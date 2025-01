Svět aut v roce 2025 ve jménu elektromobilizace. Česko bude mít emisní policii

Část 1/6

„Přetrvává mnoho nejistot ohledně tempa elektrifikace, zejména pokud jde o nabíjecí infrastrukturu, napájení ze sítě, dodavatelské řetězce baterií, globální trendy v získávání zdrojů, celní překážky obchodu, rychlost technologického pokroku a nezbytnou úroveň podpory ze strany tvůrců politik pro usnadnění přechod od fosilních paliv k elektrickým alternativám,“ shrnuje aktuální situaci v autoprůmyslu analýza S&P.

Evropská komise v lednu oficiálně zahájí strategické rozhovory o budoucnosti automobilového průmyslu v Evropě, které koncem listopadu avizovala předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Končící německý kancléř Olaf Scholz ji vyzval, aby byla mírnější při pokutování automobilek za neplnění emisních cílů za rok 2025. „Komise by měla zajistit, aby pokuty, pokud by byly nezbytné, neovlivnily finanční likviditu podniků, které nyní musejí investovat do elektromobility a do moderních produktů a vozidel,“ dodal.

Do plánovaných rozhovorů by se měli zapojit mimo jiné představitelé evropských automobilových společností a odborů. Cílem rozhovorů je podle Komise urychleně navrhnout a realizovat potřebná opatření pro evropský automobilový průmysl, který se v poslední době potýká se slabou poptávkou, rostoucí konkurencí z Číny a pomalým přechodem zákazníků k elektromobilům.

„Automobilový průmysl je pýchou Evropy a je klíčový pro její prosperitu. Je motorem inovací, zajišťuje miliony pracovních míst a je největším soukromým investorem do výzkumu a vývoje,“ uvedla von der Leyenová. „Musíme zajistit, aby budoucnost automobilů zůstala pevně zakořeněna v Evropě. Proto jsem vyzvala ke strategickému dialogu o evropském automobilovém průmyslu. Tento dialog zahájíme už v lednu,“ dodala.

Rozhovory se zaměří mimo jiné na podporu inovací, digitalizace a dekarbonizace. Zabývat se mají rovněž pracovními a sociálními aspekty či zjednodušováním a modernizací regulačních podmínek. Řešit se bude také podpora poptávky po automobilech a posilování finančních zdrojů a odolnosti evropského automobilového průmyslu.