Již v pořadí šesté sérii elektrických koloběžek vévodí model Ultra, který se v nabídce poprvé objevil u čtvrté generace. Nová ultra je však mnohem robustnější, výkonnější a celkově prostě větší „kus koloběžky“, než byl kterýkoliv jiný model Xiaomi před ní.
Nezastaví ji štěrk, ani kopce. A má i ABS. Tak drsnou koloběžku Xiaomi nemělo
Cesta k moskvičům vedla přes Američany a Němce. Slaví narozeniny i krach
Značka Moskvič si letos připomíná dvě významná kulatá výročí. V prosinci 1946 vznikly první vozy této značky a 28. února 2006 vyhlásil moskevský arbitrážní soud bankrot automobilky Moskvič. Moskviče...
Prozkoumali jsme Peaq. Největší elektrická škodovka se ukázala neplánovaně
Slavnostní otevření baterkárny M8 v Mladé Boleslavi mělo nečekané finále: poprvé jsme si tam mohli prohlédnout připravované SUV Škoda Peaq. Pro iDNES.cz ho prozkoumal Jiří Duchoň, šéfredaktor...
Známý herec a cestovatel prodává obytné auto. Výbava pomůže přežít i apokalypsu
Stále více cestovatelů mění pohodlí hotelových pokojů za dobrodružství na čtyřech kolech. Pokud to chcete zkusit, pak by se mohlo hodit obytné auto Lukáše Langmajera, které je zrovna k mání. Ale...
Konec mistra volantu. Zemřel velikán, který ochočil legendární Lancii Stratos
Diváky ohromoval jezdeckým uměním za volantem bájných lancií, v nich dobyl tři po sobě jdoucí triumfy na legendární Rallye Monte Carlo, epické vítězství na sicilské Tarze Florio v roce 1972 za...
Čína vyhlásila válku autům bez tlačítek, s volanto-řídítky a výsuvnými klikami
Země, která byla symbolem digitální ofenzivy, najednou vrací do hry mechaniku. Čína chce kvůli bezpečnosti do aut nazpět mechanická tlačítka, klasické kliky a normální volanty. Vzhledem k tomu, že je...
Autozápisník: 6 000 Kč za litr benzinu v F1 a motorista ho chtěl zdražit všem
Palivo do formulí se bude vyvažovat zlatem a šéf německého autoklubu rozezlil motoristy propagací zdražení benzinu i pro běžná auta. Jan Ámos Komenský by měl radost ze Škody hrou a Alfy od...
Fotoduel vyhrála espézetka na multiple, prý je moc hezká. Milovník rumu odpadl
Nové kolo originálního fotoduelu iDNES.cz, v němž se proti sobě postavilo více než sto značek na přání, zná vítěze. Jako nejoriginálnější zvolili čtenáři značku M0C HEZKE. Její držitel je veselá...
Jogger je obr, co nemá konkurenta. Bazarovky se nebojte, dacie jsou spolehlivé
Asi jste si všimli, že kategorie klasických MPV pomalu vymírá. Lidé přesedají do SUV a velkoprostorové vozy jsou nedostatkovým zbožím i na trhu ojetin. Kdo potřebuje opravdu prostorné auto a třeba...
Linka 158 opět v akci. Policisté z bílého autobusu lovili hříšníky na dálnicích
Uvidíte-li bílý autobus Iveco s tmavšími skly, zbystřete pozornost. Za okny totiž mohou být policisté „na výletě“ s kamerami, jimiž nenatáčejí krásy České republiky, ale prohřešky řidičů. Naposledy...
Kylaq by v Evropě ostudu neudělal. Prozkoumali jsme malou levnou škodovku
Škoda uvedla na podzim roku 2024 na indický trh malé SUV jménem Kylaq, které představuje zásadní krok ve strategii značky pro tento region. Jiří Dytrych, který má v koncernu na starosti konvenční...
Předali jsme výhry Porodnicím roku. Poděkování těm, kteří stojí u prvních okamžiků života
Radost z vítězství v naší komunitní volbě Porodnice roku už má i svou hmatatelnou podobu. Do třech vítězných porodnic totiž osobně dorazila...
Účet za elektromobilizaci, co neklapla. Rekordní ztráta Stellantisu je půl bilionu
Evropsko-americká automobilová skupina Stellantis loni kvůli odklonu od elektromobilů vykázala rekordní ztrátu 22,3 miliardy eur (540 miliard Kč). Firma to uvedla ve svém oficiálním sdělení. Je to...
