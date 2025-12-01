Peugeot vynalezl hranatý volant a chystá řízení po drátě, jako v letadle, říká jeho šéf

Alain Favey. Pro Peugeot Polygon Concept je radost z jízdy prioritou. Představuje zcela nový volant Hypersquare spojený s elektronickým řízením Steer-By-Wire.

Čím se liší práce v německém a mezinárodním koncernu? Jak čelit čínské konkurenci a evropským regulacím? V exkluzivním rozhovoru odpovídá Alain Favey, předseda představenstva automobilky Peugeot. To jméno znáte odjinud, vcelku nedávno působil i v Mladé Boleslavi.

Alain Favey je v evropském automobilovém průmyslu respektovaným manažerem. Od konce 80. let pracoval pro Citroën a v roce 2009 se stal šéfem evropského prodeje automobilů značky Volkswagen. Později postupně působil jako člen představenstev firem Škoda Auto, Bentley a dalších (vesměs s odpovědností za prodej a marketing) a letos v únoru byl jmenován předsedou představenstva značky Peugeot.

Peugeot se chce stát první mainstreamovou značkou, která elektromechanické řízení zákazníkům nabídne v běžně dostupných vozech.

