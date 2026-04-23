Nejslavnější skútr vynalezli před 80 lety v Itálii. Vespa je hit i v Česku

Autor: ,
Italská letecká továrna Piaggio, která hledala po konci druhé světové války nové uplatnění, nakonec spoludefinovala jednu kategorii jednostopých vozidel. Skútry, tedy kapotované motocykl určené hlavně do města, sice vznikly už o pár dekád dřív a po válce se objevily třeba v poraženém Japonsku, až italská firma s nimi ale udělala díru do světa.

Historie značky Vespa se začala psát 23. dubna 1946, kdy firma Piaggio požádalo o patent na svůj skútr.

První pokus výrobce z malého toskánského města Pontedera o kompaktní motocykl se zrodil už za války, model MP5 ale příliš elegance nepobral. Typ zvaný Paperino podle italského názvu Kačera Donalda (je přitom zajímavé, že předválečný Fiat 500 Topolino zase dostal jméno podle italského pojmenování Myšáka Mickeyho) se nelíbil ani Enricu Piaggiovi, který se obrátil na leteckého konstruktéra Corradina D’Ascania. A protože ten se skútry zabýval už dřív, rychle našel řešení.

Nejstarší Vespa je na prodej. Cena za italskou ikonu se v aukci vyšplhá nejspíš až k devíti milionům korun
Než začnete vašeho nového miláčka pořádně projíždět, volte první stovky kilometrů klidnou jízdu. Na skútr si potřebujete zvyknout, motor, brzdy i pneumatiky se potřebují zajet.
Italský skútr Vespa je ve světě malých jednostopých vozidel letitou ikonou. Nadčasový retro design se téměř nemění, téměř každý rok však vystřelí firma nějakou limitovanou edici.
Limitovaná edice Vespa Primavera Wotherspoon spatřila světlo světa v roce 2020. Je to nejbarevnější varianta na flexibilní cestu městem v době covidové, jaká doposud vznikla.
Prodej skútrů se po světě narozdíl od jiných odvětví zvedá. Lidé se nechtějí tlačit s respirátory v přecpané MHD, volí proto flexibilní sólo jízdu.
90 fotografií

Původně vyvíjel skútr pro průmyslníka Ferdinanda Innocentiho, kvůli rozdílným představám o konstrukci rámu se ale rozešli - a když Piaggio potřeboval pomoci, byl D’Ascanio připravený. U rýsovacího prkna se inspiroval skútry od americké firmy Cushman, které využívali třeba američtí výsadkáři a po válce jich v Itálii dost zbylo, rozhodně ale jen nekopíroval. Z praktických i estetických důvodů přesunul motor s převodovkou vedle zadního kola a hlavně navrhl elegantní rám lisovaný z plechu.

Nový skútr tak dostal typický tvar, který mu přinesl také jméno. „Sembra una vespa! (to vypadá jako vosa),“ prohlásil Enrico Piaggio, když uviděl prototyp označený MP6 - podobně jako tento hmyz dostal skútr výraznou zadní část, kterou s řidítky a aerodynamickým krytem řidiče spojuje jen subtilní podlážka. A když se k tomu přidal bzučivý zvuk motoru o objemu 98 kubických centimetrů (u sériových modelů s nuceným chlazením větrákem), bylo jméno Vespa na světě.

Otužilé vosy vylétly z hnízd. Rojení v Praze plánovaly bez ohledu na počasí

V poválečné Itálii si nový skútr rychle získal oblibu a výrazně se zasloužil o motorizaci země. Do konce roku 1946 se prodalo zhruba 2300 skútrů, v dalším roce to bylo již 10 000 kusů a v roce 1950, kdy se Vespa začala vyrábět i v Německu, to bylo už 50 000. Miliontá Vespa byla prodána v roce 1956, dva miliony byly překonány o čtyři roky později a magická hranice deset milionů padla koncem 80. let. Do dnešních dní celkový počet vyrobených kusů přesáhl 20 milionů.

Autotesty

Sledovat další díly na iDNES.tv

Vespa se přitom nesmazatelně zapsala do srdcí Italů, kterým umožnila nejen dopravu po městech, ale vyráželi v ní i na výlety. Až v polovině 50. let její roli rodinného dopravního prostředku začaly přebírat automobily, Fiat 600 představený v roce 1955, a zejména menší a o dva roky mladší Fiat 500. Ty ale byly přeci jen dražší - v době, kdy skútr s motorem o objemu 150 kubických centimetrů přišel na 150 000 lir, stála „pětistovka“ půl milionu, zhruba roční dělnický plat.

