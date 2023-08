Na Miniprasečinky dorazil rekreační švihák i elegantní italské kombi

Při vyslovení slova Mini si ve spojitosti s automobilovým světem většina z nás vybaví ikonický britský vůz vyvedený v odstínu Austin Citron Green s kontrastní matně černou kapotou, který jeho majitel uzamyká na petlici. Není pochyb o tom, že právě Mr. Bean, potrhlý samotář s tupým výrazem v obličeji, kterého ztvárnil britský herec a komik Rowan Atkinson, se velkou měrou zasloužil o věhlas této ikony britského automobilového průmyslu.

Početnou fanouškovskou základnu má tento ostrovní minivůz i v Česku, pro některé tuzemské příznivce se stal doslova životním posláním. Dalo by se říci, že kdo jednou propadne kouzlu mini, tak už nic jiného před domem nechce. Kouzlo toho původního spočívá v tom, že i přes malé vnější rozměry je uvnitř neuvěřitelně prostorný, bez problému se do něj vejde i dva metry vysoký člověk. V moderním pojetí je mini příjemnou neotřelou stylovkou.

Letošního 12. ročníku celovíkendového srazu vozů Mini s tradičním podtitulem Miniprasečinky (název vznikl spojením slov mini, prase a činky coby odkaz na zaměření srazu – dobré jídlo a zábavu) se zúčastnilo 120 mini všech generací a karosářských provedení. Mnohé z nich pak byly přes sobotní poledne v rámci spanilé jízdy k vidění také v Lounech.

Na zdejším Zeleném náměstí mohli kolemjdoucí obdivovat kromě jiných například i rekreační kabriolet Mini Moke, tedy model původně navržený a vyrobený společností British Motor Corporation (BMC) jako lehké vojenské vozidlo, či italské minikombi Innocenti Mini Traveller s dřevěnými prvky na vnějšku karoserie. Ze současné produkce značky Mini nešlo přehlédnout limitovaný model JCW GP vyrobený v počtu pouhých 3 000 kusů.

Z Loun účastníci srazu, kterého se pravidelně účastní i celebrity – letos Richard Genzer a Miloš Pokorný, zamířili do Mostu, kde na ně na zdejším polygonu čekala jízda zručnosti či jízda na praseti, tedy stylově vyvedeném sudu od oleje opatřeném trojicí malých koleček. Následně odstartovali do orientační rallye s cílem v kempu Peruc. Zpestřením letošního ročníku byla účast rallyového speciálu Čendy, s nímž se Martin Macík na letošním Dakaru umístil na druhém místě, a asistenčního kamionu.

Historie mini je neuvěřitelně pestrá, byť to na první pohled nevypadá. Vůz byl představen 26. srpna 1959 pod jmény Austin Seven a Morris Mini, během čtyřiceti let jeho existence tento minivůz vyjel i pod dalšími britskými značkami Leyland a Rover či coby právě italské Innocenti či španělské Authi. Konstrukčně jednoduchý vůz se kromě Velké Británie, Španělska či Itálie vyráběl také v Austrálii, Belgii, Chile, Portugalsku, Jihoafrické republice, Uruguayi, Venezuele či někdejší Jugoslávii.