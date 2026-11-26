Abeceda zimního řízení přináší praktické postupy od správného použití ABS a pneumatik až po bezpečné řešení poruchy či uvíznutí na sněhu.
A – ABS
Při silném brzdění začne pedál vibrovat nebo pulzovat? U automobilu s ABS jde zpravidla o projev činnosti protiblokovacího systému, nikoli o závadu. „U některých moderních vozů může jeho zásah doprovázet také zvuk, který nemusí pocházet přímo od brzd. Při nouzovém brzdění sešlápněte brzdový pedál co nejrychleji a maximální silou a kvůli vibracím nepovolujte. ABS pomáhá zabránit zablokování kol a zachovat možnost řízení, krátkou brzdnou dráhu však nezaručí,“ radí Marek Kohoutek, šéfinstruktor bezpečné jízdy na Polygonu Most.
B – Brzdná dráha
Celková dráha zastavení se skládá z reakční dráhy a samotné brzdné dráhy. Při rychlosti 50 km/h ujede auto za jedinou sekundu téměř 14 metrů ještě před započetím brzdění. Délka následující brzdné dráhy závisí na rychlosti, přilnavosti a stavu vozovky. Na sněhu nebo námraze se může výrazně prodloužit. Proto je důležité přizpůsobit rychlost podmínkám včas: ani nejlepší brzdy nedokážou nahradit chybějící prostor pro zastavení.
C – Cit pro auto
Cit pro chování vozu začíná správným posedem a držením volantu. Když má řidič opřená záda a ruce v přirozené poloze, dokáže vůz přesněji ovládat a lépe vnímat jeho reakce. „Ztrátu přilnavosti někdy naznačí změna odezvy řízení, neochota auta zatáčet nebo zásah protiprokluzového systému; u moderních vozů ale mohou být tyto signály tlumené a nemusí přijít včas. Proto se nespoléhejte jen na pocit za volantem a rychlost přizpůsobujte povrchu už předem,“ Marek Kohoutek, šéfinstruktor bezpečné jízdy na Polygonu Most.