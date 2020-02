Šéf VW hledá rázného klimaaktivistu, potřebuje pomoci prosadit elektro

„Chci přijmout nějakého aktivistu. Máme tolik nápadů, jejich realizace ale v naší velké organizaci trvá příliš dlouho. Takže uvnitř potřebuji někoho opravdu agresivního,“ uvedl Diess. Tento aktivista by měl mít přímý přístup k Diessovi i k dalším vedoucím pracovníkům koncernu Volkswagen, jehož součástí je i česká automobilka Škoda Auto.



Výrobci automobilů jsou v poslední době nuceni přesouvat svou pozornost k vozům s elektrickým pohonem, aby dokázali splnit zpřísňující se pravidla pro emise. Volkswagen sice pracuje na zvyšování výroby elektromobilů, čelí však hněvu aktivistů, kteří mu vyčítají závislost na ziscích z prodeje sportovně-užitkových vozů (SUV) s vysokou spotřebou a nedostatečně rychlý odklon od produkce aut se spalovacím motorem.

Herbert Diess

„Jsme příliš pomalí,“ připustil podle listu The Financial Times šéf Volkswagenu. „Domnívám se, že potřebujeme více vnitřních výzev,“ dodal. Přechod k elektromobilům Diess označil za příležitost k růstu. „Nemyslím si, že to odvětví odsoudí k záhubě,“ prohlásil.



Záměr najmout mladého aktivistu Diess ohlásil několik týdnů poté, co se šéf německého průmyslového koncernu Siemens pokusil uklidnit protesty proti zakázce od uhelného dolu nabídkou křesla v dozorčí radě třiadvacetileté aktivistce Luise Neubauerové. Ta však nabídku odmítla a doporučila, aby Siemens do dozorčí rady jmenoval spíše vědce zabývajícího se klimatem, píše deník The Financial Times.

Neubauerová patří v Německu mezi vůdčí osobnosti globálního studentského hnutí za ochranu klimatu Pátky pro budoucnost (Fridays for Future), jehož hlavní tváří je švédská aktivistka Greta Thunbergová.