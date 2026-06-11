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Automobilové poklady projedou Československem, nocují na ulici

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Letošní vzpomínkové jízdy 1000 mil československých z Prahy do Bratislavy a zpět se zúčastní 130 historických automobilů, tedy stejně jako loni. Na start je přihlášeno rekordních 67 vozů československé výroby a pět vozů původního dálkového závodu ze 30. let. Podívejte se, jaké nádherné automobilové klenoty nocují v Praze.

Zájem o účast, stejně jako v minulých letech, vysoce překračoval kapacitu jízdy. „Na start by se mělo postavit 17 zahraničních posádek, ze Slovenska, Německa. Soutěž pojede pět vozidel původního dálkového závodu, ale třeba i vůz, jehož majitelem byl známý motoristický novinář Richard Hammond,“ uvedl ředitel 1000 mil československých Jiří Patočka.

Tatra T77 (1934)
1000 mil československých
Aero Roadster (1933) a Aero 30 (1939)
1000 mil československých
Talbot BT 110 (1936)
156 fotografií

Přejímka vozů proběhla ve středu 10. června odpoledne v Opletalově ulici před budovou Autoklubu ČR. Auta v ceně desítek, spíše více než stovky milionů, tam přenocují. A samotná jízda odstartuje ve čtvrtek jedenáctého ráno. Jako první se na trati objeví Jawa Minor z Národního technického muzea s ženskou posádkou. Příjezd vozů zpět do Prahy organizátoři plánují v sobotu okolo 17:00 před budovu Národního technického muzea.

Na start se postaví vedle několika vozů Jawa Minor automobily dalších československých značek, z nichž nejpočetněji zastoupená bude Aero s 29 posádkami. Dále se objeví vozy Škoda, Walter, Tatra nebo Praga. Ze zahraničních značek jsou zastoupené například BMW, Ford, Jaguar, Bentley, Mercedes, Buick, Lincoln nebo Lagonda. Nejstarším vozem na startu bude Buick Master Six Roadster z roku 1926.

Letošní ročník s sebou přináší skvělé oživení v podobě celé řady nových posádek, které se na startovní čáru postaví vůbec poprvé. Mezi nováčky je například posádka se startovním číslem 23, kterou tvoří dva Zdeňkové Tejklové se stylovým vozem Praga Baby z roku 1934. Italskou eleganci na trati poprvé předvede startovní číslo 27, tedy Jiří Křeček a Marie Křečková, kteří osedlají Fiat 508 Balilla Spider z roku 1936.

Ze stejné italské stáje, ovšem v ještě vzácnější úpravě, vyrazí také posádka se startovním číslem 28 – Peter Hatas a Andrea Smolinska představí nádherný Fiat 508s Ghia Coppa dOro vyrobený v roce 1933. Čtveřici debutantů pak uzavírá startovní číslo 78, Václav Vích a Jaroslava Víchová, kteří diváky potěší pohledem na legendární domácí vůz Tatra 30 z roku 1928.

Soutěž už několik let obnovuje tradici stejnojmenného dálkového závodu mezi Prahou a Bratislavou 1000 mil československých, který byl pořádán Autoklubem republiky československé ve 30. letech 20. století. První obnovený ročník se jel roku 1970. Od roku 2015 se závod jezdí každoročně. Jízdy se mohou zúčastnit vozy do modelového roku 1939.

Pořadatelem soutěže je v současnosti Spolek přátel 1000 mil československých v součinnosti s Veteran car clubem Praha, Veteran klubem Bratislava, Autoklubem ČR a Národním technickým muzeem.

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Automobilové poklady projedou Československem, nocují na ulici

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