34 m, to jsou obdivuhodná čísla. Podélně před přední nápravou uložený čtyřválec s protiběžnými písty (tzv. boxer) byl totiž extrémně kompaktní. Zachováno zůstalo i šikovné uložení topení, baterie i hlavního brzdového válce s posilovačem v prostoru před čelním sklem, od motorového prostoru odděleného mohutnou přepážkou, spojující přední podběhy.

Nápravy byly ze „Sudu“ převzaty také jen s malými úpravami – přední poháněná náprava tedy využívala vzpěry McPherson a spodní příčná ramena, vzadu byla použita tuhá náprava s podélnými rameny, příčně ustavená tzv. panhardskou tyčí. O odpružení všech kol se staraly vinuté pružiny a teleskopické tlumiče, přesné hřebenové řízení s bezpečnostním hřídelem volantu se u lehkého vozu zatím obešlo bez posilovače. Však také Alfě 33 stačila skromná třináctipalcová kola, obutá do pneumatik 165/70 R13.

Poměrně výrazně se ovšem změnila brzdová soustava, která byla přepracována za účelem snížení výrobních i servisních nákladů. Přední kotouče se tedy přestěhovaly z nezvyklého místa po stranách převodovky na běžnou pozici do kol a zadní kotouče nahradily bubny. Posilovač se naopak stal standardem u všech verzí. Podstatná změna proti Alfasudu spočívala také v tom, že parkovací brzda už působila na „správná“, tedy zadní kola. Zkušení temperamentní řidiči tedy „ručku“ konečně mohli použít i k „odsazení“ zádě.

Startování levačkou

Interiér samozřejmě působil citelně modernějším dojmem, než u předchůdce. Použité plasty sice z dnešního pohledu mohou působit poněkud lacině, útulnost kabiny ale zvyšovalo bohaté použití na dotek příjemných textilních materiálů. Uplatnily se nejen na sedačkách, ale i na výplních dveří. Správnou sportovní atmosféru hodnou milánské značky zajišťoval standardně montovaný otáčkoměr, kruhové výdechy ventilace a tříramenný volant. Ten byl po vzoru Alfasudu výškově nastavitelný, přičemž tentokrát se ním pohyboval i přístrojový panel, ukotvený na sloupku řízení.

Spínací skříňka v něm byla integrována opět z levé strany, takže i Alfa 33 se startuje levačkou. Opěrky hlavy předních sedadel byly počátkem 80. let v této třídě již samozřejmostí. Nikoliv ovšem stírače světlometů, byť ty byly k mání na přání za příplatek, stejně jako stírač a ostřikovač zadního okna.

Boxer

Osobitě brumlající boxer, skrytý pod směrem dopředu se otevírající kapotou, už v případě Alfy 33 spolupracoval výhradně s pětistupňovou převodovkou. Při premiéře vozu v roce 1983 se nabízel s objemem 1 351 cm3 a výkonem 79 k, pro náročnější zájemce byla určena svižnější a pružnější verze 1 490 cm3/84 k. To stačilo k maximální rychlosti 162, resp. 171 km/h a zrychlení z 0 na 100 km/h za 14, resp. 11,4 s. Spotřeba se tehdy podle platné metodiky EHK udávala v jízdních režimech 90 km/h, 120 km/h/město. V případě verze 1,3 l činila 5,8/7,8/9,6 l/100 km, silnější patnáctistovka vykazovala hodnoty 5,7/7,5/9,8 l/100 km.

Jen na vybrané trhy (domácí Itálie, Řecko a Izrael) se z daňových důvodů „třiatřicítka“ dodávala také s nejmenším boxerem 1 186 cm3/68 k, převzatým z Alfasudu.

Bez zajímavosti jistě není ani pohled do dobového ceníku – Alfa 33 1.3 stála 11 964 000 lir, silnější a bohatěji vybavená verze 33 1.5 Q.O. (Quadrifoglio Oro, česky „zlatý čtyřlístek“) 13 200 000 lir. Pro srovnání – pětidveřové provedení hlavního domácího konkurenta, Fiatu Ritmo Super 85, tehdy přišlo na cca 11 000 000 lir a jen nepatrně dražší byl druhý domácí rival, Lancia Delta 1.3/77 k.

Ještě v roce 1983 stihl výrobce představit Alfu 33 v provedení 1.5 4x4 s připojitelným pohonem zadní nápravy a mírně zvýšenou světlou výškou. Podélně umístěný motor s navazující převodovkou doplnění kardanového hřídele směřujícího k zadním kolům velmi usnadňoval.

