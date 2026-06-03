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Kvíz: Třicet otázek pro automobilové nadšence. Zvládnete všechny?

3. června 2026

Myslíte si, že o autech víte naprosto všechno? Otestujte své znalosti v našem velkém automobilovém kvízu! Čekají vás otázky z historie, techniky, ikonických modelů i světa motorsportu.

Otázka 1/30

Jakou přezdívku dostala Tatra 813 S1 8×8?

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