Kvíz:
Pokuta 2 000 Kč za chůzi na červenou. Znáte jako chodci pravidla silničního provozu?
Pravidla silničního provozu neplatí jen pro řidiče. Některá by měli znát všichni, týkají se totiž chodců. Znáte všechny záludnosti „chodeckých“ pravidel, nebo si koledujete o pokutu? A pozor, v této branži koluje řada mýtů, na která by přísahalo klidně 90 procent chodců, ale oporu v zákoně nemají. Jak obstojíte v našem megatěžkém kvízu?
Chodci patří mezi nejzranitelnější účastníky provozu, ročně se v Česku stane skoro 3 300 nehod s jejich účastí. Zhruba čtvrtina z nich je na přechodech nebo těsně u nich. Jak upozorňuje kampaň BESIP s názvem Chybělo málo, za mnoha nehodami stojí nepozornost. „Přitom stačí tak málo, jako plně se soustředit na dopravní situaci a navázat vzájemný oční kontakt mezi řidičem a chodcem,“ uvádí BESIP. K tomu, jak si správně počínat na přechodu, připravil i kvíz, který si můžete sami vyzkoušet.
My jsme se jím inspirovali, ale zahrnuli jsme do našeho kvízu i otázky, které nesouvisí přímo s přechody, ale s pravidly pro chodce celkově. A pozor, v některých případech mohou být správné i dvě odpovědi!
Chcete porovnat své znalosti s ostatními a zařadit se do kvízových žebříčků?
Do žebříčků zařažujeme pouze přihlášené uživatele, kteří vyjádří svůj souhlas. Zveřejněno bude Vaše jméno, pořadí a body. Souhlas můžete ve svém profilu kdykoli odvolat.