Nejednalo se ovšem o trvalou „čtyřkolku“, pohon zadních kol řidič aktivoval zvláštní pákou na středovém tunelu pouze v případě potřeby, při překonávání povrchů se sníženou adhezí či extrémně příkrých stoupání. Není tedy divu, že toto provedení si získalo oblibu zejména v alpských oblastech. Jeho uživatelé se ovšem museli smířit se zavazadlovým prostorem zmenšeným na 0,29 m3, což bylo dáno tím, že jeho hloubku zmenšila palivová nádrž, která u této verze musela opustit své jinak optimální místo pod zadním sedadlem. Cena? 15 972 000 lir.

Giardinetta

O rok později řadu 33 obohatila důležitá novinka v podobě úhledného pětidveřového kombi, jehož novou záď navrhlo studio Pininfarina. O tom konec konců informovaly i štítky hrdě umístěné na C sloupcích karoserie. U Pininfariny odvedli tradičně skvělou práci, protože navzdory použití shodných zadních bočních dveří a zachování původní délky vůz působí velmi elegantním a přirozeným dojmem. Zavazadlový prostor se zvětšil na 0,43 m3, po sklopení zadního opěradla kombík pobral 1,35 m3 bagáže.

Marketingové oddělení milánské automobilky v prospektech a reklamách zdůrazňovalo, že Alfa 33 Giardinetta (jméno pro domácí italský trh), resp. Sport Wagon (pro exportní trhy), je určena hlavně zákazníkům, kteří potřebují převážet rozměrné sportovní vybavení, kočárky nebo třeba psy. Ani v tomto případě ovšem zadní výklopná stěna nesahala až k nárazníku. I kombík byl alternativně k mání s pohonem všech kol.

Výrobce samozřejmě nezapomněl ani na zájemce o ostřejší svezení, vždyť je řeč o Alfě Romeo! Od roku 1984 mohli volit verzi Quadrifoglio Verde (“Zelený čtyřlístek“) a to jak s karoserií liftback, tak i kombi. Patnáctistovka pod kapotou dostala druhý karburátor, což její výkon posunulo na sympatických 105 k. Výsledkem byla maximální rychlost 185 km/h a akcelerace z 0 na 100 km/h za rovných 10 s. Zvýšenému temperamentu byl samozřejmě přizpůsoben i podvozek, opatřený tužším odpružením a pohlednými litými koly obutými do nízkoprofilových pneumatik rozměru 185/60 R 14.

Zvýšeným nárokům odpovídala rozšířená standardní výbava, obsahující tónovaná skla, centrální zamykání, elektrické ovládání předních oken, kožený potah volantu, přední sedadla s posíleným bočním vedením těla a přístrojové vybavení obohacené o tlakoměr oleje a voltmetr. Ve dvoukarburátorové verzi vzápětí vznikla i základní třináctistovka, která nabízela 85 k a nesla označení 1.3 S.

Vylepšování

První modernizace celé modelové řady proběhla v roce 1986. Zvenku se projevila jen decentně – drobně pozměněnou maskou chladiče, elegantnějšími kryty kol s kroužky po obvodu a bílými kryty předních blikačů. Mnohem výrazněji se proměnil interiér s hodnotněji působící přístrojovou deskou (její přístrojový štít již nebyl spojen se sloupkem volantu), novým volantem, přepracovanými výplněmi dveří a pohodlnějšími sedadly. Jízdní vlastnosti dále zlepšilo zavedení stabilizátoru přední nápravy.

Novou špičkou výrobního programu se stala verze 1.7 QV, poháněná motorem s objemem zvětšeným na 1 712 cm3, který se mohl jako první z celé motorové řady pochlubit hydraulickým vymezováním vůle ventilů a alternativně i neřízeným katalyzátorem. Bez něj dával 114 koní, což stačilo na největší rychlost 200 km/h a zrychlení z 0 na 100 km/h za 9 s. Udávaná triáda normovaných spotřeb činila 5,9/8,2/11,4 l (90/120 km/h/město). Kromě čtrnáctipalcových kol se vůz pyšnil také předními kotouči s vnitřním chlazením a spoilerem umístěným pod zadním oknem. Zájemci o tuto svižnou verzi si museli připravit 16 676 000 lir.

V roce 1988 si stále se zpřísňující emisní normy vynutily na většině trhů nahrazení karburátorů vícebodovým elektronickým vstřikováním. Alfa 33 s označením 1.7 I.E. (Iniezione Elettra) sice kvůli poklesu výkonu na 107 k jela „jen“ 188 km/h, svého uživatele ale potěšila poklesem normované spotřeby v městském provozu o téměř 2 l/100 km.

