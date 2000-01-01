zavřít
Stejně jako v předchozích ročnících oživili zahájení hlavní části mnichovského autosalonu ekoaktivisté. Vzhledem k tomu, že je v Mnichově 16 stupňů a prší, do vody se jim nechtělo, a tak vyrazili do boje na člunech. V předchozím ročníku před dvěma lety se také lepili k silnicím. Letos pro jistotu organizátoři zakázali návštěvníkům na výstaviště vnášet lepidlo.
Autor: Reuters
Před oficiálním zahájením autosalonu IAA v Mnichově uspořádali aktivisté na výstavišti protest proti tomu, co považují za zastaralý automobilový průmysl. V jezírkách před mnichovským výstavištěm vyčnívala z vody střecha auta a hlava dinosaura.
Autor: Reuters
Podle aktivistů ze skupiny „Attac“ symbolizuje „Autosaurus“ automobilový průmysl, který již nelze zachránit. Aktivisté požadovali, aby se „Autosaurus“ potopil, jak uváděl transparent.
Autor: Reuters
Jejich motto znělo „Autobusy a vlaky místo automobilové mánie“.
Autor: Reuters
Autosalon oficiálně zahájil za účasti německého kancléře Friedricha Merze.
Autor: Reuters