Všechno nejlepší! Nejitalštějšímu autu je šedesát let

Elegantní Vespa, která si základní tvary zachovala až do dneška a během tři čtvrtě století našla řadu více či méně povedených kopií, se také stala jednou z kulturních ikon 20. století. Na Vespě se proháněl například Gregory Peck s Audrey Hepburnovou v slavném filmu Prázdniny v Římě z roku 1953 nebo členové londýnské subkultury takzvaných mods. Její kulaté tvary pak dnes neodmyslitelně patří ke koloritu italských měst, ale věrné příznivce nachází po celém světě.

Firma ale zažila také horší období, zejména od 80. let, kdy skútry začínaly prohrávat boj se stále dostupnějšími automobily. Přes hospodářské těžkosti a změny vlastníků se jí ale podařilo přežít a Vespa se stala nejen oblíbeným dopravním prostředkem pro ucpaná města, ale také symbolem italské elegance. I díky početným příznivcům může továrna chtít vyšší ceny - zatímco základní „stopětadvacítka“ Vespa přijde na 125 000 korun, podobný skútr značky Honda je až o třetinu levnější.

Vespa je dodnes ideální vozítko do města, a proto není divu, že se už před lety vydala cestou elektrifikace. Právě u každodenního několikakilometrového dojíždění příliš nevadí omezený dojezd a pomalejší doplnění energie na další cestu. První elektrické vespy se představily na podzim 2018 a nabídly až stokilometrový dojezd - ovšem za cenu omezené maximální rychlosti. To se kupodivu příliš nezměnilo ani u dnešního modelu, který přijde za 190 000 korun.

Nejtěžší je jet pomalu. Reportér prohnal vespu herce Matáska podél Vltavy

15 tisíc italských vos

Prodej nových skútrů Vespa a Piaggio letos v prvním čtvrtletí meziročně vzrostl o šest procent na 127 strojů. Další stovku si Češi dovezli ze zahraničí jako ojeté. Loni se skútrům italské značky tolik nedařilo a jejich prodej klesl proti roku 2024 o 14 procent. V tuzemsku jezdí okolo 15 000 skútrů Vespa. Vyplývá to z údajů Svazu dovozců automobilů a odhadu Vespa Clubu ČR.

Majitelé Vesp se podle prezidenta Vespa Clubu ČR Vítězslava Křížka v tuzemsku sdružují do 26 funkčních klubů s více než 1500 členů. Každoročních akcí se účastní zhruba 700 "vespařů“. Nejvýznamnější tuzemská Vespa akce je jednoznačně mezinárodní Vespa sraz zvaný Pragovespa, pořádaný v Praze, který má letos svůj 14. ročník.

Značka Vespa je podle Křížka oblíbená hlavně pro svůj výjimečný retro design. „Vespa je prostě díky svým ladným tvarům líbivá. Jinak pak dominuje jednoduché, intuitivní ovládání,“ vysvětluje. „Jízda na ní díky plynulé, automatické převodovce nevyžaduje žádné zvláštní nároky na dovednost při ovládání stroje. Prostě jen přidáváte plyn a brzdíte oběma rukama jako na kole. Dále je to vysoká spolehlivost,“ dodává.

Na stále neutuchající veliké popularitě má podle něj také značný podíl perfektně zvládnutý marketing. Vespu vlastnila a vlastní řada světově populárních osobností napříč profesemi, v ČR například herec David Matásek. Vespa je často používaná do reklam a filmů.

V Česku je velmi populární typ Primavera 125 a hned za ním je Vespa Sprint 125 ccm, které mohou řídit i vlastníci řidičského průkazu na osobní automobil. Mezi majiteli skútrů Vespa s vyšší kubaturou vede model Vespa GTS 300 ccm.

Podle zapáleného majitele Vespy Petra Minaříka z Prahy není jeho Vespa jen obyčejný skútr, ale i životní styl. „Když se řekne skútr, většině lidí se automaticky vybaví právě Vespa, a není divu. Tahle značka má obrovskou tradici a jedinečný design, který prostě nejde přehlédnout. Asi jako když se řekne motorka, tak si zase vybavím Harley-Davidson,“ podotkl.

Vlastní model Vespa GTS 125 Sport a pořídil si jej hlavně jako dopravní prostředek do města. „Je ideální na každodenní přesuny. Rychle se dá proplést hustým provozem, snadno se téměř kdekoliv zaparkuje a nemusím řešit dlouhé hledání místa. Navíc na ní můžu jet úplně v civilu, bez nějakého složitého oblékání, a pořád je to pohodlné,“ řekl. „Ale není to jen praktická věc. Vespa dává i určitý pocit svobody a radosti. Když chci, můžu ji vzít i mimo město na vyjížďku, užít si cestu a trochu si vyčistit hlavu,“ dodal.

Nejsilnější vespa všech dob si vás osedlá a ochočí
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Čínské SUV Jaecoo 7 je nejprodávanějším autem ve Velké Británii. Test ukázal proč

Ambiciózní čínský model Jaecoo J7 vypadá jako malý Range Rover a ve Velké...

