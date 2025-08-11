Honda veze do Česka trhák. Elektrický skútr je vyladěný šikula za dobré peníze

Městské skútry jsou ta správná kategorie vozidel, kde elektrický pohon dává smysl. Nová Honda sází na maximální jednoduchost, slušný výkon a výbornou ovladatelnost, slibuje i hodně zajímavou cenu a klidně můžete bydlet v desátém patře v paneláku, nabíjení i tak nebude problém. Jenže s tím souvisí i řada omezení, kvůli kterým to nebude stroj pro každého.
Design je elegantní a zároveň moderní.

Design je elegantní a zároveň moderní. | foto: Filip Tichý

Elegantní design využívá LED světla s integrovanými směrovkami.
Na větších hrbolech se projeví tužší odpružení.
Provoz je absolutně tichý, ve městě je třeba dávat pozor na chodce, kteří vás neslyší.
Skútr je dvoumístný, pro spolujezdce jsou určené vyklápěcí stupačky.
Honda si stanovila za cíl dosáhnout v roce 2050 nulového dopadu na životní prostředí a stát se uhlíkově neutrální. Bude využívat výhradně čisté energie, používat udržitelné materiály a ústřední roli v tom budou hrát elektromobily.

S novým přírůstkem uvádí Honda na světový trh svůj už třináctý elektrický skútr a poprvé míří i do Evropy. Model s hodně krkolomným názvem CUV e: (zkratka pro Clean Urban Vehicle) je narážka na nejúspěšnější model Hondy na světě, Honda CUB (Cheap Urban Bike), který se od konce 50. let na celém světě prodal ve 125 milionech kusů.

Z dálky vypadá skoro jako běžný benzíňák, žádné divoké tvary ani výstřednosti, sází spíše na eleganci a nechává vyniknout LED osvětlení s prosvětlenými nápisy Honda vepředu i vzadu. Směrovky jsou zakomponované do boků světel a design nechává pěkně vyniknout jednostranně zavěšené zadní kolo.

Elegantní design využívá LED světla s integrovanými směrovkami.
Na větších hrbolech se projeví tužší odpružení.
Provoz je absolutně tichý, ve městě je třeba dávat pozor na chodce, kteří vás neslyší.
Skútr je dvoumístný, pro spolujezdce jsou určené vyklápěcí stupačky.
Plastové díly jsou dobře slícované, pěkně zpracované, všechno maximálně jednoduché, žádné módní výstřelky a výsledek nepůsobí levně. Tomu odpovídají i decentní barevné varianty, Honda odolala vábení křiklavě zelených provedení, jaké značky často volí pro svá první „ekologická“ vozidla, je v nabídce jen bílá, stříbrná a matově černá.

První vyhoupnutí do sedla a zvednutí z bočního stojánku prozradí, že i přes poměrně nízkou provozní hmotnost 120 kg je těžiště relativně vysoko a neradil bych při manipulaci na místě skútr naklánět nějak extrémně na stranu. To jde na vrub dvěma desetikilovým vyjímatelným akumulátorům pod sedlem, které lze snadno odjistit, vytáhnout a odnést domů do nabíječky.

I pro čahouny

Skútr s kratším rozvorem a malými dvanáctipalcovými koly je díky prostornému sedlu překvapivě pohodlný i pro nás dlouhány, jen při otáčení s plným rejdem jsem musel dát koleno na stranu. Po zaklapnutí stojánku stačí skútr oživit otočením ovladače, podržet brzdovou páčku a stisknout tlačítko startu. Přitom není třeba hledat klíč, ten je dálkový a může zůstat v kapse. Na sedmipalcovém TFT displeji se rozsvítí zelená ikona a můžeme vyrazit.

Díky maximálnímu točivému momentu 22 Nm se umí Honda CUV e: okamžitě a svižně rozjet na 50 km/h, pak už je zrychlování jen pozvolné. Přitom je třeba pochválit naladění rukojeti akcelerátoru, na standardní režim jsou rozjezdy sametově plynulé a nevylekají žádného začátečníka. To vůbec není samozřejmost.

Právě konkurenční elektrické skútry v minulosti totiž často bojovaly s naladěním rozjezdů. Buď byly příliš razantní a brzy pouštěly pod zadní kolo plnou sílu a začátečníky doslova vytáhly ze silnice, nebo byly naopak utlumené a skútrům se nechtělo ani do mírného kopečka. U této CUV e: poprvé sedím na stroji, kde se akcelerace dokonale a intuitivně řídí povely rukojeti, a to jak v rychlejším provozu, tak třeba při manévrování na parkovišti nebo při průjezdech mezi stojícími auty v koloně.

Skútr má i tlačítko zpátečky, po jeho stisku začne pomalu couvat a pomůže se zaparkováním.

Při manipulaci třeba v kopci je pak příjemným pomocníkem i zpátečka, která se snadno aktivuje současným stiskem tlačítka na levé a pravé rukojeti, kdy skútr začne pomalu couvat. Na režim ECO jede skútr hodně vlažně, ten je tu pravděpodobně jen pro situace s hodně vybitou baterií.

