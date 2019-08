Hon na švindlíře s AdBlue v Německu pokračuje. Nejvíc podvádí Poláci

Na co je potřeba AdBlue? Čištění spalin SCR Selective Catalytic Reduction (selektivní katalytická redukce) snižuje množství škodlivin ve výfukových plynech tím, že vstřikuje do výfukového potrubí před katalyzátor aditivum na bázi močoviny, známé pod obchodním označením AdBlue.

Aditivum dopadá na speciální povrch, kde se promíchá s výfukovými plyny vycházejícími z filtru pevných částic (DPF). Jejich teplo okamžitě rozkládá močovinu na čpavek, který začne reagovat s oxidy dusíku (NO X ) ve výfukových plynech. Dochází pak k rozkladu oxidů dusíku na neškodný dusík a vodu. Systém SCR používají už dlouho nákladní automobily a autobusy, nově je plošně zaváděn také u osobních vozů. Bez této technologie nejsou dieselové motory schopné splňovat aktuální emisní limity.