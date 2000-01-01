Na první pohled by se zdálo, že Yamaha přestřelila. Poslední model konceptu Motoroid už motocykl moc nepřipomíná. Slůvko motorka v jeho popisu ostatně ani nezazní. Má jít o samovyvažovací, umělou inteligencí vylepšovanou, emoce rozpoznávající a na řidiče intuitivně reagující platformu mobility.
Yamaha Motoroid je radikální koncept elektrického motocyklu, který poprvé spatřil světlo světa na tokijské Motor Show v roce 2017. Podstata té experimentální senzace spočívala v tom, že představený model se měl pokoušet vytvářet hlubší vztah mezi člověkem a strojem.
Autor: Profimedia.cz
Projekt vznikl jako ukázka pokročilé technologie, která kombinuje umělou inteligenci s vysoce autonomním systémem vyvažování. Tak, aby stroj působil téměř jako živá bytost, reagující na svého jezdce.
Zástupci společnosti Yamaha při prezentaci v Tokiu květnatě mluvili o konceptu Kandó. Pokud byste náhodou nevěděli, ten termín odráží filozofickou úroveň prožitku hlubokého uspokojení a současně silného emocionálního zážitku. Jako když vás hřeje u srdce, že něco děláte dobře.
To splynutí emocí a filozofie se ve vztahu k návrhu motocyklu jevilo až přestřeleně. Nepatří totiž k obvyklým dojmům, které běžně dopravní prostředky vyvolávají. Jenže Yamaha Motoroid opravdu asi není běžným dopravním prostředkem.
Motoroid nebyl prezentován jako stroj určený pro sériovou výrobu, ale spíš jako koncept, průběžně utvářející se návrh, který by měl vést k lepšímu pochopení mobility budoucnosti. A těch pokročilých futuristických rysů v sobě nenese málo.
Základem modelu je umělá inteligence, která je „smyslově“ provázaná s kamerami a senzory. To se promítá například do toho, že má být schopna rozpoznat tvář svého majitele. Nikdo jiný takový motocykl nenastartuje, jen ten, komu patří.
Kdybyste se usadili do sedla, pravděpodobně dost znejistíte. Chybí tu totiž ovládací prvky. Yamaha Motoroid nemá ani klasická řídítka. To, co odtušíte vepředu, jsou napevno uchycené rukojeti. Tenhle stroj neřídíte rukama, ruce si jen opíráte, zatímco se vezete.
Nenajdete tu ani jiné páčky, pedály, knipl, tlačítka nebo volant. Tradiční schéma ovládacích prvků totiž svým technologickým řešením eliminuje. Jak se to tedy má dát ovládat? S pomocí gest, pohybů rukou, dlaní řidiče. A slovními povely. Možná.
Systém obrazového rozpoznání interpretuje nejen příkazy jako „přijeď ke mě“ nebo „zastav se“, ale vytváří i průběžnou zpětnou vazbu mezi strojem a jezdcem. Je to hodně „Matrix“ zařízení.
Yamaha do modelového konceptu integrovala i haptické rozhraní, které fyzicky komunikuje s řidičem. Tedy spíše jezdcem, protože motocykl má vnímat pohyby jeho pasu a boků. Stroj tak má v principu chápat, zda a jak je třeba se během jízdy naklánět, vyvažovat.
Celá ta dynamika pohybu a ono samo-vyvažování je dosaženo skrze AMCES, Active Mass Center Control System. Přeložit se to dá jako Systém aktivního řízení těžiště. Tato technologie tvoří srdce motoroidu.
AMCES dynamicky upravuje těžiště motocyklu tím, že rotuje klíčové komponenty, jako například baterii a kyvné vidlice, kolem centrální osy. Toto inovativní konstrukční řešení umožňuje stroji nejen stát bez opory, ale i udržovat rovnováhu při pohybu bez jezdce.
Jestli je systém AMCES srdcem, smyslové vjemy vnímá motoroid skrze systém IMU. Ten pracuje s daty ze senzorů gyroskopu a akcelerometru v jedné v ultrarychlé smyčce řízení, která zajišťuje stabilitu pohybu v reálném čase.
Yamaha tak demonstruje způsob, jak může stroj aktivně pracovat s vlastním těžištěm místo pasivních mechanických prvků. Tato forma interakce rovněž naznačuje budoucí možnosti ovládání, v nichž stroj „rozumí“ lidským signálům bez přímých dotykových ovladačů.
Jak už tu padlo, na tokijské Motor Show v roce 2017 se široce hovořilo o konceptu, nikoliv nástupu modelu do sériové výroby. Nápad vzbudil rozruch, sesbíral pár cen – například Red Dot Award za design – ale nezdálo se, že bychom o Yamaha Motoroidu měli ještě někdy slyšet.
