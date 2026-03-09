Nová motorka pro první dámu. Eva Pavlová osedlá přívětivého naháče

František Dvořák
Brno (od zpravodaje Auto.iDNES.cz) - Na brněnském Motosalonu byl váženým hostem zahajovacího dne prezidentský pár. Eva Pavlová a Petr Pavel jsou nadšenými motorkáři, to je známé. První dáma převzala na veletrhu, který tradičně zahajuje motorkářskou sezonu, klíče od Triumphu Trident 660.

Výrazně občerstvený model, který platí za velmi přívětivou začátečnickou motorku, dostala zapůjčenou na celou letošní sezonu. Na konci sezony půjde stroj z kategorie naháčů do aukce, vydraženou částku daruje importér značky nadaci Evy Pavlové.

Eva Pavlová bude mít novou motorku Triumph Trident 660
Eva Pavlová bude mít novou motorku Triumph Trident 660
Eva Pavlová bude mít novou motorku Triumph Trident 660
Eva Pavlová bude mít novou motorku Triumph Trident 660
Eva Pavlová bude mít novou motorku Triumph Trident 660
34 fotografií

Eva Pavlová dostane model Trident 660, který se pro letošní sezonu dočkal aktualizace.

Trident platí za přívětivou začátečnickou motorku. Tříválce není nutné tolik vytáčet jako čtyřválce, lehkonohý obratný naháč je tak ideálním strojem pro začínající i rekreační jezdce.

Motorku, kterou letos ozkouší Eva Pavlová, značka profiluje jako stroj pro ženy. „Trident 660 přivedl ke značce Triumph více jezdkyň než kterýkoli jiný model v naší nabídce. Tyto motocykly získaly řadu ocenění a představily značce Triumph novou skupinu jezdkyň,“ říká Paul Stroud, obchodní ředitel společnosti Triumph Motorcycles.

Všestranný Trident je vstupní branou do světa ikonické britské značky motocyklů. Cena loňského provedení byla 215 tisíc korun, nyní se vyprodávají za 180–190 tisíc, očekává se, že nové provedení bude o pár tisícovek dražší.

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

Nejčtenější

Cesta k moskvičům vedla přes Američany a Němce. Slaví narozeniny i krach

Moskvič 427

Značka Moskvič si letos připomíná dvě významná kulatá výročí. V prosinci 1946 vznikly první vozy této značky a 28. února 2006 vyhlásil moskevský arbitrážní soud bankrot automobilky Moskvič. Moskviče...

Světová premiéra v Brně: nová litrová Jawa za 1,5 milionu, bude jich jen 15

Jawa 1000

Brno (od zpravodaje Auto.iDNES.cz) Na brněnském veletrhu Motosalon Jawa představila dvě novinky, z nichž Jawa 1000 má být prémiovým a exkluzivním výrobkem a Jawa Twin 730 designově příbuzným, ale cenově výrazně dostupnějším modelem.

Prozkoumali jsme Peaq. Největší elektrická škodovka se ukázala neplánovaně

Maskovaný prototyp Škody Peaq v nové výrobní hale pro bateriové systémy...

Slavnostní otevření baterkárny M8 v Mladé Boleslavi mělo nečekané finále: poprvé jsme si tam mohli prohlédnout připravované SUV Škoda Peaq. Pro iDNES.cz ho prozkoumal Jiří Duchoň, šéfredaktor...

Prezident na Motosalonu: vyzkoušel čtyřkolku i novou bundu Jawy

Prezident Petr Pavel se na Motosalonu podepisoval svým fanouškům.

Brno (od zpravodaje Auto.iDNES.cz) V Brně běží Motosalon, organizátoři očekávají desetitisíce návštěvníků. Veletrh motocyklů a čtyřkolek se na brněnské výstaviště vrací po dvou letech, tentokrát se zaměří také na ženy. Podívejte se na...

Auta speciálně pro ženy. Zajímavé pokusy, které stojí za pozornost

„Racčí křídlo“ na pravé straně konceptu Fiat 850 Vanessa usnadňovalo přístup k...

Nedělní mezinárodní den žen je dobrým důvodem k tomu ohlédnout se do historie za několika modely a koncepty, které byly navrženy jako vozy speciálně určené pro ženy. Přestože se na ně již téměř...

Mezi octavií a superbem. Ambiciózní čínský kombík BYD nadchne i zklame

BYD Seal 6 DM-i Touring

BYD Seal 6 DM-i Touring se svými parametry rozkročuje přesně mezi kombíkové verze Octavie a Superbu. Je to plug-in hybrid pro ty, kdo nemají v lásce vozy SUV a chtějí experimentovat s...

