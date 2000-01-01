Africká rallye, která se jede liduprázdným terénem pouští? Na mysli automaticky vytane Dakar. Jenže teď bude řeč o docela jiné a neméně velkolepé podívané: Aïcha des Gazelles, tedy Závodu gazel. Odehrává se v opuštěných částech jižního Maroka, každoročně, posledních pětatřicet let. A jela se i letos.
Přestože jde o naprosto libovou záležitost, a to jak technicky tak i vizuálně, sportovní moto-svět tuhle rallye až netaktně přehlíží. Proč? Snad pro její genderovou nevyváženost. Na Aïcha des Gazelles totiž o muže – řidiče nezavadíte. Ani omylem. Celého etapového závodu se výhradně účastní jen ženy.
Není to přitom skromný počin. Rallye se skládá z jednoho prologu a šesti etap. Všechny jsou kompletně terénní, přičemž dvě etapy jsou takzvaně maratonské. Trvají dva dny v kuse. Celá ta zábava začíná v marockém Meknes a končí v Essaouiře, na samém pobřeží Atlantiku.
Mezi počátečním a cílovým bodem leží 2500 kilometrů vzdálenosti. Trasa vede přes vyschlá koryta řek, kamenité pláně až po písečné duny západní Sahary. A když počítáme kilometry, nejsme v tom sami. Celý ten závod je o počítání kilometrů. Koncept téhle rallye je docela unikátní.
Závodnice musí během devíti dnů projet ideálně všemi kontrolními body a každý večer po etapě dorazit do bivaku. Ovšem s co nejmenším počtem najetých kilometrů. Nad prostým „rychle vyrazit kupředu a dojet do cíle jako první“ tu tedy vítězí strategie a plánování.
Vítězem není nejrychlejší tým, ale ten, který v daném časovém rámci ujede nejméně kilometrů mezi kontrolními body. Za zmeškání kontrolních bodů a žádosti o technickou pomoc se přidělují trestné kilometry navíc.
Přímou jízdu nikterak neusnadňuje další svéráz. Aïcha des Gazelles, Závod gazel, se totiž jezdí „postaru“. Tedy žádná GPS v kabině, ani chytré telefony nebo dalekohledy. To všechno jsou pro závodnice zapovězené předměty.
Týmy si mohou vypomáhat pouze s kompasem, pravítkem a mapou v měřítku 1:100 000, aby mohly vytýčit nejkratší spojnice mezi kontrolními body. Rovnou za nosem to ale v nesmlouvavém marockém terénu většinou nejde. A tak se zapojuje ona technická zdatnost.
Závod gazel není svým zázemím nějak pravěký. Organizační tým se opírá o rozsáhlé personální a technologické zázemí: satelitní sledování, lékařskou pomoc, vrtulník. Přístup k pokročilé technice ale končí tam, kde závodnice nastupují do kabin a vyráží na svou etapu.
Ani účast se nedá označit za skrovnou. Loni se rallye účastnilo 160 týmů, celkem 320 závodnic. V katalogu jízd Aïcha des Gazelles přitom nechybí nic: čtyřkolky, motocykly, 4×4, nákladní automobily a crossover. Je to pořádný masakr, který si s Dakarem v ničem nezadá.
Rozdíly tu pochopitelně jsou. Předně, jen startovné na Závod gazel přijde jeden tým průměrně na 30 000 eur. V přepočtu asi 730 000 korun, opravdu pořádná pálka. Kterou navíc nekompenzuje tučná výhra pro vítěze. Gazely totiž pouští neuhání kvůli penězům.
Závod, na kterém se ani vítěz finančně nezahojí? Ten nápad se zrodil v roce 1990, v hlavě Dominique Serra. Ředitelky komunikační agentury, kterou v roce 1990 pověřil francouzský Svaz zaměstnavatelů vytvořením události, jež by „vyzdvihla úlohu žen ve firmách a ukázala na jejich odvahu a sílu“.
Z té jiskry korporátního feminismu pak Serra vykřesala slušný požár. Rozhodla se postavit ženy před výzvu v prostředí, které bylo dosud tradičně vyhrazeno mužům. Tedy drsným terénním rallye. A vize první Aïcha des Gazelles byla na světě.
Kam se ale poděly ty peníze za startovné, když nejsou k vítězkyním? Kromě toho, co spolkne organizace celého etapového podniku, se celí vložený kapitál skrze pořadatelskou asociaci, Cœur de Gazelles, přetaví do charity.
Za peníze závodu, v němž nehraje až takovou roli rychlost, je poskytována lékařská pomoc obyvatelům s omezeným přístupem ke zdravotní péči, výstavba a rekonstrukce škol, materiální pomoc i environmentální osvěta v odlehlých oblastech Maroka.
Což je také ten hlavní důvod, proč nad Aïcha des Gazelles převzal záštitu sám Mohammeda VI., marocký král. Není to zkrátka „ta klasická rallye“. Mimochodem, celý ten podnik taky klade velký důraz na ochranu životního prostředí. Jde o jedinou rallye na světě, certifikovanou normou ISO 14001.
Co tedy motivuje závodnice k účasti? Z celého světa přijíždějí, aby překonaly samy sebe v extrémně náročných podmínkách. Je to o fyzické odolnosti, psychické síle, vytrvalosti. A každá z nich se stává součástí silného příběhu. Pro většinu účastnic jde o splnění celoživotního snu.
Závod gazel až nepříjemně nastavuje zrcadlo jiným pořádaným závodním rallye. Těm vyhlášeným a veleslavným podnikům, které ovšem nemají zájem moc pomáhat ani v místech, kudy vedou jejich vyznačené trasy. Aïcha des Gazelles je prostě jiná.
Za Gazelami jen za loňský rok „zůstal“ v Maroku výsledek v podobě bezplatného lékařského ošetření pro 4582 lidí, osm zrekonstruovaných a jedna nově postavená škola, 190 darovaných jízdních kol a pomoc sirotčinci. Napadne vás jiná taková rallye, která někde mění životy k lepšímu?
Jean Todt, ikona motosportu, označuje Závod gazel za „Velkou rallye inteligence“. Nepostradatelnou událost, která stále pluje proti proudu světa, který neustále zrychluje. A přestože Gazely míří proti trendu, posouvají se – a tím i svět kolem sebe - mnohem dál.
Letošní Aïcha des Gazelles proběhla mezi 27. březnem a 11. dubnem. Příští ročník by měl startovat 20. března 2027.