Diesel

Pro zákazníky, kladoucí prioritní důraz na ekonomiku provozu Alfa od roku 1986 nabídla „třiatřicítku“ v naftovém provedení. O motor se postaral italský specialista na dieselové pohonné jednotky, firma VM Motori. Ta již Alfě dodávala svůj čtyřválec 2,4 l do sedanu střední třídy Alfetta. Pro kompaktní Alfu 33 však byla tato jednotka příliš těžká a do kraťoučkého motorového prostoru by se ani nevešla.

VM Motori proto pro malou Alfu vyvinul odvozený tříválec. Z objemu 1779 cm3 dával díky přeplňování turbodmychadlem 72 k. Tříválcová koncepce si vyžádala použití pomocného vyvažovacího hřídele, zvýšenou hlučnost výrobce potlačoval větším množstvím protihlukových materiálů. Alfa 33 1.8 TD vykazovala na svou dobu slušnou maximálku 165 km/h, ovšem její největší devizou byla provozní hospodárnost, ilustrovaná triádou normovaných spotřeb 4,9/6,9/7,3 l/100 km (90 km/h/ 120 km/h/ město). I naftová „třiatřicítka“ se nabízela s oběma druhy karoserie.

Centro Stile

Jak už to bývá, velkou vzhledovou modernizaci Alfy 33 začalo vývojové oddělení automobilky postupně připravovat již brzy po premiéře původního provedení. O důležitosti tohoto úkolu nebylo pochyb, však se jednalo o suverénně nejprodávanější model značky. Postupně se tohoto zodpovědného úkolu zkusily zhostit nejen vlastní Centro Stile, ale i externí designérská studia - Rayton Fissore, I.D.E.A., méně známé IED (Instituto Europeo di Design) a v neposlední řadě slavný Pininfarina. Zajímavé je, že vlastní designérské studio automobilky i studio I.D.E.A. při příležitosti modernizace navrhlo i zdařilou čtyřdveřovou verzi karoserie, Alfa 33 sedan se ale do výroby nikdy nedostala.

Pininfarina ve druhé polovině 80. let u Alfy opět zabodoval zákazníky velmi dobře přijatým designem velkého sedanu Alfa 164, představeným v roce 1987. Není proto divu, že nakonec byl pro modernizovanou „třiatřicítku“ zvolen právě jeho designový návrh, který byl finálně doladěn ve spolupráci s Centro Stile AR.

Přemodelovaná

„Projekt 907“, jak se velká modernizace řady 33 interně nazývala, byl nakonec představen veřejnosti v lednu 1990 a rozhodně se líbil. Alfa 33 druhé generace se základní karoserií liftback dostala zcela novou přední i zadní část, což vedlo k jejímu mírnému prodloužení o cca 6 cm (nová délka činila 4075 mm). Přední čelo včetně ostře hranatých světlometů získalo výrazný sklon směrem dozadu a kapota dostala šípovité prolisy navazující na nové „scudetto“ (nezbytný firemní trojúhelník na masce chladiče).

Zcela nová záď zaujala výrazněji skloněným zadním oknem s navazující krátkou stupňovitou zádí, která již směrem dozadu výrazně neklesala, ale byla téměř vodorovná . Nápadným designérským prvkem se staly nové, vysoko umístěné koncové svítilny, spojené průběžným odrazovým pásem umístěným na nové zadní výklopné stěně. Právě tímto efektním designovým prvkem modernizovaná „třiatřicítka“ výrazně navazovala na „stošedesátčtyřku“. To se ovšem bavíme o základním karosářské verzi liftback, záď kombíku Sport Wagon zůstala nezměněna (s výjimkou nového zadního nárazníku).

Zavedením některých zesílených komponentů a nových výztuh se u nové karoserie podařilo zvýšit její odolnost v krutu, nová příď i záď přinesla rovněž mírně delší deformační zóny a lepší aerodynamiku. Prodloužené nárazníky svojí horní nelakovanou černou částí navazovaly na nově zavedené lišty dveří, zavedeny byly i lépe uchopitelné vnější kliky dveří (jejich madla nyní vystupovaly z obrysu boků) a mírně zvětšená zpětná zrcátka.

Jelikož interiér byl důkladně přepracován již při první modernizaci v roce 1986, tentokrát se změny omezily na nový volant, výškově nastavitelné přední bezpečnostní pásy, nové potahové látky a zavedení rámových plastových opěrek hlavy u nejnižšího stupně výbavy. Pohotovostní hmotnost základní modernizované verze činila 940 kg.

Sebepovedenější designové změny by samy o sobě další konkurenceschopnost oblíbené „třiatřicítky“ samozřejmě nezajistily, takže výrobce samozřejmě zapracoval i na technice. Velmi vítanou novinkou se tak stalo doplnění řízení o posilovač, takže si mohlo dovolit přímější převod. Tento velmi důležitý prvek výbavy moderních vozů se u Alfy 33 stal součástí standardní výbavy, s výjimkou základní nejlevnější verze s motorem 1,35 l.

