Do útrob elektromobilu. Sledujte opravu baterie krok za krokem

„V telefonu mi baterka odešla po třech letech, to bude skvělý až se mi to stane v autě a za novou dám půl mega,“ rozčilují se často lidé v diskuzích na internetu i hospodách. Vyvrácení i takovéto obavy bylo jedním z cílů, proč Volkswagen pozval novináře do svého školícího centra, kde nám takzvaní „vysokonapěťoví experti“ ukázali, jak se akumulátory elektromobilů rozebírají a opravují.

Mimochodem, výrazem „vysokonapěťový expert“ nechceme školiteli podlézat, je to terminus-technikus označující kvalifikovaného pracovníka, oprávněného pracovat na systémech pod napětím, opravovat vysokonapěťové baterie, deaktivovat a aktivovat kritické vysokonapěťové systémy (například po závažných nehodách) a demontovat a balit kritické (tedy např. při nehodě vážně poškozené) akumulátory.

Do servisu především po nehodách

Právě nehody jsou zdaleka nejčastějším důvodem, proč musí technici Volkswagenu na akumulátorech pracovat. Akumulátory platformy MEB (ale platí to i o jiných) mají robustní rám a hrají roli i v strukturální pevnosti automobilu - v servisních pokynech je dokonce technikům zapovězeno do vozidla bez akumulátoru usednout.

Řez strukturou rámu na tréninkovém akumulátoru

Tento rám zabezpečuje, že moduly akumulátorů zůstanou celistvé i při poměrně vážných nehodách.

Achillovou patou je poškození ze spodní strany, které může vzniknout například pro najetí na vyvrácený obrubník, kámen, nebo jiný předmět na cestě – to je také nejčastější typ poškození, který technici řeší. A to přesto, že mezi akumulátorem a silnicí je takzvaná ochrana proti podjetí, což je 3–5 milimetrů silný plech překrývající velkou část podvozku elektromobilu.

Jak v případě mechanického poškození, tak v případě že vozidlo zahlásí poruchu akumulátoru, se poškozený prvek dá rozebrat a opravit. Nejde totiž o jeden velký akumulátor, ale (s trochou nadsázky) několik malých.