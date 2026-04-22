Triumph patří mezi prémiové výrobce motocyklů a je silný především ve dvou oblastech. Za prvé jsou to stroje třídy classic. Tam patří především řady Boneville a Scrambler. A protože jde o klasické motocykly, jsou postaveny většinou na silných dvouválcích. Druhou silnou kategorií jsou sportovní motocykly, které jsou pro změnu spojeny s tříválci a mají pro někoho až příliš odvážný design. A v době jejich vzniku bylo odvážné postavit sportovní motocykly na tříválcích.
Minulý čas používáme proto, že dnes už je to právě především díky Triumphu osvědčená technika, kterou ostatní kopírují nebo se jí přinejmenším inspirují. Pokud se vám líbí sportovní fleur, ale design klasických motorek, má Triumph řešení i pro vás. V klasickém kabátě, ale s moderním tříválcovým motorem nabízí motocykly Trident, které přichází v letošním roce v nových inovovaných verzích.
Na první pohled se trident od předchozí generace neliší. Základem konstrukce je opět trubkový rám. Designeři sice tvrdí, že se inspirovali americkými musclecars, ale změny jsou to opravdu decentní. Takže to podstatné se nezměnilo na povrchu, ale uvnitř.
Trident je designem umírněná klasika, ale tříválec napovídá, že to nebude jen stroj na kochání. Je to drobný a kompaktní motocykl a pozice za řídítky láká hned po usednutí ke sportovní jízdě. Změna se nekoná ani v oblasti ergonomie a ovládacích prvků. To je vlastně dobře, protože všechno funguje skvěle a na motorce jste za chvíli doma, i když triumphy neznáte.
V nabídce jsou tři barevná provedení Tridentu: bílá pure white, modrá interstellar blue v kombinaci s šedou mineral grey, stříbrná silver ice v kombinaci oranžovou orange intense.
Světla mají klasický design, aby ladila k charakteru mašiny, ale jsou samozřejmě LEDková. U klasického stroje bychom viděli raději analogový budík, ale musíme uznat, že moderní digitální palubka vypadá svěže a je dobře přehledná. Displeje jsou umístěné v kulatém „budíku“, takže alespoň tady zůstává spojení s klasikou.
Každopádně na displejích najdete vše důležité a pomocí tlačítek na levém řídítku snadno přepínáte zobrazované funkce. Nestandardní je přepínání dálkových světel a chvilku jsem hledal i ovládání vyhřívání rukojetí, které je zapuštěné do levého heftu, ale to už je taková triumphácká specialita a za mě je to mnohem lepší řešení než lovení ovládání někde v menu.
Kříž s šipkami a potvrzovací tlačítko jsou dobře umístěné a v menu se s nimi pohybujete logicky a přehledně.
Na tridentu vás nekryje žádné plexi, za styl musíte zkrátka něco obětovat. Zrcátka jsou dobře umístěná a nabízí slušný přehled o tom, co se za vámi děje. Dvoudílné sedlo je spíše sportovní, ale nabízí i základní komfort a s výškou 805mm láká především menší jezdce.
Tříválec
Tím se dostávám k motoru a ten je opravdu skvělý, protože Triumph tříválce opravdu umí. A právě v motoru se toho mezigeneračně změnilo hodně. Ve výkonu přibylo 14 koní, a to je u motorky, která měla 81 koní, opravdu galaktický mezigenerační skok. Krouťák se zvýšil na 68 Nm, ale hlavně je k využití v 80 procentech otáček nad 3000 ot/min nahoru.
V zátahu motoru už od nižších otáček nejsou žádná hluchá místa a znatelné propady. Špičkový výkon 95 koní je k dispozici v 11 250 otáčkách za minutu, to je o 1000 otáček víc než u předchozího modelu. A na 12 650 ot/min se posunul se i omezovač otáček. Motor je nejen nově nastavený, ale změněny byly například i hlavy válců, ventily, vačky a přepracované byly i šestistupňová převodovka a spojka.
Rychlořazení nejenže funguje výborně, ale najdete ho už v základní výbavě.
Než se pustím do dojmů z motoru, tak bych rád zmínil hmotnost stroje. Plně natankovaný váží 190 kg, a to je velice dobrá hodnota. Za jízdy mi připadal stroj ještě lehčí, a to je spolu s motorem alfa i omega zábavy!
Triumphácký řadový kapalinou chlazený třiválec je jednoduše řečeno – skvělý nejen parametry, ale hlavně dojmem! Má překvapivě silný zátah už od spodních otáček a pokud podržíte plyn až ke dvanácti tisícům, motor pěkně zaječí a nabízí hodně emocí. Kvůli euronormám nečekejte ohlušující řev výfuku, ale i tak má 660 důstojnou zvukovou kulisu, za kterou se nebudete muset stydět.
Brzdění motorem není tak výrazné jako u větších triumpháckých dvouválců, ale rozhodně si s ním pomůžete. Vibrace stroje jsou v rozumných mezích a určitě mě nerušily. Servisní interval 16 000 km, patří k těm delším a Triumph se chlubí tím, že náklady na vlastnění stroje jsou ve srovnání s konkurencí podstatně nižší. Toho vývojáři docílili nejen delšími servisními intervaly, ale i díky nižšímu počtu hodin potřebných na servis.
