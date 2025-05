Stovka za 2,8 sekundy a cena 10 milionů. Zkoumali jsme nové Ferrari 296 Speciale

V Maranellu říkají, že to bude nejvíc fun-to-drive Ferrari všech dob. To říkají vždycky, napadne vás. Ale tentokrát to podle všeho nebude jen vrozená italská velkohubost. Ferrari 296 Speciale, jak...