9. března 2026

Nová motorka pro první dámu. Eva Pavlová osedlá přívětivého naháče

Eva Pavlová bude mít novou motorku Triumph Trident 660

Brno (od zpravodaje Auto.iDNES.cz) Na brněnském Motosalonu byl váženým hostem zahajovacího dne prezidentský pár. Eva Pavlová a Petr Pavel jsou nadšenými motorkáři, to je známé. První dáma převzala na veletrhu, který tradičně zahajuje...

9. března 2026

Superbourák celebrit vznikl díky vládci Íránu. Perský šáh chtěl osmiválec

Maserati 5000 GT Scia di Persia od Carozzeria Touring

Než Írán v roce 1979 zachvátila Islámská revoluce, byla to veselá země, která hleděla k modernímu západu. S íránským šáhem Rézou Páhlavím je spojeno jedno slavné auto, opravdový superbourák...

8. března 2026

Auta speciálně pro ženy. Zajímavé pokusy, které stojí za pozornost

„Racčí křídlo“ na pravé straně konceptu Fiat 850 Vanessa usnadňovalo přístup k...

Nedělní mezinárodní den žen je dobrým důvodem k tomu ohlédnout se do historie za několika modely a koncepty, které byly navrženy jako vozy speciálně určené pro ženy. Přestože se na ně již téměř...

7. března 2026

Prezident na Motosalonu: vyzkoušel čtyřkolku i novou bundu Jawy

Prezident Petr Pavel se na Motosalonu podepisoval svým fanouškům.

Brno (od zpravodaje Auto.iDNES.cz) V Brně běží Motosalon, organizátoři očekávají desetitisíce návštěvníků. Veletrh motocyklů a čtyřkolek se na brněnské výstaviště vrací po dvou letech, tentokrát se zaměří také na ženy. Podívejte se na...

6. března 2026  9:51,  aktualizováno  14:38

Automobilový král byl na skok v Praze. Nový Mercedes S má vyhřívané i pásy

Mercedes-Benz třídy S (2026)

U nového eska vyměnili polovinu součástek a dali mu do vínku vyhřívané pásy, vyhřívaný katalyzátor, ventilaci čistící vzduch a podvozek, který díky cloudu ví o výmolu dřív, než k němu dojedete. Bez...

6. března 2026,  aktualizováno  13:21

Světová premiéra v Brně: nová litrová Jawa za 1,5 milionu, bude jich jen 15

Jawa 1000

Brno (od zpravodaje Auto.iDNES.cz) Na brněnském veletrhu Motosalon Jawa představila dvě novinky, z nichž Jawa 1000 má být prémiovým a exkluzivním výrobkem a Jawa Twin 730 designově příbuzným, ale cenově výrazně dostupnějším modelem.

6. března 2026,  aktualizováno  11:52

V Brně začíná Motosalon, mezi prvními návštěvníky byl prezident Pavel

Prezident Petr Pavel na Mezinárodním veletrhu motocyklů, čtyřkolek,...

V Brně začíná Motosalon, veletrh motocyklů a čtyřkolek. Na Výstaviště se vrací po dvou letech. Je o halu větší, přinese světovou premiéru modelu domácí značky Jawa i zónu zaměřenou na ženy. Mezi...

5. března 2026  11:04

Autozápisník: Trump má novou Bestii a 6 000 Kč za litr benzinu v F1

Americký prezident Trump dostal novou „Bestii“ a palivo do formulí se bude...

Americký prezident Trump dostal novou „Bestii“ a palivo do formulí se bude vyvažovat zlatem. Jan Ámos Komenský by měl radost ze Škody hrou a Alfy od karabiniérů sklízejí potlesk. Jak to, že jsou auta...

5. března 2026,  aktualizováno  8:41

Nezastaví ji štěrk, ani kopce. A má i ABS. Tak drsnou koloběžku Xiaomi nemělo

Exkluzivně
Xiaomi Electric Scooter 6 Ultra

Barcelona (od zpravodaje Auto.iDNES.cz) Výrobce mobilů a další spotřební elektroniky Xiaomi představil na konferenci v Barceloně novou generaci elektrických koloběžek. Na vrcholu nabídky stojí model 6 Ultra, který nabídne dosud nevídané...

5. března 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Fotoduel vyhrála espézetka na multiple, prý je moc hezká. Milovník rumu odpadl

Fiat Multipla

Nové kolo originálního fotoduelu iDNES.cz, v němž se proti sobě postavilo více než sto značek na přání, zná vítěze. Jako nejoriginálnější zvolili čtenáři značku M0C HEZKE. Její držitel je veselá...

4. března 2026

Cesta k moskvičům vedla přes Američany a Němce. Slaví narozeniny i krach

Moskvič 427

Značka Moskvič si letos připomíná dvě významná kulatá výročí. V prosinci 1946 vznikly první vozy této značky a 28. února 2006 vyhlásil moskevský arbitrážní soud bankrot automobilky Moskvič. Moskviče...

4. března 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.