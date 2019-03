Manuál pro začínající motorkáře: Vybrat motorku je věda. Neuspěchejte to!

Motocykly v dnešní době plní hlavně roli krásného motoristického koníčku a jen málokdo si je pořizuje jen jako „pracanta“.



Každý člověk má jiný vkus a přístup k životu, univerzální doporučení nového motocyklu prostě neexistuje. Přesto lze najít řadu základních tipů, jak po získání odpovídajícího řidičáku při výběru „té správné a jediné“ jednostopé společnice postupovat. Podobně jako u partnerských vztahů, motorka se musí majiteli hlavně líbit.



Jestli máte už na showroomu problém motorku vůbec zvednout ze stojánku a udržet ve vzpřímené poloze, asi byste měli jít do nižší váhové kategorie.

1 Superbike, naháč, enduro nebo radši cruiser

Váháte, jestli vás lákají spíš choppery, nebo naopak kapotované supersporty? Jeden den máte vybraný čtyřválec a za týden na showroomu prohlížíte jednoválce? Pak raději ještě chvíli vybírejte, sledujte články a recenze motocyklů a ujasněte si, jaký styl se vám líbí a co od své jednostopé krásky očekáváte. Podrobněji to rozebírat by bylo na dlouho, záleží na vašem životním stylu, osobních preferencích i zamýšleném způsobu využití.

Plánujete spíš kratší projížďky, občasné dojíždění do práce, nebo delší motorkářské dovolené? Sníte o zážitcích ze závodního okruhu? Budete jezdit sami, nebo ve dvou? Kamarádi vás budou lákat na dovolené do Maroka, nebo spíš na víkendové srazy? Osloví vás spíš spolehlivá němka, vášnivá italka nebo bezpečná japonka? Od toho všeho se bude odvíjet ta správná motorka pro vás.

2 Pro začátek je rozumné krotit menší stádo koní

Jasně, existují jezdci, kteří hned po prvních zkušenostech se starou jawou u dědy na vesnici zvládnou ukočírovat litrovou sportovní mašinu. Ale statistiky říkají, že s takovým přístupem máte dost velké riziko maléru. Proto je rozumné začínat od nižších objemů 125-300 ccm a až po jejich dokonalém zvládání postoupit dál na 500 ccm, než abyste riskovali, že zažijete nemocniční peklo a už se třeba na motorku nikdy neposadíte.