ABS

Zásadním příspěvkem k aktivní bezpečnosti vozu se stal protiblokovací brzdový systém ABS, jehož zařazení do základní či příplatkové výbavy se lišilo podle jednotlivých evropských trhů. Pokud na vozu byl, příjemným bonusem se stalo použití kotoučových brzd i na zadní nápravě, které získalo zdokonalené uložení v karoserii. Konstruktéři zapracovali i na motorech – hydraulické vymezování ventilových vůlí získaly všechny kubatury boxer motorů a vzhledem ke zpřísněným emisním normám se u nich stalo standardem nejen vícebodové elektronické vstřikování paliva, ale na většině trhů také řízený katalyzátor výfukových plynů.

Úsporný řadový vznětový tříválec, který byl žádaný hlavně na domácím italském trhu, nově získal mezichladič stlačeného vzduchu, díky čemuž jeho výkon vzrostl na 84 k.

Novou špičkou výrobního programu se stala verze 1.7 16V Qudrifoglio Verde (zelený čtyřlístek), jejíž boxer o objemu 1,7 l byl nově osazený šestnáctiventilovou technikou. Díky tomu se pyšnil výkonem 132 k (s katalyzátorem 129 k), což stačilo na největší rychlost 204 km/h a akceleraci z 0 na 100 km/h za 8,4 s.

Od roku 1991 byla tato verze nabízena i s pohonem všech kol, který Alfa pojmenovala podle dotyčného trhu buď „Permanent 4“ nebo „Quadrifoglio 4“. Tentokrát nebyla primárním cílem zvýšená trakce na příkrých, nezpevněných a kluzkých vozovkách, ale další zlepšení již tak skvělých jízdních vlastností při sportovní jízdě. Tomu odpovídala i zcela odlišná technika pohonu zadní nápravy. Ten byl v tomto případě trvalý a o přenos točivého momentu na zadní kola se (kromě kardanového hřídele) starala viskozní spojka. Při prokluzu předních kol začala dle okamžité potřeby samočinně přenášet točivý moment i na kola zadní nápravy. Při výrazném brzdění byl pohon zadních kol naopak bleskově odpojován, díky čemuž nebyla narušena funkce ABS.

Zejména poslední roky produkce výrobce zatraktivňoval nabídku řadou akčních provedení s různě personalizovanou výbavou a designovými detaily. Asi největšího úspěchu se dočkala cenově úsporná, ale vzhledově atraktivní verze 1.3 IE Imola, určená zejména mladému publiku. Kombinovala úspornou základní třináctistovku s atraktivními nástavci prahů a zadním spoilerem ze špičkového modelu QV.

Nejúspěšnější alfa všech dob

Produkce velmi populární Alfy 33 skončila v roce 1994, aby na výrobních linkách udělala místo své nástupkyni 145/146. Do důchodu tento dnes již legendární vůz odcházel s hlavou vztyčenou – za 11 let totiž spatřil světlo světa celkem v 989 324 exemplářích a stal se tak nejúspěšnější alfou všech dob. Zajímavé jsou jistě i tovární údaje o modelovém mixu výše uvedeného množství - kombi totiž tvořilo pouhých 12 % produkce, obě verze „čtyřkolek“ pak dohromady jen necelých 5 %.

Co se týče motorizací, suverénně vede základní třináctistovka, která poháněla téměř polovinu všech vyrobených „třiatřicítek“. Zhruba čtvrt milionu bylo patnáctistovek a přibližně 125 000 vozů poháněla největší sedmnáctistovka. Zato nezvyklý tříválcový diesel si pořídilo pouze 22 000 motoristů. A v tomto výčtu nesmíme zapomenout ani na to, že Alfa 33 byla velice oblíbená u italských bezpečnostních složek, přesná čísla ale v tomto případě nejsou k dispozici.

S Alfou Romeo 33 jsme se mohli zejména v 90. i nultých letech setkávat i na českých silnicích. Jednalo se ovšem téměř výhradně o individuální dovozy leckdy hodně olítaných exemplářů, navíc nezvyklé ploché motory s protiběžnými písty u nás uměl servisovat jen málokdo.

Podle českých pamětníků proto spolehlivost většinou nebývala silnou stránkou těchto osobitých vozů. Na druhou stranu se ale jejich bývalí majitelé shodují na nadprůměrném temperamentu a hlavně zcela fenomenálních jízdních vlastnostech daných příznivou hmotností a extrémně nízkému těžišti. Výsledkem byla mimořádná radosti z jízdy, ke které přispívalo i nezaměnitelné jadrné brumendo boxeru.