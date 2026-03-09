Výrazně občerstvený model, který platí za velmi přívětivou začátečnickou motorku, dostala zapůjčenou na celou letošní sezonu. Na konci sezony půjde stroj z kategorie naháčů do aukce, vydraženou částku daruje importér značky nadaci Evy Pavlové.
Eva Pavlová dostane model Trident 660, který se pro letošní sezonu dočkal aktualizace.
Trident platí za přívětivou začátečnickou motorku. Tříválce není nutné tolik vytáčet jako čtyřválce, lehkonohý obratný naháč je tak ideálním strojem pro začínající i rekreační jezdce.
Motorku, kterou letos ozkouší Eva Pavlová, značka profiluje jako stroj pro ženy. „Trident 660 přivedl ke značce Triumph více jezdkyň než kterýkoli jiný model v naší nabídce. Tyto motocykly získaly řadu ocenění a představily značce Triumph novou skupinu jezdkyň,“ říká Paul Stroud, obchodní ředitel společnosti Triumph Motorcycles.
Všestranný Trident je vstupní branou do světa ikonické britské značky motocyklů. Cena loňského provedení byla 215 tisíc korun, nyní se vyprodávají za 180–190 tisíc, očekává se, že nové provedení bude o pár tisícovek dražší.