Ambiciózní čínský model Jaecoo J7 vypadá jako malý Range Rover a ve Velké Británii již stihl v prodejích potupit dosavadní bestseller Ford Pumu. Teď si tento model na pomezí mezi Škodou Karoq a...

Škoda Epiq žhaví gumy na start. Fotograf ji nachytal při testech

Maskovaný prototyp elektomobilu Škoda Epiq při testech na sněhu.

Premiéra nové malé elektrické škodovky je na spadnutí. Odhalení podoby nového modelu, o kterém jinak víme skoro všechno, je otázkou týdnů. Slavný automobilový paparazzi Stefan Baldauf poskytl pro...

Ruská Volha se vrací na silnice. Využije čínskou techniku a opuštěný závod VW

Vlajková loď K50 je největším a nejluxusnějším modelem v nabídce značky Volha....

Volha se po několika eskapádách znovu vrací na ruský trh. Ještě před dvěma lety to vypadalo, že to budou převlečené modely od čínského Changanu, ale nakonec mají podobně jako volva základ ve vozech...

Nejkrásnější auto roku. Kabriolet na riviéru převádí slavičí zpěv na světlo

Rolls-Royce Project Nightingale

Nádherná silniční jachta pro promenády na riviéře kandiduje na nejkrásnější auto letoška. Rolls-Royce představuje Project Nightingale, který patří do řady zakázkových vozů Coachbuild Collection....

Toto byl nějaký mercedes! Nad piano není, platí to dodnes

Mercedes 300D

V pomyslné garáži slávy historie individuálního automobilismu zaujímá jedno z nejvyšších míst Mercedes W123. Ukažme si tento technický skvost u příležitosti padesátého výročí jeho uvedení na trh.

Stačilo málo a konečně je po šesti letech z VW ID.3 hezké a funkční auto

Volkswagen ID.3 Neo

Pohádku o ošklivém káčátku zná každý. Po chvilce rmoucení je z rozčepýřeného mláďěte krásná labuť. U Volkswagenu jim čtení Andersena pár let trvalo. A teď se konečně dá o ID.3 říci, že je to hezké...

První jízda na motorce pro první dámu. Triumph Trident 660 je skvělý univerzál

Exkluzivně
Trident 660 ve žluté barvě

První dáma Eva Pavlová je nadšenou motorkářkou. Letošní sezonu osedlá Triumph Trident 660. Výrazně občerstvený model, který platí za velmi přívětivou začátečnickou motorku, dostala zapůjčený na...

22. dubna 2026

Evropa chce zpomalit řidiče. Nižší rychlost má šetřit palivo i peníze

Premium
I když leží o dobré čtyři tisícovky kilometrů dál, má dění v Hormuzském průlivu...

Hormuzský průliv leží vzdušnou čarou od Česka 4 000 kilometrů. To je geografie. Konflikt, který se tam už sedmým týdnem odehrává? To je prý geopolitika. A ta má, vzdálenosti navzdory, drastický dopad...

21. dubna 2026

Světový den kreativity na kolech: auto složené z 223 dílů z hobbymarketu

Stroj složený z 223 různorodých dílů z hobbymarketu skutečně jezdí a stal se...

Místo volantu má závaží na činku, funkci plynového pedálu plní naběračka na těstoviny, přední část karoserie tvoří otočená vana a místo bezpečnostních pásů jsou vodítka pro psy. Dnešek je Světovým...

21. dubna 2026

Boom čínských značek nebude, nenabízejí nic zásadního, říká šéf leasingovky

Premium
Čínský výrobce chytrých telefonů Xiaomi vstupuje na trh s elektromobily. Firma...

Čínská auta nenabízejí nic tak inovativního, aby mohla zásadně změnit trh a získat dominantní podíl v Evropě. Jejich podíl na prodejích sice poroste, ale jen mírně, stejně jako elektromobilů, myslí...

20. dubna 2026

Fabrika, kde pracují roboti potmě, je i v Česku. V Rakovníku montují kamery aut

Společnost Valeo spustila novou, plně automatizovanou výrobní linku v režimu...

Výrobce dílů a systémů pro automobily Valeo v Rakovníku spustil linku fungující bez osvětlení i lidského zásahu. Slouží pro výrobu optických komponentů pro detekční kamery aut.

20. dubna 2026

Prostředník: 4 tisíce eur, tykání policistovi za 600. Jak při řízení nadávat a neplatit

Premium
Rychlost zabíjí. Nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky a technicko-dopravní...

Svět za čelním sklem automobilu se v posledních letech změnil v arénu, kde se moderní člověk pokouší často o nemožné: nezabít toho před sebou a zároveň si neuhnat žaludeční vředy. Němci na to šli...

19. dubna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.