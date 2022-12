Levnou elektromobilitu Brusel zas odsunul. Baterie musí být eko

Zákonodárci Evropské unie se shodli na nařízení o bateriích, které by se mělo postarat o to, aby baterie byly šetrnější k životnímu prostředí v celém životním cyklu, tedy od těžby surovin přes výrobu baterií až po jejich recyklaci. Akumulátory pro elektromobily vyráběné v Evropě by podle představ zákonodárců měly být nejekologičtější na světě.

Od poloviny roku 2024 budou muset výrobci udávat uhlíkovou stopu baterií, odhadovanou od těžby materiálů až po recyklaci. Od roku 2027 pak na základě těchto údajů o uhlíkové stopě bude stanovena nejvyšší přípustná hranice pro uhlíkovou stopu baterií prodávaných na evropském vnitřním trhu. Od roku 2027 budou také limity pro výrobce baterií, kolik procent užitého materiálu se bude muset dát znovu využít – u lithia polovina, u niklu a kobaltu devadesát procent. Cíle se k roku 2031 ještě navýší. Navíc bude povinné ve výrobě užívat tyto recyklované materiály – lithium a nikl aspoň z šesti procent, kobalt z šestnácti.

„Dosud je hlavní obavou a obsahem protestů proti ‚ekologičnosti‘ baterií právě těžba nerostných surovin, zpracovatelské aktivity v chemickém průmyslu a obava z možné ekologické zátěže spojené s ‚vyhazováním‘ starých baterií. Nyní bude muset být celý výrobní postup od těžby materiálů až po recyklaci sledován, s digitálním pasem a dostupnými informacemi o jednotlivých fázích životního cyklu. Opětovné využívání recyklovaných materiálů bude hrát časem mnohem větší roli,“ vysvětluje Michal Hrubý, výzkumný pracovník Institut pro evropskou politiku Europeum.

Mohlo by se zdát, že nařízení ohrozí evropský průmysl, když stanoví přísná pravidla pro evropské výrobce, ale zároveň bude dovážet baterie z Asie, které tyto standardy nesplňují. Nařízení však bude regulovat baterie prodávané na evropském trhu bez rozdílu místa výroby baterií.

„Přestože v návrhu Evropské komise nenajdeme jediné odvolání na Asii nebo konkrétně Čínu, návrh zároveň slouží jako obrana proti levným bateriím na evropském trhu, které by ovšem nesplňovaly téměř žádná kritéria udržitelnosti,“ říká Michal Hrubý a zdůrazňuje: „V tomto případě opravdu levné neznamená nekvalitní. Pouze musíme akceptovat fakt, že technologicky a průmyslově jsou například v Číně aspoň o deset let napřed. Ceny baterií jsou z mnoha důvodů nižší (dlouhodobá průmyslová strategie a cílená podpora bateriového průmyslu, práva k těžbě surovin, know-how zpracování surovin, úspory z rozsahu atd.). Dojde k vytvoření podmínek, které budou muset plnit jak původem tuzemské, tak například čínské baterie prodávané na evropském trhu. A to nejen z pohledu environmentálního, ale také sociálního (těžba surovin).“

Otázkou ovšem je, jaký vliv bude mít toto nařízení na ceny baterií. Ty už teď rostou a elektromobily zdražují, místo aby zlevňovaly. Podle každoročního průzkumu cen baterií, který provádí agentura Bloomberg, se ceny od roku 2021 do roku 2022 zvýšily o sedm procent. Dosavadní trend byl přitom opačný. Po víc než deseti letech poklesu vzrostly v roce 2022 průměrné ceny lithium-iontových bateriových baterií ve všech odvětvích na 151 USD/kWh. Z regionálního hlediska byly ceny bateriových sad nejlevnější v Číně, a to 127 USD/kWh. V USA a Evropě byly vyšší o dvacet čtyři procent.

Trakční baterie tvoří až padesát procent ceny elektromobilu, nezlevňující akumulátory jsou tak významnou překážkou na cestě k levným elektrovozům. Právě na bateriový pohon má ovšem Evropa pod diktátem evropské legislativy přejít.

„Ještě před osmi lety automobilový průmysl očekával, že náklady na kilowatthodinu energie z baterií klesnou do pěti let o sto dolarů,“ řekl letos v říjnu na autosalonu v Paříži šéf Renaultu Luca de Meo. „Je to směr, kterým sice jdeme, ale nejsme tam. Cenová parita mezi vozy se spalovacími motory a elektromobily je nám zatím vzdálená. A těžko říct, kde budeme za dalších pět let, když se cena kobaltu pro výrobu baterií zdvojnásobí každého půl roku.“