Palivová nádrž Tridentu pobere 14 litrů, takže počítejte s dojezdem okolo 300 km, a to pro jízdy kolem komína bohatě stačí. Elektronika nabízí tři základní jízdní režimy: Rain, Road a Sport. Volbou režimu se mění především odezva na plyn, maximální výkon a kontrola trakce. Tato motorka je na silnici jako ryba ve vodě a funguje výborně.
Obratný i pohodlný
Pokud jsem byl ve výjezdu příliš agresivní na plyn, zadní kolo se protočilo jen lehce a elektronika korigovala výkon motoru na zadním kole velmi dobře, aniž bych ztratil tah na bránu a mohl jsem ze zatáčky vystřelit s téměř plným plynem. Obratnost motorky je excelentní a překlápění stroje v serpentinách funguje na jedničku. V zatáčkách zapomeňte na klasiku, tady je trident slušný sportovní naháč.
Co se týká podvozku je to takový kompromis (v dobrém slova smyslu) mezi sportem a pohodlím. Tlumení Showa má zdvihy 120 mm vpředu a 130 mm vzadu. Podvozek funguje dobře, ale nastavitelný bohužel není. Brzdy fungují skvěle. Sice jsem měl obavu z předního dvoupístku, ale moderní brzdiče Nissin se zakusují do dvou 310 mm kotoučů s chutí a jistotou a odvádí skvělou práci. Za zmínku stojí i náklonové ABS, které není v této kategorii také úplnou samozřejmostí.
Většinu motorek dokážu „přečíst“ dříve, než na ně sednu. Velikostí i objemem jsem měl tuto motorku za stroj pro holky nebo začátečníky. Myslím, že pro tuto cílovou skupinu je to opravdu výborný stroj, ale musel jsem si zmíněný názor poupravit, protože výkonem a zábavností potěší i vyježděnější motorkáře. Asi to nebude stroj pro dvoumetrového hromotluka, ale se svými 176 cm jsem se cítil na tridentu v pohodě.
Triumph patří k prémiovým značkám a Trident nabízí navíc hromadu výbavy jako rychlořazení nebo náklonové ABS a to všechno za 223 tisíc korun ceníkových, v akcích se dá sehnat i levněji. Za tuto cenu je to opravdu zajímavá motorka.
Trident mě mile překvapil tím, že to není jen stylovka, ale i sportovní motorka, na které se pěkně svezete. A ještě jedna vychytávka pro začátečníky. Pokud vlastníte řidičák skupiny A2, můžete klidně osedlat i tento stroj. U autorizovaného dealera je totiž možné nechat snížit výkon motocyklu na 35kW a po rozšíření řidičáku opět otevřít na plných 70kW, tedy 95 koní.
Takže ano, jsme zase zpátky u motocyklu pro začátečníky, ale Trident 660 vás nezklame ani u vyjížděk kolem komína a má v sobě i pořádný kus sportovní DNA Triumphu.
|Typ motoru
|Kapalinou chlazený řadový tříválec, 12ventilový, DOHC
|Zdvihový objem (cm³)
|660
|Palivový systém
|Sekvenční vícebodové elektronické vstřikování paliva s elektronicky řízenou škrticí klapkou
|Převodovka
|6stupňová
|Výkon motoru (k)
|81
|Maximální točivý moment (Nm)
|64
|Vrtání / zdvih (mm)
|74 / 51,1
|Výfukový systém
|Nerezový výfukový systém 3-1 s nízko umístěným jednostranným nerezovým tlumičem
|Sekundární převod
|Řetěz s X-kroužky
|Spojka
|Mokrá, vícelamelová s asistencí a funkcí proti prokluzu
|Spotřeba (l/km)
|5,4
|Emise CO2 (g/km)
|124
|Přední brzdy
|Dvojité 310mm kotouče, dvoupístkové třmeny Nissin, OC-ABS
|Přední pneumatiky
|120/70R17
|Zadní pneumatiky
|180/55R17
|Kola
|5paprsková z hliníkové slitiny, 17" × 3,5" vpředu a 17" × 5,5" vzadu
|Zadní brzdy
|Jeden 255mm kotouč, jednopístkový třmen Nissin, OC-ABS
|Rám
|Trubkový ocelový rám s obvodovou konstrukcí
|Zdvih přední vidlice (mm)
|120
|Zdvih zadní vidlice (mm)
|130
|Kyvná vidlice
|Dvouramenná, ocelová svařovaná
|Odpružení vpředu
|Plně stavitelné obrácené 41mm vidlice Showa SFF-BP
|Odpružení vzadu
|Monoshock tlumič Showa s přepákováním a nastavitelným předpětím
|Objem palivové nádrže (l)
|14
|Úhel řízení (°)
|24.6
|Rozvor (mm)
|1401
|Šířka řídítek (mm)
|795
|Výška bez zrcátek (mm)
|1089
|Výška sedla (mm)
|805
|Provozní hmotnost (kg)
|190
|Přístroje
|LCD multifunkční přístrojový panel s integrovaným barevným TFT displejem
|Světlomety
|LED