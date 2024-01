Čeští experti na simulace vylepšili aerodynamiku dakarského speciálu

Místo drahého ofukování v aerodynamickém tunelu prošel dakarský speciál Martina Prokopa vylepšovací kůrou v počítači, kde speciální software modeloval proudění vzduchu kolem masivního amerického pick-upu Ford Raptor. Modelace se ujal tým společnosti TechSoft Engineering.

„Slyšeli jsme, jak si Martin Prokop stěžoval, že musí zlepšit aerodynamiku auta. Napsal jsem pár mejlů a když se tým vrátil ze soutěže, tak jsme si na to sedli,“ popisuje šéf TechSoftu Michal Moštěk, jak se dakarský speciál Shrek dostal do péče pražské firmy.

Prokopovo sportovní náčiní má základ v klasickém americkém pick-upu. Při konstrukci vozu, mimochodem Ford F-Series je dlouhá desetiletí nejprodávanějším autem v USA, se na aerodynamiku příliš nehledělo. Hlavní „vzduchovou brzdu“ představovala korba, hodně auto ztrácelo při proudění vzduchu kolem předních kol.

„Snížili jsme odpor vzduchu o 30 procent,“ popisuje výsledky snažení Jiří Teichman, který vedl tým pracující na autě. Práce trvaly zhruba rok. Shrek teď lépe zrychluje a dosáhne vyšší maximální rychlosti.

To, že takové zásahy do designu nesou své ovoce, dokazuje čtyřicet let starý příběh. V roce 1983 vyhrál hranatý Mercedes-Benz třídy G rallye Paříž–Dakar. Před soutěží technici vyšívali mimo jiné na aerodynamice hranatého auta, které vzniklo pro původně pro vojenské účely. Pomocí částí plastových kanalizačních trubek o průměru 70 milimetrů výrazně vylepšili proudění vzduchu kolem čelního skla. Vzadu nápadně rozšířili střechu a zadní bočnice. Celé modifikaci říkali v týmu „malý autobusový přístřešek“.

Opatření ovšem výrazně snížila odpor vzduchu. Měření v aerodynamickém tunelu ukázala, že hodnota součinitele odporu vzduchu klesla z původních 0,52 na 0,41, to bylo snížení o výrazných 20,5 procenta. Naopak maximální rychlost se zvýšila o dobrých 20 km/h na téměř 200 km/h, zatímco spotřeba paliva byla o pět litrů na 100 kilometrů nižší.

„Existují sice případy, kdy tejpa na poslední chvíli něco zachrání. Ale obecně se soutěže jako Dakar či Formule 1 zprofesionalizovaly,“ podotýká k příběhu dakarského géčka z roku 1983 Jiří Teichman. „Teď na začátku bývá počítačový model, na který navazují analýzy, podle kterých víme, kam ‚trubky‘ máme dát,“ dodává Teichman.

Co všechno dnes technici umí simulovat? „Doménou softwaru, který nabízíme, jsou obecně věrné počítačové simulace ze všech fyzikálních oblastí. Kromě zmiňovaného proudění umíme simulovat i strukturální mechaniku, tedy když například zatlačím na stůl, tak ukážeme, jak se prohne a jak dlouho tlak vydrží. Řešíme explicitní dynamiku, tedy nárazy auta a jeho deformace. Poradíme si i elektromagnetismem. Navrhujeme třeba různé elektromotory a další elektronické součástky, což je populární při elektromobilitě. Děláme i optické simulace,“ vysvětluje Michal Moštěk.

Česká republika je mocností ve výrobě světel pro automobilový průmysl. Vyvíjejí se zde a posléze vyrábějí světlomety pro značky z celého světa. I tady nachází uplatnění počítačové simulace..

