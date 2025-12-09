Tak kolik má kol? Vánoční reklamu Coca-Coly zfušovala umělá inteligence

Radomír Dohnal
Líbí, nebo ne? Na přímou otázku by měla existovat i stejně přímá odpověď. Zdá se však, že v případě nového vánočního spotu společnosti Coca-Cola to úplně neplatí. Sváteční kampaň pro rok 2025 zahájila předělávkou své staré ikonické reklamy, kterou přetvořila s pomocí nástrojů AI. A ne moc dobře.
coca-cola holidays are coming reklama AI zvířata kampaň vánoce

coca-cola holidays are coming reklama AI zvířata kampaň vánoce | foto: https://www.youtube.com

Dino Burbidge, nezávislý specialista na grafické inovace a nástroje umělé...
Nápojářský gigant Coca-Cola odstartoval ve vesničce Sonta-Clause ve finském...
Vánoční kamion společnosti Coca-Cola v britském Birminghamu (3. prosince 2013)
Společnost Coca-Cola v prohlášení uvedla, že podporuje ambice her snížit...
16 fotografií

Poslední týdny byste museli strávit v pustinách bez wi-fi a mobilního připojení, bez sociálních sítí. Jinak je totiž skoro nemožné, že by k vám nedolehly ozvěny bouře nad letošní sváteční kampaní společnosti Coca-Cola. Nadnárodní gigant, jehož působnost už dávno přesáhla branži osvěžujících nealko nápojů, ji totiž letos zahájil remakem své slavné „Holidays are Coming“, odvysílané roku 1995.

Na tom by nic tak špatného nebylo. Předělávky jsou v módě, a pomineme-li melodii, která vám po pár opakováních začne drásat uši, je to kousek, který opravdu chytal za srdce. To, co ovšem na sociálních sítích působí značné pnutí, je výsledné provedení.

O kompletní předělávku klipu se totiž postaraly nástroje umělé inteligence. Tedy OpenAI Sora, Google Veo 3 a Luma AI, které spoluřídil pětičlenný tým grafických a digitálních designérů. Byť před nimi ležel extrémně náročný úkol, upravit přes 70 000 různých videoklipů a poslepovat z nich celé dílo, prý to zvládli za třicet dní. Výsledek jejich práce si můžete prohlédnout sami, a podle své chuti se taky můžete zařadit mezi nespokojené a spokojené diváky.

Jedni totiž označují reklamu za neživotnou, bezduchou. Vykradenou bezezbytku z původní předlohy, z níž ovšem zmizel lidský rozměr a jakákoliv autentičnost, a nahradila ho sterilní kýčovitá grafika vytvořená prompty. Jiní naopak chválí neotřele odvážné zpracování, kreativitu a smysl pro detail, průlom v grafických technologiích. Posouvání hranic digitálně vytvořené reklamy.

Coca-Cola je globální značka, a tak se diskuze o nové reklamě kvůli sociálním sítím stala náležitě internacionální. Lidé od fochu v nich kritizují průměrnost, další zase pějí ódy na design a bojí se, že je umělá inteligence připraví o práci. Psychologové řeší, zda provedení vyvolává pozitivní emoce, anebo naopak zvyšuje nedůvěru diváků.

Nejlepší reklama na Pepsi. Coca-Cola opět naráží s umělými tučňáky a medvědy

Pro zoology jsou ostatně matoucí i ta veselá zvířátka. Jeden ten vánoční konvoj od Jižního, nebo od Severního pólu? V jednom nebo druhém případě by nutně buď lední medvědi anebo naopak tučňáci byli navíc. Ze sněhu vykulený lenochod bude každopádně navíc vždycky. Ekonomové pak sledují dopad vánoční reklamy na prodeje limonád, protože ve vyhrocených pózách zaznívá volání po bojkotu značky.

Prý umělou inteligencí zahubila ducha Vánoc. Laikové se povětšinou omezují na to líbí/nelíbí.

K té debatě za Auto nepřispěje víc než pár drobnými poznámkami.

Když totiž budete sledovat nové Holidays are Coming zmocní se vás místo vánočního kouzla spíš vánoční nejistota. Jak velký konvoj nákladních automobilů to vlastně je? Nejde jen o jejich počet, část jich jistě cestou mohla zajet někam jinam. Ale jde o jejich velikost jako takovou. Ta se totiž mezi jednotlivými záběry dost výrazně mění. A není to to jediné.

Jednou vidíme návěsy s třemi nápravami, pak s jednou, se dvěma. V některých verzích dokonce chybí kola na hlavním tahači. Kola vozů se rovněž neprotáčí, ale nehybně kloužou.

Dino Burbidge, nezávislý specialista na grafické inovace a nástroje umělé inteligence, vytvořil pro sváteční reklamu Coca-Coly praktický přehled, který vám pomůže s orientací.

A řidiči? Ti při „náhledech“ do kabiny schází. V kontextu autonomních svítících náklaďáků, kteří se přízračně sunou do měst, se pak dá vysvětlit i to, co nám reklama naštěstí neukáže celé.

Za záběrem v padesáté sekundě musela nutně následovat nehezká nehoda. Kamion totiž bez brzdění najíždí do davu lidí. Těch vánočních kouzel, vysněných umělou inteligencí, je v tom minutovém spotu možná až příliš. Ale jako reklama je skvělý. Jako reklama na Pepsi.

Nejlepší reklama na Pepsi. Coca-Cola opět naráží s umělými tučňáky a medvědy
