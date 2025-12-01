Alain Favey je v evropském automobilovém průmyslu respektovaným manažerem. Od konce 80. let pracoval pro Citroën a v roce 2009 se stal šéfem evropského prodeje automobilů značky Volkswagen. Později postupně působil jako člen představenstev firem Škoda Auto, Bentley a dalších (vesměs s odpovědností za prodej a marketing) a letos v únoru byl jmenován předsedou představenstva značky Peugeot.
Peugeot se chce stát první mainstreamovou značkou, která elektromechanické řízení zákazníkům nabídne v běžně dostupných vozech.