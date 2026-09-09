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Kvíz: Poznáte auto jen podle detailu?

9. září 2026

Poznáte známá auta jen podle jejich části nebo jediného detailu? Otestujte své znalosti v našem kvízu! Ukažte, že máte auta opravdu v malíčku, a zjistěte, zda se můžete pyšnit titulem neomylného automobilového znalce.

Otázka 1/26

Tento model nejznámější sportovní automobil značky Porsche se vyrábí od 60. let. Jak se jmenuje?

Chcete porovnat své znalosti s ostatními a zařadit se do kvízových žebříčků?

Do žebříčků zařažujeme pouze přihlášené uživatele, kteří vyjádří svůj souhlas. Zveřejněno bude Vaše jméno, pořadí a body. Souhlas můžete ve svém profilu kdykoli odvolat.

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