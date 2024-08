Klimaaktivisté v Rakousku vzdali boj proti autům. Shánějí peníze na soudy

Kvůli emisním plánům Evropské unie hrozí, že od ledna nebude možné provozovat miliony dieselových osobních aut, ačkoli nyní splňují normy Euro 5 a Euro 6, a jen v Německu by se to týkalo 8,2 milionu...

Když jde o zkrácení doby nabíjení, je každý trik dobrý. Alespoň tak si to myslí majitelé vozů značky Tesla, co neradi čekají. Proto na nabíječky dávají mokré deky. Tato finta prý skutečně urychluje...

Kolem republiky na kole dnem i nocí. Ujeli jsme 2 222 kilometrů za tři dny

Potkali jste cvoka, co ve dvě ráno dupe do pedálů, vyhýbá se srnkám a frčí do tmy? Redaktor iDNES.cz byl jedním z nich. V osmičlenném týmu Škoda WeLoveCycling.cz objel ve smíšené štafetě republiku za...