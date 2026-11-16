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Už i v motorkách je vše naopak. Harley a BMW mají laciné novinky, Čína superbike

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Hlavní motocyklový veletrh na podzim už tradičně představil novinky a trendy pro sezonu 2027. V nabídkách zavedených značek se rozšiřuje nabídka jednodušších a dostupnějších motocyklů střední třídy orientovaná na zákazníky, pro které jsou velké a drahé motocykly příliš nákladné a náročné na řízení.
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Naopak čínské značky ani zdaleka nehrají druhé housle. Například CFMOTO s V4SR-RR vstupuje přímo do světa evropských superbiků a další čínské značky se pouštějí do vyšších objemových kategorií. V následujícím přehledu přinášíme třináct největších novinek jednostopého světa pro sezonu 2027.

Harley-Davidson

Harley-Davidson Sprint 440, cruiser za 140 tisíc korun. Novinka od H-D rozbourala zavedenou tradici obřích velkoobjemových strojů H-D a přichází s maximálně jednoduchým jednoválcem. Harley-Davidson toho poslední dobou pro začínající jezdce moc neměl a nyní to chce napravit. Na jaro 2027 pak slíbil ještě osmistovku, která by spolu s nyní představeným Sprint 440 měla tvořit odrazový můstek k jeho dvanáctistovkám a devatenáctistovkám. Pořád jde ale hlavně o cruisery!

Malý cruiser Sprint 440 má zajímavou siluetu a tvar nádrže, které moc pěkně navazují na charakteristické tvary řady Sportster. Také rozměry kol 19“ vepředu a 17“ vzadu odkazují na tradiční konstrukci H-D. Novinka používá vzduchem a olejem chlazený jednoválec 440 cm³ s výkonem 27 koní a točivým momentem 38 Nm, motor má i vyvažovací hřídel na vyhlazení vibrací. Technickým základem je indický model X440, který pro H-D vyrábí indická společnost Hero.

Sprint s plnou 9litrovou nádrží váží 189 kg, což na cruiser vůbec není špatná hodnota. Nový agregát už místo lanka používá elektronický plyn, proto nepřekvapí, že je přístrojovka řešená pomocí kulatého barevného TFT displeje o průměru 3,5“. Podvozek a odpružení má jen omezené možnosti nastavení, lze pouze měnit předpětí zadních tlumičů v rozmezí sedmi úrovní.

Harley-Davidson Sprint 440, cruiser za 140 tisíc

Jedním z hlavních lákadel pro mladé zákazníky je kromě známého designu H-D také prodejní cena. Ta totiž obvykle bývá tím zásadním argumentem, který až dosud bránil většímu rozšíření H-D na trhu. Oznámená částka 4 700 eur bez DPH se na českém trhu promítne do finální ceny necelých 140 tisíc korun. A to už je hodně velké lákadlo, předběžné odhady totiž počítaly s podstatně exkluzivnější cenovkou.

CFMoto

V4SR-RR, první čínský superbike – jednu z největších technologických premiér výstavy přivezla značka CFMoto, která už si na našem trhu vybudovala solidní pozici. Před rokem jsme na veletrhu v Miláně viděli první koncept, letos už je tu hotová verze nového superbiku V4SR-RR s několika zajímavými technickými prvky. Přestože o začátku výroby zatím nepadlo ani slovo, jako ukázka technologického vývoje je tato novinka hodně působivá.

Nový čínský superbike používá motor V4 o objemu 997 cm³ s úhlem válců 90° s protiběžnou klikou a udávaným maximálním výkonem 210 koní při 15 000 ot/min. V4SR-RR se může pochlubit hodnotou 180 kg suché váhy a komponenty té nejvyšší třídy a nejprestižnějších značek. Odpružení dodává Öhlins, brzdy jsou od Bremba se špičkovými brzdovými třmeny Hypure.

Obutí je jak jinak než Pirelli Diablo Supercorsa SP V4 a výfukový systém titanový Akrapovič z čistého titanu. V nabídce bude ještě speciální verze V4SR-RR Carbon Black, zaměřená čistě na okruhy, s ještě větším podílem karbonových prvků a se zakrytovanými předními brzdiči. Ta bude mít především za cíl sloužit jako homologační speciál, podle kterého se pak bude stavět závodní verze pro seriál WSBK.

CFMoto V4SR-RR, první čínský superbike

Nejvíc zájmu na italském veletrhu ovšem budil design v italském stylu, a hlavně velké přítlačné plochy. „Křídla“ nového CFMoto jsou totiž elektronicky řízená a natáčí se v závislosti na náklonu a rychlosti. Při brzdění z rychlosti 160 km/h by měla zvýšit přítlak na přední kolo o 20 procent ve srovnání s konvenčními winglety používanými v MotoGP i WSBK. Přítlačné prvky přitom mohou ve vyšších rychlostech fungovat asymetricky a podporovat i změnu směru motocyklu. To by znamenalo velký přelom v oblasti aerodynamiky.



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Témata: motocykl, Honda, BMW, Afrika

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