Sport

Na režim Standard už má slušnou dynamiku pro bezpečný pohyb po městě, ale ručím za to, že většina majitelů bude po osahání stroje a nasbírání základních zkušeností jezdit na Sport. V tom se skútr začne rozjíždět skoro jako benzinová stopětadvacítka a maximálka se vyšplhá na oficiální hodnotu 83 km/h, na tachometru se občas objeví i 90 km/h. Před kyvným ramenem je elektromotor o výkonu 6 kW, tedy 8 koní. To není moc, ale taky to úplně stačí.

A co je hlavní, všechno je tiché, plynulé, čisté. Žádné cukání, žádné vibrace. V městské džungli přesně to, co chcete. Jen po zaklapnutí akcelerátoru je slyšet slabý bzučivý zvuk, rozjezdy jsou však úplně tiché a vůbec tu není to protivné vysokofrekvenční ječení elektrických aut.

Ale pozor, pro chodce a cyklisty jste zezadu opravdu naprosto neslyšní a je třeba na to myslet. Honda CUV e: je obratný stroj s velmi slušnou stabilitou i ve vyšších rychlostech i zatáčkách, který se přitom snadno protáhne kolonami. Díky kompaktním rozměrům se vejdete i mezi dvě auta tam, kde by běžný skútr s většími rozměry musel čekat.

Skútr ztrácí jen na rozbitých úsecích, kde zadní nenastavitelná odpružená vidlice přenáší díry přímo do sedla a větší hrboly pošlou ránu i do řídítek. To je daň za snahu udržet příznivou cenu, šetřilo se i na brzdách, vepředu jeden malý kotouč s jednopístkem a vzadu bubnová brzda.

Není tu ABS, místo něj situaci zachraňuje propojený systém, který při aktivaci jedné brzdy přibrzdí i druhé kolo. Na tak lehký skútr je však brzdný účinek více než dostatečný a brzdy jsou nastavené na pozvolnější nástup, aby nevyděsily ani začínající jezdce. Na jistotu hraje i zabudovaná kontrola trakce, která zamezí prokluzu zadního kola při rozjezdech třeba na mokrých dlažebních kostkách.

Nabíjení v obýváku

Jednoduchý je i provoz, skútr pohánějí dvě vyjímatelné baterie typu Honda Mobile Power Pack. Každá má 1,3 kWh a váží okolo deseti kilogramů. Odjistíte, vytáhnete a odnesete do nabíječky doma v obýváku nebo v kanceláři pod stolem, baterie jsou odolné proti požáru i pádu z metrové výšky na beton. Podle Hondy trvá nabití z nuly na 100 procent šest hodin; z 25 na 75 procent musí baterie zůstat v dokovacích stanicích 160 minut.

Žádné hledání volných nabíječek, žádné spekulace o dojezdu. Ten se vám ukáže po zadání cíle do navigace v aplikaci na spárovaném mobilu. Navigace pak dává pokyny na přehledném sedmipalcovém TFT displeji a stále vám také ukazuje, jaký stav baterie budete mít v cíli.

Baterie lze snadno odjistit a vysunout, jedna váží 10 kg.

My jsme při jednodenním testu ujeli 45 km v hodně svižném tempu a častým využíváním maximální rychlosti mimo město a po návratu v baterii stále zbývalo asi 20 procent. Dovedu si představit, že při provozu pouze po městě je těch 70 km dojezdu reálných. V 10 procentech baterie se pak ukáže dojezdový režim označený ikonou želvy a skútr sníží rychlost, aby se protáhl dojezd.

Výměnné baterie jsou hlavní nevýhodou tohoto jinak hodně zdařilého vstupu Hondy do segmentu skútrů – tedy alespoň v Evropě. Majitel skútru se bohužel musí z každého výletu vrátit domů. Bez nabíječek si skútr nikde přes den nedobije. To omezuje akční rádius na nějakých 30 km od domova, na druhou stranu tak daleko lidé většinou nedojíždějí ani na běžných skútrech.

V Asii je pak řešení s výměnnými bateriemi naopak výhodou a Honda evidentně sází na to, že by se to mohlo rozšířit i po Evropě. Pokud totiž součástí dnešních čerpacích stanic jednou bude dobíjecí skříň pro výměnné akumulátory, pak by zastávka pro doplnění energie mohla být dokonce ještě rychlejší než u tankování klasického benzinového skútru.

Přijedu, vycvaknu ze skútru vybité baterie, nasadím nabité a odjíždím v okamžiku, kdy kolega na benzinovém skútru ještě vyšroubovává víčko nádrže. Tím by odpadl hlavní argument proti elektro mobilitě, ale zatím je to v Evropě jen hudba budoucnosti.

Honda CUV e: není zázrak techniky, ale chytrý a maximálně jednoduchý a elegantní pracant. Funguje přesně tak, jak očekáváte – někdy i o něco líp. Bez zbytečných složitostí, bez údržby, bez hluku a s úžasně levným provozem. Pokud se výrobci podaří v budoucnosti rozšířit standard těchto baterií a nabídnout možnost rychlé výměny, mohl by to být trhák.

Vyjímatelná baterie totiž nabízí i řadu dalších možností, například využití jako záložní zdroj pro domácnost nebo zdroj energie při kempování. Úspěch na našem trhu bude hodně záležet na ceně. Ta zatím není stanovena, v Evropě se tato novinka prodává za cenu kolem 5 tisíc eur, tedy kolem 120 tisíc korun, ale je tu slušná šance, že vstup na náš trh od podzimu podpoří i nižší zavádějící nabídka.

